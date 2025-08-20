Простая смесь превращает кучу травы в мешки компоста быстрее весны

Использование триходермы и дрожжевого раствора ускоряет созревание компоста

Обычная проблема дачников — компостная куча зрело́й становится лишь через год, а то и больше. Особенно если закладка сделана осенью: зимой процессы почти замирают из-за мороза. Да и хранить огромный штабель органики на участке может далеко не каждый.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Компостная куча осенью на даче

Но есть способ, который позволит ускорить переработку растительных отходов так, что уже к весне у вас будет несколько мешков отличного перегноя.

В чём секрет быстрого компоста

Микроорганизмам, которые превращают мусор в перегной, нужны калий, фосфор и азот. С калием всё просто — его в растениях достаточно. А вот фосфор и азот приходится добавлять: именно они позволяют бактериям активно размножаться. Для этого используют навоз или минеральные удобрения.

Однако есть и другой путь — сразу заселить компост полезными грибками-разрушителями органики и создать им идеальные условия.

Готовим ускоритель компоста

Для приготовления потребуется:

100 г прессованных (или 70 г сухих) хлебопекарных дрожжей,

1 литр воды,

2 ст. ложки сахара,

100 мл глицерина.

Дрожжи растворяют в воде и кипятят 15 минут. Это важный момент: живые дрожжи должны погибнуть, иначе они начнут размножаться и вытеснят нужные микроорганизмы. После остывания в отвар добавляют сахар и глицерин — получается питательная среда.

Далее туда подселяют полезный грибок триходерму. Для этого используют 2 ст. ложки любого препарата на её основе или упаковку "Глиокладина". Смесь настаивают 2-3 часа.

Как применять

Полученный литр "закваски" разводят в 10 литрах воды и проливают компост. Лучше работать послойно: каждые 20-30 см травы или растительных отходов проливать раствором до влажного состояния.

Ещё один секрет — складывать всё не в открытую кучу, а в мешки. Если хранить их зимой в помещении с температурой не ниже +10 °С, процесс не остановится, и к весне у вас будет готовый компост.

Такой перегной по качеству не уступает обычному, а время приготовления сокращается в разы. Никто и не подумает, что вы получили его всего за несколько месяцев.

Уточнения

Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus — «составной») — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.).

