Газон с проплешинами? Есть простой способ всё исправить

Вы замечали, что на ухоженной лужайке вдруг появляются проплешины? Причин может быть много: от неправильного полива и недостатка питательных веществ до вытаптывания и нашествия мха. Но хорошие новости в том, что даже редкий и повреждённый газон можно оживить.
Прежде всего нужно оценить состояние почвы. Если она слишком плотная, корни плохо дышат, и трава слабеет. Поможет аэрация — прокалывание газона вилами или специальным инструментом. Это улучшит доступ воздуха и влаги.
Не менее важно убрать мусор: старую траву, листья и мох. Скарификация (вычёсывание поверхности) освободит пространство для новых ростков.
Самый надёжный способ вернуть газону густоту — подсеять семена. Выбирайте смеси, подходящие для вашего климата и освещённости участка. Перед посевом землю слегка разрыхлите и внесите тонкий слой компоста или плодородной почвы.
Семена равномерно распределите по проплешинам, присыпьте тонким слоем грунта и аккуратно утрамбуйте.
После посева участок нужно регулярно увлажнять, но без переизбытка воды. Первые ростки появятся через 1-2 недели, а ещё через месяц газон заметно преобразится.
Чтобы результат сохранился, важно:
Опытные садоводы советуют раз в год проводить подсев даже на здоровом газоне. Это предотвращает появление проплешин и делает траву более устойчивой к нагрузкам.
Газо́н (от фр. gazon — дёрн, трава) — участок земли с искусственно созданным покровом из травянистых растений ; травяной покров, созданный посевом семян специально подобранных трав; нередко служит фоном для декоративных посадок и парковых сооружений; может быть самостоятельным элементом ландшафтной композиции.
Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.