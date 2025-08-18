Малина не терпит промахов: ошибка с удобрением осенью обойдётся летом урожаем

Подкормка малины в сентябре и октябре: нормы суперфосфата и навоза

Малина – щедрая культура: каждый сезон она выпускает множество новых побегов. Чтобы обеспечить кустам питание и хорошую зимовку, подкормки нужны не только весной, но и осенью. Осенние удобрения помогают заложить основу для урожая следующего года.

Удобрение куста малины

Что вносить под малину осенью

Осенью малину подкармливают органическими и минеральными удобрениями. Основной органикой считается полуперепревший навоз — его вносят по половине ведра на каждый квадратный метр или по целому ведру на погонный метр ряда.

Из минеральных удобрений используют суперфосфат (по 1–1,5 столовой ложки на квадратный метр или 2–3 столовые ложки на погонный метр) и калийную соль (по 1–2 чайные ложки на квадратный метр или 3–4 чайные ложки на погонный метр).

После обрезки — подкормка

Обрезать малину можно с сентября по ноябрь. Оптимальное время — сентябрь, когда еще тепло. Это отличная пора, чтобы внести фосфор и калий. Если малина растет рядами, удобрения можно рассыпать в междурядьях и перекопать почву на штык лопаты.

А вот если малина разрослась сплошным ковром, перекопка затруднена. В этом случае удобрения растворяют в воде (расчет — на 10 литров) и поливают. Важно: на сухую землю ничего не лейте, иначе сожжете корни. Сначала обязательно полейте кусты обычной водой.

Подкормка в сентябре

В сентябре малину не только обрезают, но и сажают. Посадочные ямы делают широкими и глубокими — по 50 см в диаметре и 40 см в глубину. Их наполняют смесью плодородной почвы и перегноя (1:1) с добавлением столовой ложки суперфосфата.

На участках с уже растущей малиной в сентябре вносят суперфосфат (1–1,5 ст. ложки на квадратный метр или 2–3 ст. ложки на погонный метр) и калийную соль (1–2 ч. ложки на квадратный метр или 3–4 ч. ложки на погонный метр).

Если вы придерживаетесь органического подхода, замените минералку на золу. Подойдет примерно полтора стакана золы на квадратный метр — просто рассыпьте ее по поверхности почвы.

Подкормка в октябре

Хотя минеральные удобрения удобны, только ими не обойтись. В октябре идеальный вариант — внести полуперепревший навоз. Можно заменить его перегноем или компостом.

Комбинация органики и минералки показала наилучшие результаты. Исследования подтвердили: если вносить и фосфор, и калий, урожай увеличивается, но не слишком существенно. Один только навоз дает ощутимую прибавку. А вот сочетание всех трёх — органики, фосфора и калия — увеличивает урожай почти в полтора раза по сравнению с участками, где не вносили ничего.

Органику желательно добавлять каждый год — по половине ведра на квадратный метр или по ведру на погонный метр. Если возможности нет — добавляйте хотя бы через год, но тогда увеличивайте дозу минеральных удобрений вдвое.

Что делать, если почвы бедные

Если малина плохо растет и почва истощена, можно помочь ей весной. В этом случае вносят аммиачную селитру (1 чайная ложка на квадратный метр или 1 столовая ложка на погонный метр), суперфосфат (3 чайные ложки на квадратный метр или 2,5 столовые ложки на погонный метр), и калийную соль (1 столовая ложка на квадратный метр или 1,5 столовые ложки на погонный метр).

Важно помнить: все удобрения следует вносить только в хорошо увлажненную почву.

Уточнения

