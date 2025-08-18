Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врачи назвали оптимальную частоту смены постельного белья
7 фруктов и овощей, которые дают урожай несколько раз за сезон — данные агрономов
Money piece в окрашивании волос: что это за техника и как она работает
Дмитрий Борисов раскрыл психологический секрет моложавости в 40 лет
Юлия Снигирь объяснила, как началась её дружба с Евгением Цыгановым и переросла в роман
Власти Европы вводят плату и квоты для ограничения туризма в популярных городах
В России растёт спрос на контрактные двигатели вместо восстановления старых
Секреты успеха при приёме на работу: избегайте этих 6 фраз на собеседовании любой ценой
Профессор Вюрмелинг о ключевых факторах: Болгария официально вступает в еврозону

Второе цветение — как неожиданный бис: сад снова выходит на сцену

Список цветов, которые сохраняют цветение после обрезки в августе
2:15
Садоводство

Лето стремительно уходит, но именно август способен подарить саду новую жизнь. Пара простых приёмов позволяет продлить цветение и сохранить яркие краски до самой осени.

Роза
Фото: commons.wikimedia.org by Huhu
Роза

Главный приём

В центре внимания — умертвие (удаление увядших цветов) и лёгкая обрезка. Эти действия возвращают растениям энергию, заставляют формировать новые бутоны и поддерживают аккуратную форму.

Растения, которые стоит обработать в августе

  • Календулы. Их осенний расцвет начинается летом: регулярное удаление старых бутонов стимулирует постоянное цветение. Если куст выглядит уставшим, его можно обрезать на треть и подкормить — результат не заставит ждать.
  • Циннии. Чем активнее их подрезать, тем больше они выпускают бутонов. Обрезка выше следующего листа помогает сохранить стебли сильными, а короткая стрижка и удобрение возвращают силу даже вытянувшимся растениям.
  • Петунии. Особенно хорошо реагируют на обработку в контейнерах. После удаления увядших бутонов глубокий полив и слой компоста обеспечат новый рост и обильное цветение.
  • Сальвии. Многие сорта способны зацвести трижды или даже четырежды за сезон. Достаточно удалять увядающие соцветия чуть выше зелёных листьев и поддерживать растения удобрениями.
  • Герань. Прищипывание и обрезка цветоносов сохраняют куст компактным и стимулируют новые бутоны. Дополнительная подкормка раз в две недели усиливает эффект.
  • Эхинацея. Здесь возможны два сценария: удаление старых цветков для повторного цветения или сохранение части семенных головок ради птиц и декоративного эффекта зимой.
  • Розы. Август становится временем продолжения их цветения. Срез выше пятилисточкового узла направляет рост наружу, помогая кусту дышать и формировать новые бутоны. Чтобы избежать болезней, важно обеспечить растениям хороший воздушный поток и полив в утренние часы.

Уточнения

Цвето́к (множ. цветки́, лат. flos, -oris, др.-греч. ἄνθος, -ου) — система органов семенного размножения цветковых (покрытосеменных) растений.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
При активации EPB в движении автомобиль безопасно тормозит
Авто
При активации EPB в движении автомобиль безопасно тормозит Аудио 
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Наука и техника
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле Аудио 
Ученые бьют тревогу из-за угрозы, которая нависла над океаном
Наука и техника
Ученые бьют тревогу из-за угрозы, которая нависла над океаном Аудио 
Популярное
Космическая струя смерти: оно уже летит на Землю из глубин галактики

Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.

Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты
Обычная кнопка, а функций — как у швейцарского ножа: как работает Старт-стоп на самом деле
Кипяток в раковине превращает кухню в бомбу замедленного действия
Представлен российский кроссовер Tenet T7: что скрывает новинка из Калуги
Путин всё рассчитал: встреча в Вашингтоне продолжит СВО на Украине Любовь Степушова Popular Science: в рулевом валу судна Blue Heron нашли новые формы жизни Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Нейтраль в автомате — не игрушка: если вы используете её не в этих 3 случаях, рискуете коробкой
Лесной фастфуд: почему волк предпочитает зайца в перекус
Автомат видит трос — начинается стресс: как правильно буксировать автомобиль с АКПП
Автомат видит трос — начинается стресс: как правильно буксировать автомобиль с АКПП
Последние материалы
Эксперты по питанию: яйца, зелень и орехи опасно готовить в микроволновой печи
Горячая вода и агрессивное мытье замедляют работу фолликулов
Топинамбур из Липецка в Китае: экспорт набирает обороты — ИстАгро Дон
Летняя угроза: уролог назвал главные причины цистита в жару — берегите себя
Сантехники: сода и уксус с ложкой эффективно растворяют засоры в раковине
Список цветов, которые сохраняют цветение после обрезки в августе
Тимати прокомментировал обвинения в нарциссизме после рождения третьего ребёнка
Автоинструктор объяснил, почему некоторые водители отказываются от кондиционера
Макрон допустил признание Украиной утраты территорий в обмен на гарантии безопасности
Большой Утриш под Анапой: песчаные дюны защищают побережье Чёрного моря
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.