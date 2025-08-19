Пока все на пляже, опытные садоводы делают это с малиной — потом будут хвастаться урожаем

Середина лета — время, когда большинство думает об отдыхе, а не о дачных заботах. Но именно август — отличный момент, чтобы посадить малину. Почва еще теплая, впереди несколько месяцев до заморозков, а значит, саженцы успеют хорошо укорениться.
Высаженная в августе малина к зиме уже формирует мощную корневую систему. Весной такие кусты быстро идут в рост и нередко опережают по развитию «весенних» посадок. А главное — уже к следующему лету можно собрать первый урожай.
Еще один бонус — в питомниках в это время доступно много саженцев с открытой корневой системой. Это упрощает выбор: видно, какие корни крепкие, а какие — нет.
Почва в августе сохраняет влагу от летних дождей, а жара уже не такая изнуряющая. Это снижает риски пересыхания и облегчает адаптацию растений. Однако полив по-прежнему важен — в первые 2–3 недели землю нужно поддерживать умеренно влажной. Главное — не переусердствовать: застой воды может вызвать гниль.
Сажать малину лучше вечером или в пасмурную погоду — так она легче перенесет стресс от пересадки.
За 2–3 недели до высадки подготовьте посадочные ямы. Заполните их смесью перегноя и золы — это будет стартовый запас питания. Перед самой посадкой корни саженца желательно обмакнуть в глиняную болтушку с добавлением стимулятора роста, например, корневина.
Расстояние между кустами — 50–70 см, а между рядами — не менее 1,5 метра. Это обеспечит хорошую вентиляцию и облегчит уход.
После посадки замульчируйте почву 5–7-сантиметровым слоем опилок или соломы. Мульча сохранит влагу и защитит корни от перегрева.
До наступления холодов важно окучить кустики землей. В регионах с малоснежной зимой рекомендуется дополнительно укрыть их лапником или агроволокном — это защитит молодые растения от вымерзания.
Подкармливать осенью не нужно — все необходимое уже заложено в ямы. Первое удобрение вносят весной следующего года.
Если всё сделать правильно, то уже следующим летом можно собрать первые ягоды. А еще через сезон кусты войдут в полную силу и начнут плодоносить стабильно и обильно.
Малина — крупный род растений семейства Розовые, включающий множество популярных ягодных культур.
Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.