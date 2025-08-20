Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Шведские исследователи: кенгуру начали прыгать на 10 миллионов лет раньше, чем считалось
Фитнес-эксперт назвал преимущества тренировок с собственным весом после 40 лет
Айза заявила, что её карьера как блогера в соцсетях закончена
Лосось, фасоль и авокадо помогут добиться стройности за месяц
FIT SERVICE: владельцы Lixiang, Tank и Voyah чаще других обращаются в автосервисы
Копенгаген — столица велосипедов и символ уюта, по мнению туристических гидов
ICC: почему популярное в Индии масло перешло в категорию премиальных продуктов
Упражнения, которые работают как лимфодренаж без массажа
Полина Диброва отказалась комментировать слухи о разводе и романе с Товстиком

Простая смесь превращает кучу травы в мешки компоста быстрее весны

Использование триходермы и дрожжевого раствора ускоряет созревание компоста
Садоводство

Обычная проблема дачников — компостная куча зрело́й становится лишь через год, а то и больше. Особенно если закладка сделана осенью: зимой процессы почти замирают из-за мороза. Да и хранить огромный штабель органики на участке может далеко не каждый.

Компостная куча осенью на даче
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Компостная куча осенью на даче

Но есть способ, который позволит ускорить переработку растительных отходов так, что уже к весне у вас будет несколько мешков отличного перегноя.

В чём секрет быстрого компоста

Микроорганизмам, которые превращают мусор в перегной, нужны калий, фосфор и азот. С калием всё просто — его в растениях достаточно. А вот фосфор и азот приходится добавлять: именно они позволяют бактериям активно размножаться. Для этого используют навоз или минеральные удобрения.

Однако есть и другой путь — сразу заселить компост полезными грибками-разрушителями органики и создать им идеальные условия.

Готовим ускоритель компоста

Для приготовления потребуется:

  • 100 г прессованных (или 70 г сухих) хлебопекарных дрожжей,

  • 1 литр воды,

  • 2 ст. ложки сахара,

  • 100 мл глицерина.

Дрожжи растворяют в воде и кипятят 15 минут. Это важный момент: живые дрожжи должны погибнуть, иначе они начнут размножаться и вытеснят нужные микроорганизмы. После остывания в отвар добавляют сахар и глицерин — получается питательная среда.

Далее туда подселяют полезный грибок триходерму. Для этого используют 2 ст. ложки любого препарата на её основе или упаковку "Глиокладина". Смесь настаивают 2-3 часа.

Как применять

Полученный литр "закваски" разводят в 10 литрах воды и проливают компост. Лучше работать послойно: каждые 20-30 см травы или растительных отходов проливать раствором до влажного состояния.

Ещё один секрет — складывать всё не в открытую кучу, а в мешки. Если хранить их зимой в помещении с температурой не ниже +10 °С, процесс не остановится, и к весне у вас будет готовый компост.

Такой перегной по качеству не уступает обычному, а время приготовления сокращается в разы. Никто и не подумает, что вы получили его всего за несколько месяцев.

Уточнения

Компо́ст (нем. Kompost, итал. composta, от лат. compositus — «составной») — органическое удобрение, получаемое в результате разложения различных органических материалов под влиянием деятельности микро- (бактерии, грибы и т. д.) и макроорганизмов (насекомые, черви и т. д.). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Недвижимость
Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими Аудио 
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Новости спорта
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс Аудио 
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Наука и техника
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле Аудио 
Популярное
Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о поставке Белоруссии истребителей Су-30СМ2.

Самый дальнобойный истребитель Европы теперь в Белоруссии: страна получила новые Су-30СМ2
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Бицепс растёт как на дрожжах: работает только это упражнение
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки
Монета в двери автомобиля — хитрость, о которой знают только угонщики
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Синдром победителя Азербайджана: когда улыбка в Москве оборачивается ударом в спину
Вы сами растите монстра: пять поступков хозяина, которые провоцируют агрессию у собаки
Шурпа в афганском казане: легендарный суп, который варится сам
Шурпа в афганском казане: легендарный суп, который варится сам
Последние материалы
ICC: почему популярное в Индии масло перешло в категорию премиальных продуктов
1,7 млн: утечка данных о потерях ВСУ вызвала бурные обсуждения в сети
Упражнения, которые работают как лимфодренаж без массажа
Полина Диброва отказалась комментировать слухи о разводе и романе с Товстиком
Использование триходермы и дрожжевого раствора ускоряет созревание компоста
В Финляндии завили, что сильнее всех в Европе пострадали от разрыва с Россией
Грибы, орехи и злаки улучшают внешность за счёт витамина B7 — мнение экспертов
Мопсы, бульдоги и ши-тцу живут меньше и чаще страдают от болезней — данные ветеринаров
The Guardian: Зеленский едва не разозлил Трампа длинной речью в Белом доме
Жареный лук заменяет сырой и делает винегрет более насыщенным
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.