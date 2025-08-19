Август не финал, а старт: эти культуры дают второй урожай до самой осени

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:54
Садоводство

Август — ключевой месяц для дачников, когда всё зависит от грамотного ухода. Если подойти к делу с умом, можно не только собрать богатый урожай, но и подготовить почву к следующему сезону. 

Урожай
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Урожай

В августе растения чаще болеют

Влажные ночи и тёплые дни — идеальные условия для грибковых инфекций, которые составляют около 80% всех болезней растений. Чаще всего садоводы сталкиваются с пероноспорозом — он поражает огурцы, кабачки, лук, виноград и проявляется в виде желтоватых пятен на листьях.

Болезни часто возникают из-за сырости, а их симптомы становятся заметны лишь в августе, хотя заражение может произойти раньше. Важно сосредоточиться на профилактике, потому что вылечить заболевшие растения практически невозможно.

Особую угрозу представляет фитофтороз, поражающий картофель и другие паслёновые. Он способен уничтожить урожай за считанные дни. Поэтому садовод рекомендует в начале месяца обязательно обработать грядки фунгицидами.

Уход за плодовыми деревьями в августе

В это время плодовые деревья и кустарники нуждаются в особом внимании. После сбора ягод важно удалить старые и больные ветки — это стимулирует рост новых побегов.

В августе активно распространяется монилиоз. Он вызывает усыхание побегов и гниение плодов у семечковых и косточковых культур: черешни, сливы, алычи и особенно яблонь. Их плоды покрываются спорами, которые нужно срочно удалять, чтобы не заразить растения в следующем году.

Что делать на грядках: картофель, томаты, прополка

Август — это время сбора картофеля и томатов. Чтобы усилить урожайность, картофель следует подкармливать фосфорно-калийными удобрениями, исключая азот, который провоцирует рост листвы в ущерб корнеплодам. Для томатов важно пасынкование — удаление боковых побегов. Также не стоит забывать о регулярной прополке, рыхлении и поливе.

Подготовка почвы к следующему году: посев сидератов

Для обогащения почвы лучше посеять сидераты — растения, улучшающие структуру и питательность грунта. Например:

  • Горчица подавляет сорняки.
  • Клевер насыщает почву азотом и полезными микроэлементами.

Сидераты, перегнивая, обогащают почву грядок, вытягивая питательные элементы из глубоких слоёв. Он также напомнил, что после сидератов из семейства крестоцветных (например, горчицы) не стоит на том же месте сажать капусту, чтобы не привлечь вредителей.

Что посеять в августе для второго урожая

Если вы хотите собрать дополнительный урожай уже в этом году, выбирайте семена культур с коротким сроком вегетации (60–70 дней). Подойдут:

  • японский дайкон,
  • чёрная и белая редька,
  • раннеспелая морковь «Парижская каратель»,
  • капуста пак-чой,
  • горох,
  • салаты,
  • горчица.

Какие многолетники и цветы посадить в августе

Август — отличное время для посева двухлетних и многолетних растений, особенно цветов. Это не только экономия времени, но и возможность увидеть первые бутоны уже весной. Посейте незабудку или лунарию — они порадуют вас уже в следующем сезоне.

Из многолетников хорошо приживаются:

  • горец,
  • молочай,
  • плющ.

Также можно высаживать и многолетние овощи, особенно лук:

  • батун,
  • шнитт-лук,
  • джусай,
  • многоярусный лук.

Любисток тоже стоит посеять — он не только пряный, но и неприхотлив в уходе.

Уточнения

Урожа́й — валовой (общий) сбор растениеводческой продукции, полученной в результате выращивания определённой сельскохозяйственной культуры.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
