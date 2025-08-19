Полезные вещества могут обернуться ядом: неожиданный эффект золы

Огородникам напомнили: зола замедляет рост томатов и снижает урожай клубники

1:30 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Садоводы любят использовать золу как доступное и натуральное удобрение. В её составе есть калий, кальций, фосфор и целый набор микроэлементов, необходимых растениям. Но есть и обратная сторона: зола ощелачивает почву. И если не учитывать этот факт, она может принести больше вреда, чем пользы.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Грядка с хвойной мульчей

Почему зола может навредить

Внесение золы снижает кислотность почвы. Для одних культур это благо, но для других — серьёзная проблема. Излишнее раскисление меняет усвояемость питательных веществ, и растения начинают болеть или теряют урожайность.

Томаты

Томатам комфортнее всего расти при кислотности около 5,5. Если почва становится более щёлочной, кусты замедляют рост и хуже плодоносят.

Клубника

Для клубники оптимальная кислотность — 5,7. При избытке золы ягоды вырастают водянистыми, кислого вкуса и становятся менее урожайными.

Как правильно использовать

Золу можно применять, но только в умеренных количествах.

Перед внесением стоит проверить кислотность почвы.

Важно учитывать культуру: растения, которые любят нейтральную или слегка щёлочную почву (капуста, свёкла, морковь), хорошо отреагируют на подкормку. Но для культур, предпочитающих кислую среду, зола становится ядом.

Уточнения

Зола́ — несгорающий остаток, образующийся из минеральных примесей топлива при полном его сгорании.



