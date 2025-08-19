Секатор, песок и немного терпения: рецепт бесконечного цветения роз

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:25
Садоводство

Розы любят почти все садоводы — за их роскошное цветение, аромат и способность преображать участок. Но не каждый знает, что один куст может дать начало целой новой коллекции. Черенкование — простой способ размножить любимый сорт без затрат и сохранить все его качества.

Роза
Фото: commons.wikimedia.org by Huhu
Роза

Зачем делать черенки

Этот метод позволяет получить растение, полностью идентичное материнскому: цвет, аромат и форма остаются прежними. В отличие от посева, результат предсказуем. К тому же из одного куста можно вырастить сразу несколько новых саженцев — отличный вариант для живой изгороди или подарка близким.

Черенкование помогает и в других случаях: омолодить старый куст, сохранить редкий сорт или избежать сложной процедуры прививки.

Лучшее время — конец лета

С середины августа до начала сентября побеги уже начали крепнуть, но ещё не превратились в древесину. Такие полуукреплённые стебли быстрее пускают корни. Почва остаётся тёплой, воздух становится мягче, а влажность выше, что повышает шансы на успех.

Собирать побеги лучше утром в сухую погоду — так они сохранят больше влаги и будут менее уязвимы к болезням.

Пошаговый процесс

  1. Инструменты и материалы. Секатор, лёгкая почвенная смесь с песком, горшки и небольшое укрытие — мини-теплица или пластиковая бутылка.
  2. Выбор побегов. Длина около 15 см, несколько здоровых листьев, никаких бутонов.
  3. Подготовка. Срез делаем под узлом, оставляем 2-3 верхних листа. Нижние удаляем. Можно слегка надрезать основание или обработать гормоном для укоренения.
  4. Посадка. Углубляем черенок на несколько сантиметров, почву уплотняем и поливаем.
  5. Условия. Тепло, лёгкая тень, высокая влажность. Регулярное проветривание спасает от плесени.
  6. Укоренение занимает 4-8 недель. Признак успеха — сопротивление при лёгком подтягивании черенка. Как только появляются новые листья, укрытие снимают. Весной молодые кусты высаживают в грунт и делают первую обрезку.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
