Режь или жалей весной: цветы, которые погибают без августовской обрезки

Августовская обрезка: какие многолетники и однолетники нуждаются в уходе

Август — время, когда сад потихоньку сбавляет обороты: буйство красок уходит, на смену приходит зрелая тишина осени. Именно сейчас важны внимательность и забота, ведь правильная обрезка поможет растениям набраться сил к следующему сезону. Но обрезка — дело тонкое: одним цветам она необходима, другим — строго противопоказана.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Обрезка многолетников

Общие правила обрезки в августе

Используйте острые и чистые (лучше продезинфицированные) инструменты. Работайте в сухую погоду, рано утром или вечером — избегайте дождя. Цель обрезки — это не просто «подстричь», а:

продлить цветение,

остановить самосев,

сформировать красивый куст,

избавиться от больных частей,

подготовить растение к зиме.

После обрезки подкормите цветы фосфорно-калийными удобрениями: древесной золой, суперфосфатом, сульфатом калия — это поможет побегам вызреть, а цветам заложиться на следующий сезон.

Что обрезаем в августе

Для сохранения декоративности и стимуляции нового цветения обрезке подлежат как однолетние, так и многолетние растения.

Увядшие бутоны и цветки у:

бархатцев,

петуний,

лобелии,

сальвии,

цинний,

агератума,

львиного зева.

Удаление увядших частей активизирует формирование новых бутонов — цветение продлится до первых заморозков.

Также полезно укоротить вытянувшиеся и оголённые побеги на треть — куст станет пышнее и аккуратнее.

Многолетники с длительным цветением (шалфей дубравный, лаванда, кореопсис, эхинацея, флоксы) обрезают частично — удаляют отцветшие верхушки и отдельные соцветия, что стимулирует боковое ветвление и повторное цветение.

Лекарственные травы — шалфей, чабрец, иссоп, лапчатка — срезаются в начале цветения. Заготавливаются в сухую погоду до полудня, сушатся в тени с хорошей вентиляцией.

Во избежание самосева срежьте цветоносы у:

люпинов,

дельфиниумов,

колокольчиков,

наперстянок,

мальв,

аквилегий.

Секрет: обрезать их надо сразу после увядания, но до раскрытия семенных коробочек.

Санитарная обрезка — это обязательный августовский ритуал. Любые повреждённые, больные, засохшие части растений (не важно, роза это, кустарник или многолетник) удаляйте без жалости.

Розы в августе нуждаются в уходе:

у флорибунды, плетистых и шрабов удаляют отцветшие кисти над первым здоровым листом;

чайно-гибридные розы обрезают жёстко — до 3-4 листа от земли;

плетистые сорта — до первого листа под кистью.

Что не стоит обрезать в августе

Есть цветы и растения, обрезка которых в августе может им только навредить.

Луковичные и корневищные растения

Ирисы: обрезают только цветоносы (на высоте около 2,5 см), листья должны остаться — они питают корни. При хорошем уходе некоторые сорта порадуют повторным цветением.

Пионы: срезаются только стебли с увядшими цветами (оставляют 3-4 листа). Полная обрезка — не раньше сентября.

Лилейники: листву оставляют до самой осени — она нужна для питания корневищ.

Растения с декоративными плодами и семенными головками

Не трогайте шиповники, если хотите наслаждаться их ягодами осенью и зимой.

Физостегия, синеголовник, мордовник, лунария, очитки и злаки особенно хороши в инее — обрезку переносят на раннюю весну.

Многолетники с декоративной листвой

Хосты, астильбы, баданы, бруннеры, гейхеры — листья у них декоративные, отмирают сами осенью. Сейчас они активно питают растение.

Растения с зимующими розетками

Не трогайте гвоздики, примулы, маргаритки, обриету, камнеломку. Их зелень защищает точки роста зимой.

Весеннецветущие кустарники

Сирень, чубушник, форзиция, дейция, вейгела, рододендроны, гортензии (крупнолистная, пильчатая, дуболистная). Обрезка в августе лишит вас цветения в следующем году — все почки уже заложены.

Быстрый чек-лист по обрезке в августе

Обрезаем:

увядшие цветки однолетников и многолетников;

цветоносы, чтобы предотвратить самосев;

больные, повреждённые или засохшие части растений.

Не трогаем:

листья луковичных;

растения с декоративными плодами и соцветиями;

листву, которая питает корни или защищает розетки;

кустарники, цветущие весной на старых побегах.

Уточнения

Обрезка растений — частичное или полное удаление частей культурных растений с определённой целью.

