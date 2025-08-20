Режь или жалей весной: цветы, которые погибают без августовской обрезки

Август — время, когда сад потихоньку сбавляет обороты: буйство красок уходит, на смену приходит зрелая тишина осени. Именно сейчас важны внимательность и забота, ведь правильная обрезка поможет растениям набраться сил к следующему сезону. Но обрезка — дело тонкое: одним цветам она необходима, другим — строго противопоказана.
Используйте острые и чистые (лучше продезинфицированные) инструменты.
Работайте в сухую погоду, рано утром или вечером — избегайте дождя.
Цель обрезки — это не просто «подстричь», а:
После обрезки подкормите цветы фосфорно-калийными удобрениями: древесной золой, суперфосфатом, сульфатом калия — это поможет побегам вызреть, а цветам заложиться на следующий сезон.
Для сохранения декоративности и стимуляции нового цветения обрезке подлежат как однолетние, так и многолетние растения.
Увядшие бутоны и цветки у:
Удаление увядших частей активизирует формирование новых бутонов — цветение продлится до первых заморозков.
Также полезно укоротить вытянувшиеся и оголённые побеги на треть — куст станет пышнее и аккуратнее.
Многолетники с длительным цветением (шалфей дубравный, лаванда, кореопсис, эхинацея, флоксы) обрезают частично — удаляют отцветшие верхушки и отдельные соцветия, что стимулирует боковое ветвление и повторное цветение.
Лекарственные травы — шалфей, чабрец, иссоп, лапчатка — срезаются в начале цветения. Заготавливаются в сухую погоду до полудня, сушатся в тени с хорошей вентиляцией.
Во избежание самосева срежьте цветоносы у:
Секрет: обрезать их надо сразу после увядания, но до раскрытия семенных коробочек.
Санитарная обрезка — это обязательный августовский ритуал. Любые повреждённые, больные, засохшие части растений (не важно, роза это, кустарник или многолетник) удаляйте без жалости.
Розы в августе нуждаются в уходе:
Есть цветы и растения, обрезка которых в августе может им только навредить.
Луковичные и корневищные растения
Растения с декоративными плодами и семенными головками
Многолетники с декоративной листвой
Хосты, астильбы, баданы, бруннеры, гейхеры — листья у них декоративные, отмирают сами осенью. Сейчас они активно питают растение.
Растения с зимующими розетками
Не трогайте гвоздики, примулы, маргаритки, обриету, камнеломку. Их зелень защищает точки роста зимой.
Весеннецветущие кустарники
Сирень, чубушник, форзиция, дейция, вейгела, рододендроны, гортензии (крупнолистная, пильчатая, дуболистная). Обрезка в августе лишит вас цветения в следующем году — все почки уже заложены.
Обрезаем:
Не трогаем:
