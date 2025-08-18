Второе цветение — как неожиданный бис: сад снова выходит на сцену

Список цветов, которые сохраняют цветение после обрезки в августе

2:15 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Лето стремительно уходит, но именно август способен подарить саду новую жизнь. Пара простых приёмов позволяет продлить цветение и сохранить яркие краски до самой осени.

Фото: commons.wikimedia.org by Huhu Роза

Главный приём

В центре внимания — умертвие (удаление увядших цветов) и лёгкая обрезка. Эти действия возвращают растениям энергию, заставляют формировать новые бутоны и поддерживают аккуратную форму.

Растения, которые стоит обработать в августе

Календулы. Их осенний расцвет начинается летом: регулярное удаление старых бутонов стимулирует постоянное цветение. Если куст выглядит уставшим, его можно обрезать на треть и подкормить — результат не заставит ждать.

Циннии. Чем активнее их подрезать, тем больше они выпускают бутонов. Обрезка выше следующего листа помогает сохранить стебли сильными, а короткая стрижка и удобрение возвращают силу даже вытянувшимся растениям.

Петунии. Особенно хорошо реагируют на обработку в контейнерах. После удаления увядших бутонов глубокий полив и слой компоста обеспечат новый рост и обильное цветение.

Сальвии. Многие сорта способны зацвести трижды или даже четырежды за сезон. Достаточно удалять увядающие соцветия чуть выше зелёных листьев и поддерживать растения удобрениями.

Герань. Прищипывание и обрезка цветоносов сохраняют куст компактным и стимулируют новые бутоны. Дополнительная подкормка раз в две недели усиливает эффект.

Эхинацея. Здесь возможны два сценария: удаление старых цветков для повторного цветения или сохранение части семенных головок ради птиц и декоративного эффекта зимой.

Розы. Август становится временем продолжения их цветения. Срез выше пятилисточкового узла направляет рост наружу, помогая кусту дышать и формировать новые бутоны. Чтобы избежать болезней, важно обеспечить растениям хороший воздушный поток и полив в утренние часы.

Уточнения

Цвето́к (множ. цветки́, лат. flos, -oris, др.-греч. ἄνθος, -ου) — система органов семенного размножения цветковых (покрытосеменных) растений.

