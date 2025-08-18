Огород без муравьёв: простой метод меняет всё за несколько дней

Муравьи способны превратить дачный сезон в настоящую головную боль. Они быстро осваивают грядки, разносят тлю и портят урожай. Но избавиться от них можно — и гораздо проще, чем кажется.
На первый взгляд, маленькие насекомые не представляют угрозы. Однако они ослабляют растения: под их "опекой" тля распространяется быстрее, листья желтеют, а рост замедляется. Со временем урожай становится меньше и хуже по качеству.
Секрет борьбы кроется в простом способе, который не требует дорогостоящих препаратов. Средство легко приготовить дома, а эффект заметен уже через неделю. Оно воздействует сразу на колонию, а не только на отдельных особей, поэтому муравьи уходят полностью.
В отличие от химических инсектицидов, домашний метод не оставляет токсичных следов и не требует защитных костюмов. Он быстро действует, но при этом остаётся щадящим для окружающей среды.
Муравьи́ (лат. Formicidae) — семейство насекомых из надсемейства муравьиных, отряда перепончатокрылых.
