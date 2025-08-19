Опавшие яблоки — не мусор: садоводы превращают их в урожай овощей

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Компост из падалицы яблок повышает урожай томатов, огурцов и кабачков
Садоводство

 Для опытного садовода нет "мусора" — даже падалица может принести пользу. Осенний опад яблок, который обычно выбрасывают или оставляют под деревом, можно превратить в удобрение и улучшитель почвы. Главное — знать несколько хитростей.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Компост из яблок

Самый очевидный способ — пустить падалицу в компост. Но есть нюансы:

  • Нельзя просто сваливать яблоки в кучу. Это привлечёт ос и других насекомых.

  • Фрукты обязательно прикрывают скошенной травой или ботвой.

  • В компост можно класть даже плоды с болезнями, но если яблоки поражены плодовой гнилью, использовать готовое удобрение стоит только спустя 3 года.

  • Процесс можно ускорить, обработав массу "Фитоспорином".

Такой компост отлично подходит для питания овощных культур — особенно томатов, огурцов и кабачков.

Яблоки для обогащения почвы

Есть и более быстрый вариант — закопать яблоки прямо в грядку:

  • Осенью, когда грядки пустуют, выкапывают неглубокие траншеи.

  • В них высыпают падалицу и присыпают землёй.

  • За зиму плоды перегнивают, а почва становится более плодородной.

Весной на таких участках овощи растут лучше, а урожай выходит заметно богаче.

Важно: в землю нужно закапывать умеренное количество яблок. Если их будет слишком много, почва станет слишком кислой. Для баланса добавляют золу или известь.

Уточнения

Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus — «составной») — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
