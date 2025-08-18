Сколько плетей и ягод оставить на арбузе, чтобы получить рекордный урожай

Мечтаете вырастить на грядке не просто арбуз, а настоящий сладкий и сочный гигант? Всё решает правильная обрезка и формировка куста. Если пустить растение на самотёк, вы получите множество мелких ягод. Но стоит вовремя вмешаться — и урожай вас приятно удивит.
Работать нужно только в солнечный и сухой день. Тогда срезы быстро подсохнут, и риск заболеваний будет минимальным.
Перед тем как укоротить плети, побеги обязательно прищипывают. Обычно это делают с самыми длинными, чтобы растение не тратило силы впустую.
На каждой выбранной плети оставляют один плод, после которого сохраняют ещё 3-4 листа, а кончик побега прищипывают.
Оптимальный вариант — 2-3 плети на одном растении. Этого вполне достаточно, чтобы куст не перегружался и успел выкормить ягоды до зрелости.
Существует простое правило: чем меньше плодов, тем они крупнее и слаще.
Если хотите получить по-настоящему большие ягоды, оставляйте всего 1-2 плода.
Для среднего урожая обычно ограничиваются тремя плетями и тремя арбузами.
На каждой плети можно оставить максимум 2 самых крупных завязи, остальные лучше убрать.
Ориентироваться удобно по размеру плодов. Когда арбузы достигают величины яблока, все мелкие и слабые завязи нужно без сожаления оборвать.
Не забывайте, что конечный результат зависит не только от обрезки, но и от:
климата;
плодородности почвы;
погоды в сезон.
Если условия позволяют, можно оставить чуть больше плодов, но в этом случае они будут мельче и менее сладкие.
Арбу́з обыкнове́нный (лат. Citrúllus lanátus), или арбу́з шерсти́стый, или арбу́з столо́вый — однолетнее травянистое растение, вид рода Арбуз (Citrullus) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
