Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Огородники используют марганцовку для профилактики болезней и вредителей капусты
Госдума предложила узаконить джиппинг и ввести правила безопасности экскурсий
Доктор Азиз назвал 7 продуктов, замедляющих старение
Иосиф Пригожин поздравил с днём рождения осиротевшего внука
Телескоп ALMA обнаружил редкий метанол в протопланетном диске звезды HD 100453
Учёные во главе с Заккарди доказали: 10 минут активности ежедневно продлевают жизнь
Кулинары советуют добавлять лимон, травы и пряности в суп перед подачей
Инженеры применяют традиционные ветряные башни для охлаждения в современных домах
Эксперты объяснили, чем опасно моторное масло без допуска производителя

Зелёные помидоры объявили бойкот: один трюк возвращает им цвет

Садоводы назвали приём, который ускоряет созревание зелёных помидоров
1:52
Садоводство

Лето подходит к концу, а на грядках всё ещё висят зелёные плоды? Это знакомая ситуация для многих садоводов. Иногда кажется, что помидоры "застыли" в своём развитии и не собираются созревать. Но есть несколько приёмов, которые помогут ускорить процесс.

Августовская обрезка
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Августовская обрезка

Почему помидоры не созревают

Причины могут быть разными:

  • Переувлажнение. Если продолжать поливать так же обильно, как в начале сезона, процесс окрашивания тормозится. После формирования урожая полив нужно сократить и ориентироваться на подсохший верхний слой почвы.
  • Недостаток калия. Избыток азота делает плоды зелёными и водянистыми. Калий же отвечает за насыщенный вкус и яркий цвет. Дополнительная подкормка решает проблему.
  • Свет и тепло. Оптимальная температура для созревания — 15-30 °C. В прохладные ночи кусты лучше прикрывать плёнкой или крышкой.

Маленький трюк садоводов

Есть способ, который часто используют фермеры: проткнуть нижнюю часть плода 2-3 раза продезинфицированной зубочисткой. Такой лёгкий стресс стимулирует выделение этилена — гормона, запускающего процесс созревания. Помидор "решает", что пришло время краснеть, и вскоре его цвет меняется.

Важно: прокол должен быть неглубоким, иначе плод быстро загниёт.

Что делать с собранными помидорами

Помидоры с надрезами портятся быстрее, поэтому хранить их долго нельзя. Но это не беда:

  • добавляйте их в соусы и овощные блюда;
  • запекайте в пирогах;
  • используйте как основу для домашних заготовок.

Так вы не только ускорите процесс созревания, но и получите вкусный урожай до самых холодов.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Заячье мясо помогает волкам пережить дефицит парнокопытных
Домашние животные
Заячье мясо помогает волкам пережить дефицит парнокопытных Аудио 
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Недвижимость
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими Аудио 
Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Наука и техника
Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер Аудио 
Популярное
Человек создан смертным — предел в 125 лет оказался встроенным ограничением эволюции

Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.

Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Томатный сок, который не расслаивается и не скисает: секрет в одном старом приёме
Бесплатные дрова обойдутся дороже газа? Вот как законно заготовить древесину
Слишком надёжный, чтобы быть выгодным: почему автоконцерны избавляются от классических АКПП
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Гениальные хитрости для крошечной ванной — попробуйте и пожалеете, что не сделали раньше
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Последние материалы
BRICS Pay: как новая система платежей с поддержкой Impact Capital готовится стать глобальным игроком
Хелен Миррен выступила против образа женщины в роли Джеймса Бонда
Южная Корея выбирает самолёты-заправщики: Airbus или Boeing
Свиное сало увлажняет кожу и замедляет образование морщин — дерматологи
Шум в ушах: невролог Арифджанова раскрыла связь с депрессией и болезнями сердца
Непутевый путь Феллини: от карикатуриста до короля итальянского кино с Джульеттой Мазиной
Володин назвал первые результаты новых законов о миграции в России
Лягушка чаще встречается в садах, жаба прячется под камнями в сухих местах
Суханкина заявила, что попрощается со сценой, если на концертах будут пустые залы
Астрономы нашли недостающую материю во Вселенной с помощью радиовсплесков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.