Главный враг картошки — не мороз, а вы сами: ошибки при подготовке погреба делают даже опытные

Погреб — лучшее место для хранения овощей, фруктов и домашних заготовок на зиму. Но чтобы плоды долго не портились, помещение нужно заранее подготовить: от генеральной уборки до дезинфекции и проверки вентиляции. Это хлопотно, но результат того стоит — в правильно подготовленном погребе ваш урожай спокойно долежит до весны.

Генеральная уборка: с этого всё начинается

Со временем в погребе накапливаются пыль, паутина, остатки старых плодов, которые становятся источником грибков и бактерий. Начните с полного освобождения помещения: уберите мусор, выбросьте гнильё, вытащите съёмные конструкции.

Полки, ящики, стеллажи, корзины и контейнеры нужно обработать отдельно:

Деревянные — вымойте мыльным раствором, просушите, затем обработайте раствором медного купороса.

Пластиковые — промойте содой, горчичным мылом или раствором марганцовки.

Далее переходите к самому помещению: вымойте стены, пол, потолок и всё, что осталось внутри. Используйте раствор хозяйственного мыла или соды. Особое внимание — углам и стыкам, там чаще всего скапливается плесень.

После влажной уборки погреб должен хорошо просохнуть. Даже если он кажется сухим — на стенах и полу может быть скрытая влага.

Что поможет просушить погреб:

Проветривание через люки, двери и вентиляцию

Открытое помещение на несколько дней (если позволяет погода)

Горячая жаровня с углями или электрический осушитель воздуха

Дезинфекция: убираем плесень и грибок

Если вы заметили следы плесени или грибков, нужно срочно провести дезинфекцию.

Выбор метода зависит от поверхности:

Медный купорос: 5% раствор для кирпича, 10% — для дерева

Гашёная известь: побелка стен и потолка известью или смесью с купоросом (3 кг извести + 100 г купороса на 10 л воды)

Хлорсодержащие средства: раствор отбеливателя (1:10), специальные дезинфектанты (Хлорекс, Хлоритэкс и др.) — строго по инструкции

Серная шашка: мощный метод для борьбы с грибком, вредителями и бактериями. Используется строго по инструкции, в защитной одежде и в помещениях, не смежных с жилыми.

После обработки — тщательно проветрите погреб до полного исчезновения запахов.

Пол с земляным покрытием можно обработать 3%-ным раствором купороса или заменить верхний слой, засыпав свежий песок, смешанный с гашёной известью (1:1).

Проверьте вентиляцию — от неё зависит всё

Без вентиляции в погребе быстро скапливается влага, которая вызывает плесень и порчу продуктов. Обязательно проверьте, чтобы все вентиляционные отверстия были чистыми и не забиты мусором.

Если вентиляции нет — установите простейшую систему:

Приточная труба — ближе к полу

Вытяжная труба — под потолком

Такой способ создаёт естественную циркуляцию воздуха. При недостаточной вентиляции помогает временное открытие люка, установка дополнительной вытяжки или размещение влагопоглотителей: мешков с солью, углём и пр.

Защита от вредителей: мыши, жуки и не только

После уборки осмотрите погреб на наличие нор, трещин и дыр. Все отверстия замажьте цементом или закройте металлической сеткой. Особенно тщательно закройте вентиляционные отверстия, через них часто проникают грызуны.

Для отпугивания мышей можно использовать:

Отравляющие приманки (с осторожностью, если есть дети и животные)

Натуральные средства: ветки мяты, полыни, бузины, чернокорня

Запах нафталина

Если в прошлом сезоне в погребе были вредители — проведите дезинсекцию. Лучше всего работает серная шашка — её дым заполняет все щели, проникая туда, где не достать даже распылителем.

Освещение и проводка: проверка безопасности

Если в погребе есть электричество, проверьте состояние проводки, ламп и выключателей. Неисправности в условиях влажности могут привести к пожару. Лучше исправить всё до начала хранения.

Организация хранения: продуманная раскладка

Когда погреб чист, сух и обеззаражен — пора планировать, как разместить урожай:

Разделите погреб на зоны: овощи, фрукты, заготовки

Не ставьте ящики вплотную к стенам — нужна циркуляция воздуха

Картошку, морковь, свёклу — в деревянные ящики

Лук, чеснок — в подвешенные сетки

Для овощей — используйте песок, опилки, солому

Фрукты укладывайте слоями, пересыпая сухими опилками или перекладывая бумагой

Контроль климата: следите за температурой и влажностью

Перед закладкой урожая установите в погребе термометр и гигрометр.

Идеальные условия:

Температура: от 0 до +5 °C

Влажность: 80–90%

Если влажность слишком высокая — расставьте соль, силикагель или негашёную известь. Если низкая — поставьте в погреб ёмкости с водой.

