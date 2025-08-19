Пока все на пляже, опытные садоводы делают это с малиной — потом будут хвастаться урожаем

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:42
Садоводство

Середина лета — время, когда большинство думает об отдыхе, а не о дачных заботах. Но именно август — отличный момент, чтобы посадить малину. Почва еще теплая, впереди несколько месяцев до заморозков, а значит, саженцы успеют хорошо укорениться.

Урожай малины
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Урожай малины

Почему август — идеальное время

Высаженная в августе малина к зиме уже формирует мощную корневую систему. Весной такие кусты быстро идут в рост и нередко опережают по развитию «весенних» посадок. А главное — уже к следующему лету можно собрать первый урожай.

Еще один бонус — в питомниках в это время доступно много саженцев с открытой корневой системой. Это упрощает выбор: видно, какие корни крепкие, а какие — нет.

Условия — почти идеальные

Почва в августе сохраняет влагу от летних дождей, а жара уже не такая изнуряющая. Это снижает риски пересыхания и облегчает адаптацию растений. Однако полив по-прежнему важен — в первые 2–3 недели землю нужно поддерживать умеренно влажной. Главное — не переусердствовать: застой воды может вызвать гниль.

Сажать малину лучше вечером или в пасмурную погоду — так она легче перенесет стресс от пересадки.

Идеальное место

За 2–3 недели до высадки подготовьте посадочные ямы. Заполните их смесью перегноя и золы — это будет стартовый запас питания. Перед самой посадкой корни саженца желательно обмакнуть в глиняную болтушку с добавлением стимулятора роста, например, корневина.

Расстояние между кустами — 50–70 см, а между рядами — не менее 1,5 метра. Это обеспечит хорошую вентиляцию и облегчит уход.

После посадки замульчируйте почву 5–7-сантиметровым слоем опилок или соломы. Мульча сохранит влагу и защитит корни от перегрева.

Как пережить зиму

До наступления холодов важно окучить кустики землей. В регионах с малоснежной зимой рекомендуется дополнительно укрыть их лапником или агроволокном — это защитит молодые растения от вымерзания.

Подкармливать осенью не нужно — все необходимое уже заложено в ямы. Первое удобрение вносят весной следующего года.

Урожай — уже через год

Если всё сделать правильно, то уже следующим летом можно собрать первые ягоды. А еще через сезон кусты войдут в полную силу и начнут плодоносить стабильно и обильно.

Уточнения

Малина — крупный род растений семейства Розовые, включающий множество популярных ягодных культур.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
