Сколько плетей и ягод оставить на арбузе, чтобы получить рекордный урожай

При формировании арбуза оставляют 2–3 плети и прищипывают побеги
Садоводство

Мечтаете вырастить на грядке не просто арбуз, а настоящий сладкий и сочный гигант? Всё решает правильная обрезка и формировка куста. Если пустить растение на самотёк, вы получите множество мелких ягод. Но стоит вовремя вмешаться — и урожай вас приятно удивит.

Арбуз на грядке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Арбуз на грядке

Когда лучше проводить обрезку

  • Работать нужно только в солнечный и сухой день. Тогда срезы быстро подсохнут, и риск заболеваний будет минимальным.

  • Перед тем как укоротить плети, побеги обязательно прищипывают. Обычно это делают с самыми длинными, чтобы растение не тратило силы впустую.

  • На каждой выбранной плети оставляют один плод, после которого сохраняют ещё 3-4 листа, а кончик побега прищипывают.

Сколько плетей оставить на кусте

Оптимальный вариант — 2-3 плети на одном растении. Этого вполне достаточно, чтобы куст не перегружался и успел выкормить ягоды до зрелости.

Сколько плодов стоит оставить

Существует простое правило: чем меньше плодов, тем они крупнее и слаще.

  • Если хотите получить по-настоящему большие ягоды, оставляйте всего 1-2 плода.

  • Для среднего урожая обычно ограничиваются тремя плетями и тремя арбузами.

  • На каждой плети можно оставить максимум 2 самых крупных завязи, остальные лучше убрать.

Когда нормировать завязи

Ориентироваться удобно по размеру плодов. Когда арбузы достигают величины яблока, все мелкие и слабые завязи нужно без сожаления оборвать.

Что ещё влияет на урожай

Не забывайте, что конечный результат зависит не только от обрезки, но и от:

  • климата;

  • плодородности почвы;

  • погоды в сезон.

Если условия позволяют, можно оставить чуть больше плодов, но в этом случае они будут мельче и менее сладкие.

Уточнения

Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
