Садоводство

Лето подходит к концу, а помидоры на кустах всё ещё зелёные? После 20 августа пора действовать решительно: есть несколько проверенных приёмов, которые помогут ускорить их созревание до наступления холодов.

Сбор томатов
Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Сбор томатов

Солнце — главный помощник

После 20 августа вся забота о помидорах должна быть направлена на то, чтобы каждая кисть получала максимум солнечного света. Для этого:

  • Удалите листья, которые находятся под созревающими плодами.
  • Проредите зелёную массу, особенно если она затеняет грозди.

Это не только способствует созреванию, но и позволяет растению направить питательные вещества именно в плоды, а не в листву.

Пасынки — враги урожая

Даже в конце сезона пасынки продолжают активно расти. Особенно это касается верхушки куста. Их нужно безжалостно выламывать, чтобы они не отнимали ресурсы у плодов.

Молодые отростки отвлекают на себя ценные ресурсы, необходимые плодам. Безжалостное выламывание пасынков становится обязательным ритуалом.

Кроме того, прореживание листвы выше последней полноценной кисти также необходимо. Оставляйте только столько листьев, сколько нужно для фотосинтеза.

Итог — куст становится более открытым, хорошо проветривается, а значит, уменьшается риск фитофторы в холодные ночи.

Вода — под запретом

С 20 августа полив томатов в открытом грунте следует прекратить. Влага в это время уже не на пользу:

  • Может вызвать растрескивание плодов.
  • Стимулирует рост ненужной зелени.

Растение получает сигнал завершать свой жизненный цикл, и это ускоряет созревание семян внутри томатов. В жару допускается лёгкий полив под корень, но никакого дождевания! Лёгкий стресс — именно то, что нужно для ускоренного созревания.

Подкормка — только точечная

Одна внекорневая подкормка калием и фосфором — идеальный выбор. Подойдут:

  • Древесная зола.
  • Монофосфат калия.

Такие составы улучшают вкус и ускоряют созревание, не провоцируя рост зелёной массы. Азотные удобрения на этом этапе полностью исключаются.

Опора для тяжёлых плодов

Если у вас высокорослые сорта с тяжёлыми кистями, обязательно подвяжите грозди к опоре. Используйте мягкие ленты, чтобы не повредить стебли.

Все эти меры — это комплексный подход, который помогает получить максимум спелых томатов до первых заморозков. Даже самые поздние плоды успеют налиться соком и вкусом.

Уточнения

Тома́т — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
