Кто не сеет в августе — тот покупает весной: зелень и удобрения можно вырастить вместе

Список культур для посева в августе: зелень и сидераты после основного урожая

3:59 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Июль и август — горячая пора сбора урожая. Грядки начинают пустеть, но оставлять их без дела — расточительно. Август — отличное время, чтобы засеять участки снова, правда, не для полноценного второго урожая томатов или огурцов, а для сидератов и витаминной зелени. Это не просто способ не терять время даром, но и вклад в здоровье вашей почвы и будущего урожая.

Фото: freepik.com is licensed under Public domain Приподнятые грядки

Сидераты и как они работают

Сидераты — это растения, которые быстро наращивают зелёную массу. До наступления холодов их скашивают и заделывают в почву. За зиму зелёная масса разлагается, улучшая структуру земли и повышая её плодородие.

Вот что вы получаете:

улучшение воздухо- и водопроницаемости почвы;

защита от эрозии и сорняков;

угнетение возбудителей болезней и вредителей;

регулировка кислотности;

восстановление почвы без химии.

Сидераты незаменимы там, где невозможно организовать полноценный севооборот. Их часто сеют в конце лета, когда основные культуры уже убраны, а огород еще жив.

Какие сидераты выбрать в августе

Не все растения одинаково полезны на всех типах почв. Учитывайте:

что росло на грядке до этого;

что планируете посадить весной;

какой у вас тип почвы.

Важно: не высаживайте сидераты из того же семейства, что и предыдущая культура. Например, после томатов (Паслёновые) не стоит сеять другие паслёновые, а после огурцов (Тыквенные) — тыквенные.

Вот проверенные варианты:

Фацелия (бурачниковые) — универсальный вариант, борется с вредителями и грибками.

Горчица, редька масличная, рапс (крестоцветные) — насыщают почву калием и фосфором.

Горох, люпин, вика (бобовые) — источник доступного азота.

Овёс, рожь, райграс (злаковые) — улучшают влагопроницаемость, борются с нематодами.

Гречиха (гречишные) — снижает кислотность, даёт фосфор и калий.

Перед посевом пролейте грядки водой и удалите сорняки. Заглубляйте семена на 2–4 см.

Когда заделывать сидераты в почву

Сроки скашивания зависят от растения:

Гречиха — через 4 недели;

Горчица, люпин, ячмень, горох — 5–6 недель;

Вика, донник — до 3 месяцев (их лучше сеять под зиму).

Часть сидератов можно не скашивать вовсе — например, редьку или рапс. Они погибнут от морозов и образуют естественное "одеяло", защищая почву от промерзания.

Что из зелени посадить в августе

Август — прекрасное время для зелени с коротким сроком созревания. Это вкусно, полезно и выгодно. Кроме того, зелень улучшает структуру почвы, борется с вредителями и обогащает её микроэлементами.

Вот лучшие варианты:

Лук и чеснок на перо — дают урожай через 2–4 недели, отлично подходят для уплотнения посадок.

Листовой салат — быстро растёт, не требует особого ухода.

Шпинат — через 25–30 дней готов к сбору. Не боится прохлады.

Рукола — готова через 4 недели, не требует полива в первые 2 недели.

Петрушка — светолюбива, но терпит прохладу, можно выращивать из корневищ.

Укроп — растёт всё лето, любит солнце и рыхлую почву.

Кресс-салат — чемпион по скорости: уже через 14 дней можно срезать. Всходит через 2–4 дня.

Все эти культуры обеспечат вас свежей зеленью до самых заморозков. А ещё их удобно использовать как натуральные удобрения — просто заделайте оставшуюся зелень в почву после сбора урожая.

Уточнения

Зе́лень — свежие молодые побеги растений.

