Зелёные помидоры объявили бойкот: один трюк возвращает им цвет

Садоводы назвали приём, который ускоряет созревание зелёных помидоров

1:52 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Лето подходит к концу, а на грядках всё ещё висят зелёные плоды? Это знакомая ситуация для многих садоводов. Иногда кажется, что помидоры "застыли" в своём развитии и не собираются созревать. Но есть несколько приёмов, которые помогут ускорить процесс.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Августовская обрезка

Почему помидоры не созревают

Причины могут быть разными:

Переувлажнение. Если продолжать поливать так же обильно, как в начале сезона, процесс окрашивания тормозится. После формирования урожая полив нужно сократить и ориентироваться на подсохший верхний слой почвы.

Недостаток калия. Избыток азота делает плоды зелёными и водянистыми. Калий же отвечает за насыщенный вкус и яркий цвет. Дополнительная подкормка решает проблему.

Свет и тепло. Оптимальная температура для созревания — 15-30 °C. В прохладные ночи кусты лучше прикрывать плёнкой или крышкой.

Маленький трюк садоводов

Есть способ, который часто используют фермеры: проткнуть нижнюю часть плода 2-3 раза продезинфицированной зубочисткой. Такой лёгкий стресс стимулирует выделение этилена — гормона, запускающего процесс созревания. Помидор "решает", что пришло время краснеть, и вскоре его цвет меняется.

Важно: прокол должен быть неглубоким, иначе плод быстро загниёт.

Что делать с собранными помидорами

Помидоры с надрезами портятся быстрее, поэтому хранить их долго нельзя. Но это не беда:

добавляйте их в соусы и овощные блюда;

запекайте в пирогах;

используйте как основу для домашних заготовок.

Так вы не только ускорите процесс созревания, но и получите вкусный урожай до самых холодов.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

