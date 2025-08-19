Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Госдуме прокомментировали сообщения о встрече Путина и Зеленского в Венгрии
Казуар признан самой опасной птицей планеты по версии Книги рекордов Гиннесса
Запеканка из картофеля, фарша и овощей под сырной корочкой: классический вариант
Борис Щербаков досрочно выписался после операции по замене сустава
Хоста приживается быстрее после обработки корней раствором марганцовки
Проверка на алкоголь: права водителя и порядок медосвидетельствования
Лолита обратилась к психиатру из-за переживаний за дочь
Жара снижает эффективность и безопасность косметики — предупреждение химика А. Дорохова
Психолог назвала единственный эффективный способ поднять самооценку

Полезные вещества могут обернуться ядом: неожиданный эффект золы

Огородникам напомнили: зола замедляет рост томатов и снижает урожай клубники
1:30
Садоводство

Садоводы любят использовать золу как доступное и натуральное удобрение. В её составе есть калий, кальций, фосфор и целый набор микроэлементов, необходимых растениям. Но есть и обратная сторона: зола ощелачивает почву. И если не учитывать этот факт, она может принести больше вреда, чем пользы.

Грядка с хвойной мульчей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Грядка с хвойной мульчей

Почему зола может навредить

Внесение золы снижает кислотность почвы. Для одних культур это благо, но для других — серьёзная проблема. Излишнее раскисление меняет усвояемость питательных веществ, и растения начинают болеть или теряют урожайность.

Томаты

Томатам комфортнее всего расти при кислотности около 5,5. Если почва становится более щёлочной, кусты замедляют рост и хуже плодоносят.

Клубника

Для клубники оптимальная кислотность — 5,7. При избытке золы ягоды вырастают водянистыми, кислого вкуса и становятся менее урожайными.

Как правильно использовать

  • Золу можно применять, но только в умеренных количествах.

  • Перед внесением стоит проверить кислотность почвы.

  • Важно учитывать культуру: растения, которые любят нейтральную или слегка щёлочную почву (капуста, свёкла, морковь), хорошо отреагируют на подкормку. Но для культур, предпочитающих кислую среду, зола становится ядом.

Уточнения

Зола́ — несгорающий остаток, образующийся из минеральных примесей топлива при полном его сгорании.
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Павел Григорьев: автопроизводители вытесняют автоматы ради рентабельности
Авто
Павел Григорьев: автопроизводители вытесняют автоматы ради рентабельности Аудио 
Украинский Фламинго: ракета с огромной дальностью и скоростью улитки
Военные новости
Украинский Фламинго: ракета с огромной дальностью и скоростью улитки Аудио 
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники
Недвижимость
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники Аудио 
Популярное
Человек создан смертным — предел в 125 лет оказался встроенным ограничением эволюции

Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.

Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Томатный сок, который не расслаивается и не скисает: секрет в одном старом приёме
Бесплатные дрова обойдутся дороже газа? Вот как законно заготовить древесину
Слишком надёжный, чтобы быть выгодным: почему автоконцерны избавляются от классических АКПП
New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Разговор Трампа и Лукашенко: что скрывается за этим политическим шагом? Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Гениальные хитрости для крошечной ванной — попробуйте и пожалеете, что не сделали раньше
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Последние материалы
Казуар признан самой опасной птицей планеты по версии Книги рекордов Гиннесса
Запеканка из картофеля, фарша и овощей под сырной корочкой: классический вариант
Борис Щербаков досрочно выписался после операции по замене сустава
Хоста приживается быстрее после обработки корней раствором марганцовки
Огородникам напомнили: зола замедляет рост томатов и снижает урожай клубники
Проверка на алкоголь: права водителя и порядок медосвидетельствования
Лолита обратилась к психиатру из-за переживаний за дочь
Жара снижает эффективность и безопасность косметики — предупреждение химика А. Дорохова
Психолог назвала единственный эффективный способ поднять самооценку
WP сравнила приветствия Трампом Путина и Зеленского
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.