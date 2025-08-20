Одно осеннее действие превращает куст крыжовника в урожайный фонтан

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Осенняя обрезка крыжовника повышает урожайность в следующем году
Садоводство

Хотите собрать на следующий год крупный, сладкий крыжовник? Секрет кроется не только в удобрениях и поливе, но и в правильной осенней обрезке. Опытные садоводы знают: именно эта процедура закладывает основу будущего урожая.

Крыжовник
Фото: commons.wikimedia.org by Pavel Leman, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Крыжовник

Когда приступать к обрезке

Работу проводят после того, как кусты начинают сбрасывать листву. До этого момента срезы будут заживать хуже, а растение ослабнет.

С чего начать

  1. Сначала убирают все побеги, поражённые вредителями или болезнью.

  2. Затем вырезают ветки, склоняющиеся к земле — они чаще других становятся рассадником инфекций.

  3. Третьими под нож идут старые, малоплодные побеги.

Формирование куста

Внутри куста оставляют только самые сильные молодые ветки — обычно достаточно 6-8 штук. Срез делают на 5 мм выше плодовой почки.

Важно помнить: за один сезон удаляют не более трети всех побегов. Если весной уже проводилась сильная обрезка, то осенью ограничиваются щадящим прореживанием.

Зачем это нужно

Грамотная осенняя обрезка не только улучшает циркуляцию воздуха и снижает риск болезней, но и помогает растению направить силы на рост новых побегов и формирование урожая. В итоге крыжовник отблагодарит вас обильным плодоношением и более крупными ягодами.

Уточнения

Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa), — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae). 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
