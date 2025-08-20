Кто не сеет в августе — тот покупает весной: зелень и удобрения можно вырастить вместе

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:59
Садоводство

Июль и август — горячая пора сбора урожая. Грядки начинают пустеть, но оставлять их без дела — расточительно. Август — отличное время, чтобы засеять участки снова, правда, не для полноценного второго урожая томатов или огурцов, а для сидератов и витаминной зелени. Это не просто способ не терять время даром, но и вклад в здоровье вашей почвы и будущего урожая.

Приподнятые грядки
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Приподнятые грядки

Сидераты и как они работают

Сидераты — это растения, которые быстро наращивают зелёную массу. До наступления холодов их скашивают и заделывают в почву. За зиму зелёная масса разлагается, улучшая структуру земли и повышая её плодородие.

Вот что вы получаете:

  • улучшение воздухо- и водопроницаемости почвы;
  • защита от эрозии и сорняков;
  • угнетение возбудителей болезней и вредителей;
  • регулировка кислотности;
  • восстановление почвы без химии.

Сидераты незаменимы там, где невозможно организовать полноценный севооборот. Их часто сеют в конце лета, когда основные культуры уже убраны, а огород еще жив.

Какие сидераты выбрать в августе

Не все растения одинаково полезны на всех типах почв. Учитывайте:

  • что росло на грядке до этого;
  • что планируете посадить весной;
  • какой у вас тип почвы.

Важно: не высаживайте сидераты из того же семейства, что и предыдущая культура. Например, после томатов (Паслёновые) не стоит сеять другие паслёновые, а после огурцов (Тыквенные) — тыквенные.

Вот проверенные варианты:

  • Фацелия (бурачниковые) — универсальный вариант, борется с вредителями и грибками.
  • Горчица, редька масличная, рапс (крестоцветные) — насыщают почву калием и фосфором.
  • Горох, люпин, вика (бобовые) — источник доступного азота.
  • Овёс, рожь, райграс (злаковые) — улучшают влагопроницаемость, борются с нематодами.
  • Гречиха (гречишные) — снижает кислотность, даёт фосфор и калий.

Перед посевом пролейте грядки водой и удалите сорняки. Заглубляйте семена на 2–4 см.

Когда заделывать сидераты в почву

Сроки скашивания зависят от растения:

  • Гречиха — через 4 недели;
  • Горчица, люпин, ячмень, горох — 5–6 недель;
  • Вика, донник — до 3 месяцев (их лучше сеять под зиму).

Часть сидератов можно не скашивать вовсе — например, редьку или рапс. Они погибнут от морозов и образуют естественное "одеяло", защищая почву от промерзания.

Что из зелени посадить в августе

Август — прекрасное время для зелени с коротким сроком созревания. Это вкусно, полезно и выгодно. Кроме того, зелень улучшает структуру почвы, борется с вредителями и обогащает её микроэлементами.

Вот лучшие варианты:

  • Лук и чеснок на перо — дают урожай через 2–4 недели, отлично подходят для уплотнения посадок.
  • Листовой салат — быстро растёт, не требует особого ухода.
  • Шпинат — через 25–30 дней готов к сбору. Не боится прохлады.
  • Рукола — готова через 4 недели, не требует полива в первые 2 недели.
  • Петрушка — светолюбива, но терпит прохладу, можно выращивать из корневищ.
  • Укроп — растёт всё лето, любит солнце и рыхлую почву.
  • Кресс-салат — чемпион по скорости: уже через 14 дней можно срезать. Всходит через 2–4 дня.

Все эти культуры обеспечат вас свежей зеленью до самых заморозков. А ещё их удобно использовать как натуральные удобрения — просто заделайте оставшуюся зелень в почву после сбора урожая.

Уточнения

Зе́лень — свежие молодые побеги растений.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
