Полезные вещества могут обернуться ядом: неожиданный эффект золы

Садоводы любят использовать золу как доступное и натуральное удобрение. В её составе есть калий, кальций, фосфор и целый набор микроэлементов, необходимых растениям. Но есть и обратная сторона: зола ощелачивает почву. И если не учитывать этот факт, она может принести больше вреда, чем пользы.
Внесение золы снижает кислотность почвы. Для одних культур это благо, но для других — серьёзная проблема. Излишнее раскисление меняет усвояемость питательных веществ, и растения начинают болеть или теряют урожайность.
Томатам комфортнее всего расти при кислотности около 5,5. Если почва становится более щёлочной, кусты замедляют рост и хуже плодоносят.
Для клубники оптимальная кислотность — 5,7. При избытке золы ягоды вырастают водянистыми, кислого вкуса и становятся менее урожайными.
Золу можно применять, но только в умеренных количествах.
Перед внесением стоит проверить кислотность почвы.
Важно учитывать культуру: растения, которые любят нейтральную или слегка щёлочную почву (капуста, свёкла, морковь), хорошо отреагируют на подкормку. Но для культур, предпочитающих кислую среду, зола становится ядом.
