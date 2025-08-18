Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:22
Садоводство

Муравьи способны превратить дачный сезон в настоящую головную боль. Они быстро осваивают грядки, разносят тлю и портят урожай. Но избавиться от них можно — и гораздо проще, чем кажется.

Муравей
Фото: Designed by Freepik by vecstock, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Муравей

Почему муравьи так опасны

На первый взгляд, маленькие насекомые не представляют угрозы. Однако они ослабляют растения: под их "опекой" тля распространяется быстрее, листья желтеют, а рост замедляется. Со временем урожай становится меньше и хуже по качеству.

Что работает лучше всего

Секрет борьбы кроется в простом способе, который не требует дорогостоящих препаратов. Средство легко приготовить дома, а эффект заметен уже через неделю. Оно воздействует сразу на колонию, а не только на отдельных особей, поэтому муравьи уходят полностью.

Как применять

  • раствор готовят заранее и наносят прямо на муравейники и тропинки;
  • обработку повторяют несколько раз для закрепления результата;
  • средство безопасно для растений и почвы, поэтому подходит для использования в огороде.

В чём преимущество

В отличие от химических инсектицидов, домашний метод не оставляет токсичных следов и не требует защитных костюмов. Он быстро действует, но при этом остаётся щадящим для окружающей среды.

Уточнения

Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Вратарь Юнайтед плохо оценил ситуацию и подвёл команду в важном матче Премьер-лиги
