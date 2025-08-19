Секатор, песок и немного терпения: рецепт бесконечного цветения роз

Розы любят почти все садоводы — за их роскошное цветение, аромат и способность преображать участок. Но не каждый знает, что один куст может дать начало целой новой коллекции. Черенкование — простой способ размножить любимый сорт без затрат и сохранить все его качества.
Этот метод позволяет получить растение, полностью идентичное материнскому: цвет, аромат и форма остаются прежними. В отличие от посева, результат предсказуем. К тому же из одного куста можно вырастить сразу несколько новых саженцев — отличный вариант для живой изгороди или подарка близким.
Черенкование помогает и в других случаях: омолодить старый куст, сохранить редкий сорт или избежать сложной процедуры прививки.
С середины августа до начала сентября побеги уже начали крепнуть, но ещё не превратились в древесину. Такие полуукреплённые стебли быстрее пускают корни. Почва остаётся тёплой, воздух становится мягче, а влажность выше, что повышает шансы на успех.
Собирать побеги лучше утром в сухую погоду — так они сохранят больше влаги и будут менее уязвимы к болезням.
