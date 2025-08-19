Новый закон ударит по вашей даче: штрафы до полумиллиона уже готовят

С 1 сентября в России вступят в силу новые запреты на бизнес на даче

С 1 сентября по всей России начнут действовать обновлённые правила закона о садоводстве и огородничестве. Поправки, принятые в конце июля, серьёзно ужесточают требования к использованию дачных участков — особенно для тех, кто совмещал «отдых на земле» с бизнесом.

Летняя дача в цветах

Это теперь запрещено

Президент Уральской палаты недвижимости Василий Олейников разъясняет: новые нормы направлены на чёткое разграничение назначения земельных участков. На землях, отведённых под ИЖС или ЛПХ, теперь нельзя заниматься никакой коммерцией.

Если земля предназначена под индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) или ведение личного подсобного хозяйства (ЛПХ), то на ней нельзя организовывать коммерческую деятельность.

Теперь под запрет попадают:

Автосервисы;

Пункты выдачи заказов;

Питомники;

Мини-кафе;

Складские помещения.

Разрешено лишь одно — продажа излишков урожая.

Торговля не считается бизнесом

Продажа овощей и фруктов с грядки не запрещается законом, но важно доказать, что это — не систематический доход.

Нет массового производства (например, 100 кустов роз каждую неделю), нет найма работников, рекламы, фискальных документов (чеков). В качестве доказательств можно ссылаться на объёмы посадок: если на участке лишь пять грядок картошки, а не целое поле. Также разрешены небольшие пасеки, если ульев не более 10.

Штрафы

Если на участке есть кафе, склад, глэмпинг или сдача жилья в аренду — это считается нарушением. Чтобы продолжать такую деятельность, землю придётся перевести в коммерческую категорию. В противном случае:

До 50 000 рублей штрафа для физлиц;

До 500 000 рублей — для юрлиц.

Следить за выполнением закона будут:

Местные администрации;

Сотрудники Росреестра;

Соседи — через жалобы и анонимки.

Что изменится для обычных дачников

Садоводы, продающие овощи и фрукты со своих огородов, смогут и дальше это делать, зато будут существенно меньше платить за обслуживание сетей в садовых товариществах.

Теперь под запретом:

Гостиницы;

Глэмпинги;

Банные комплексы;

Посуточная аренда дач.

Основная проблема — перегрузка инфраструктуры

Главная претензия дачников к соседям-бизнесменам — чрезмерная нагрузка на инженерные сети, особенно электроснабжение.

Это приводит к авариям на подстанциях, к увеличению потерь электричества, плата за которые ложится на плечи садоводов, так как это часть членских взносов. Получается, садоводы-сезонники платят за предпринимателей, а это просто несправедливо. Также под подозрение попадают питомники, так как они потребляют много ресурсов.

Как доказать, что вы не ведёте бизнес

Чтобы избежать подозрений, садоводам рекомендуется заранее получить справку от председателя или правления СНТ:

Нужно взять справку, в которой будет указано, что площадь участка не больше 50 соток и что человек сам занимается выращиванием, то есть не нанимает для этого рабочих. Привлекать родственников и друзей не запрещено.

Уточнения

Да́ча — загородный дом, используемый его владельцами для проживания, отдыха, выращивания сельскохозяйственной продукции.

