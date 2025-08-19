Новый закон ударит по вашей даче: штрафы до полумиллиона уже готовят

С 1 сентября по всей России начнут действовать обновлённые правила закона о садоводстве и огородничестве. Поправки, принятые в конце июля, серьёзно ужесточают требования к использованию дачных участков — особенно для тех, кто совмещал «отдых на земле» с бизнесом.
Президент Уральской палаты недвижимости Василий Олейников разъясняет: новые нормы направлены на чёткое разграничение назначения земельных участков. На землях, отведённых под ИЖС или ЛПХ, теперь нельзя заниматься никакой коммерцией.
Если земля предназначена под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) или ведение личного подсобного хозяйства (ЛПХ), то на ней нельзя организовывать коммерческую деятельность.
Теперь под запрет попадают:
Разрешено лишь одно — продажа излишков урожая.
Продажа овощей и фруктов с грядки не запрещается законом, но важно доказать, что это — не систематический доход.
Нет массового производства (например, 100 кустов роз каждую неделю), нет найма работников, рекламы, фискальных документов (чеков). В качестве доказательств можно ссылаться на объёмы посадок: если на участке лишь пять грядок картошки, а не целое поле. Также разрешены небольшие пасеки, если ульев не более 10.
Если на участке есть кафе, склад, глэмпинг или сдача жилья в аренду — это считается нарушением. Чтобы продолжать такую деятельность, землю придётся перевести в коммерческую категорию. В противном случае:
Следить за выполнением закона будут:
Садоводы, продающие овощи и фрукты со своих огородов, смогут и дальше это делать, зато будут существенно меньше платить за обслуживание сетей в садовых товариществах.
Теперь под запретом:
Главная претензия дачников к соседям-бизнесменам — чрезмерная нагрузка на инженерные сети, особенно электроснабжение.
Это приводит к авариям на подстанциях, к увеличению потерь электричества, плата за которые ложится на плечи садоводов, так как это часть членских взносов. Получается, садоводы-сезонники платят за предпринимателей, а это просто несправедливо. Также под подозрение попадают питомники, так как они потребляют много ресурсов.
Чтобы избежать подозрений, садоводам рекомендуется заранее получить справку от председателя или правления СНТ:
Нужно взять справку, в которой будет указано, что площадь участка не больше 50 соток и что человек сам занимается выращиванием, то есть не нанимает для этого рабочих. Привлекать родственников и друзей не запрещено.
Да́ча — загородный дом, используемый его владельцами для проживания, отдыха, выращивания сельскохозяйственной продукции.
Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.