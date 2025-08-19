Опавшие яблоки — не мусор: садоводы превращают их в урожай овощей

Для опытного садовода нет "мусора" — даже падалица может принести пользу. Осенний опад яблок, который обычно выбрасывают или оставляют под деревом, можно превратить в удобрение и улучшитель почвы. Главное — знать несколько хитростей.
Самый очевидный способ — пустить падалицу в компост. Но есть нюансы:
Нельзя просто сваливать яблоки в кучу. Это привлечёт ос и других насекомых.
Фрукты обязательно прикрывают скошенной травой или ботвой.
В компост можно класть даже плоды с болезнями, но если яблоки поражены плодовой гнилью, использовать готовое удобрение стоит только спустя 3 года.
Процесс можно ускорить, обработав массу "Фитоспорином".
Такой компост отлично подходит для питания овощных культур — особенно томатов, огурцов и кабачков.
Есть и более быстрый вариант — закопать яблоки прямо в грядку:
Осенью, когда грядки пустуют, выкапывают неглубокие траншеи.
В них высыпают падалицу и присыпают землёй.
За зиму плоды перегнивают, а почва становится более плодородной.
Весной на таких участках овощи растут лучше, а урожай выходит заметно богаче.
Важно: в землю нужно закапывать умеренное количество яблок. Если их будет слишком много, почва станет слишком кислой. Для баланса добавляют золу или известь.
Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus — «составной») — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.).
