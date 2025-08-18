Газон с проплешинами? Есть простой способ всё исправить

Садоводы назвали эффективный метод восстановления газона после повреждений

Вы замечали, что на ухоженной лужайке вдруг появляются проплешины? Причин может быть много: от неправильного полива и недостатка питательных веществ до вытаптывания и нашествия мха. Но хорошие новости в том, что даже редкий и повреждённый газон можно оживить.

Фото: commons.wikimedia.org by Rosser1954 Roger Griffith, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Газон и клумбы

Первые шаги к восстановлению

Прежде всего нужно оценить состояние почвы. Если она слишком плотная, корни плохо дышат, и трава слабеет. Поможет аэрация — прокалывание газона вилами или специальным инструментом. Это улучшит доступ воздуха и влаги.

Не менее важно убрать мусор: старую траву, листья и мох. Скарификация (вычёсывание поверхности) освободит пространство для новых ростков.

Подсев семян

Самый надёжный способ вернуть газону густоту — подсеять семена. Выбирайте смеси, подходящие для вашего климата и освещённости участка. Перед посевом землю слегка разрыхлите и внесите тонкий слой компоста или плодородной почвы.

Семена равномерно распределите по проплешинам, присыпьте тонким слоем грунта и аккуратно утрамбуйте.

Полив и уход

После посева участок нужно регулярно увлажнять, но без переизбытка воды. Первые ростки появятся через 1-2 недели, а ещё через месяц газон заметно преобразится.

Чтобы результат сохранился, важно:

косить траву не слишком коротко,

поливать равномерно,

удобрять минимум дважды за сезон.

Маленький секрет

Опытные садоводы советуют раз в год проводить подсев даже на здоровом газоне. Это предотвращает появление проплешин и делает траву более устойчивой к нагрузкам.

Уточнения

Газо́н (от фр. gazon — дёрн, трава) — участок земли с искусственно созданным покровом из травянистых растений ; травяной покров, созданный посевом семян специально подобранных трав; нередко служит фоном для декоративных посадок и парковых сооружений; может быть самостоятельным элементом ландшафтной композиции.

