Сбор урожая без потерь: как сделать, чтобы каждая луковица долежала до весны

Прокол почвы вилами в августе помогает сформировать защитную шелуху на луке

1:19 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Опытные огородники знают: сохранить лук до весны не так просто, как кажется. Лежкость напрямую зависит не только от сорта или сроков уборки, но и от состояния самих луковиц. Главный секрет — в прочной шелухе, которая защищает урожай от гнили и пересыхания. Если этот "щит" не успел сформироваться, головки быстро портятся и долго не пролежат.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Лук, подвешенный в чулках

Маленький приём с большим эффектом

Чтобы ускорить образование защитного слоя, огородники в начале августа прибегают к хитрому приёму. На грядках они проходят с вилами — но не для обычного рыхления. Инструмент слегка приподнимает землю, отчего часть корней у луковиц надрывается.

Что происходит после процедуры

Такое вмешательство заставляет растение "спасать" себя: все накопленные питательные вещества из зелёных перьев начинают возвращаться обратно в луковицу. В результате головка не только растёт дальше, но и быстрее наращивает шелуху, которая станет гарантией долгого хранения.

Почему это важно

Правильно подготовленный лук способен пролежать несколько месяцев, сохраняя вкус и полезные свойства. Ошибка же на этапе формирования шелухи сокращает срок хранения в разы.

Уточнения

Лук ре́пчатый (лат. Állium cépa) — многолетнее травянистое растение, вид рода Лук (Allium) подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), широко распространённая овощная культура.

