Главный враг картошки — не мороз, а вы сами: ошибки при подготовке погреба делают даже опытные

Погреб — лучшее место для хранения овощей, фруктов и домашних заготовок на зиму. Но чтобы плоды долго не портились, помещение нужно заранее подготовить: от генеральной уборки до дезинфекции и проверки вентиляции. Это хлопотно, но результат того стоит — в правильно подготовленном погребе ваш урожай спокойно долежит до весны.
Со временем в погребе накапливаются пыль, паутина, остатки старых плодов, которые становятся источником грибков и бактерий. Начните с полного освобождения помещения: уберите мусор, выбросьте гнильё, вытащите съёмные конструкции.
Полки, ящики, стеллажи, корзины и контейнеры нужно обработать отдельно:
Далее переходите к самому помещению: вымойте стены, пол, потолок и всё, что осталось внутри. Используйте раствор хозяйственного мыла или соды. Особое внимание — углам и стыкам, там чаще всего скапливается плесень.
После влажной уборки погреб должен хорошо просохнуть. Даже если он кажется сухим — на стенах и полу может быть скрытая влага.
Что поможет просушить погреб:
Если вы заметили следы плесени или грибков, нужно срочно провести дезинфекцию.
Выбор метода зависит от поверхности:
После обработки — тщательно проветрите погреб до полного исчезновения запахов.
Пол с земляным покрытием можно обработать 3%-ным раствором купороса или заменить верхний слой, засыпав свежий песок, смешанный с гашёной известью (1:1).
Без вентиляции в погребе быстро скапливается влага, которая вызывает плесень и порчу продуктов. Обязательно проверьте, чтобы все вентиляционные отверстия были чистыми и не забиты мусором.
Если вентиляции нет — установите простейшую систему:
Такой способ создаёт естественную циркуляцию воздуха. При недостаточной вентиляции помогает временное открытие люка, установка дополнительной вытяжки или размещение влагопоглотителей: мешков с солью, углём и пр.
После уборки осмотрите погреб на наличие нор, трещин и дыр. Все отверстия замажьте цементом или закройте металлической сеткой. Особенно тщательно закройте вентиляционные отверстия, через них часто проникают грызуны.
Для отпугивания мышей можно использовать:
Если в прошлом сезоне в погребе были вредители — проведите дезинсекцию. Лучше всего работает серная шашка — её дым заполняет все щели, проникая туда, где не достать даже распылителем.
Если в погребе есть электричество, проверьте состояние проводки, ламп и выключателей. Неисправности в условиях влажности могут привести к пожару. Лучше исправить всё до начала хранения.
Когда погреб чист, сух и обеззаражен — пора планировать, как разместить урожай:
Перед закладкой урожая установите в погребе термометр и гигрометр.
Идеальные условия:
Если влажность слишком высокая — расставьте соль, силикагель или негашёную известь. Если низкая — поставьте в погреб ёмкости с водой.
