Опавшие яблоки — не мусор: садоводы превращают их в урожай овощей

Компост из падалицы яблок повышает урожай томатов, огурцов и кабачков

Для опытного садовода нет "мусора" — даже падалица может принести пользу. Осенний опад яблок, который обычно выбрасывают или оставляют под деревом, можно превратить в удобрение и улучшитель почвы. Главное — знать несколько хитростей.

Компост из яблок

Самый очевидный способ — пустить падалицу в компост. Но есть нюансы:

Нельзя просто сваливать яблоки в кучу. Это привлечёт ос и других насекомых.

Фрукты обязательно прикрывают скошенной травой или ботвой.

В компост можно класть даже плоды с болезнями, но если яблоки поражены плодовой гнилью, использовать готовое удобрение стоит только спустя 3 года.

Процесс можно ускорить, обработав массу "Фитоспорином".

Такой компост отлично подходит для питания овощных культур — особенно томатов, огурцов и кабачков.

Яблоки для обогащения почвы

Есть и более быстрый вариант — закопать яблоки прямо в грядку:

Осенью, когда грядки пустуют, выкапывают неглубокие траншеи.

В них высыпают падалицу и присыпают землёй.

За зиму плоды перегнивают, а почва становится более плодородной.

Весной на таких участках овощи растут лучше, а урожай выходит заметно богаче.

Важно: в землю нужно закапывать умеренное количество яблок. Если их будет слишком много, почва станет слишком кислой. Для баланса добавляют золу или известь.

