Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Трамп заявил, что Зеленский может прекратить конфликт, отказавшись от Крыма и НАТО
Рецепт картошки с лисичками в сметанном соусе
Финансовый эксперт Балынин: многодетные матери могут выйти на пенсию досрочно
Политолог раскрыл цель срочного визита лидеров на ЕС переговоры Трампа и Зеленского
Врачи перечислили материалы и формы подушек для здорового сна
Учёные Института Макса Планка пересмотрели роль HeH+ в рождении звёзд
В Серенгети у львов с широкими социальными связями выше продолжительность жизни
Психолог Коновалова: эйфория может быть опасна для здоровья спортсменов
Медный всадник в Петербурге отмечает 243-летие со дня открытия — историки

Малина не терпит промахов: ошибка с удобрением осенью обойдётся летом урожаем

Подкормка малины в сентябре и октябре: нормы суперфосфата и навоза
3:59
Садоводство

Малина – щедрая культура: каждый сезон она выпускает множество новых побегов. Чтобы обеспечить кустам питание и хорошую зимовку, подкормки нужны не только весной, но и осенью. Осенние удобрения помогают заложить основу для урожая следующего года.

Удобрение куста малины
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Удобрение куста малины

Что вносить под малину осенью

Осенью малину подкармливают органическими и минеральными удобрениями. Основной органикой считается полуперепревший навоз — его вносят по половине ведра на каждый квадратный метр или по целому ведру на погонный метр ряда.

Из минеральных удобрений используют суперфосфат (по 1–1,5 столовой ложки на квадратный метр или 2–3 столовые ложки на погонный метр) и калийную соль (по 1–2 чайные ложки на квадратный метр или 3–4 чайные ложки на погонный метр).

После обрезки — подкормка

Обрезать малину можно с сентября по ноябрь. Оптимальное время — сентябрь, когда еще тепло. Это отличная пора, чтобы внести фосфор и калий. Если малина растет рядами, удобрения можно рассыпать в междурядьях и перекопать почву на штык лопаты.

А вот если малина разрослась сплошным ковром, перекопка затруднена. В этом случае удобрения растворяют в воде (расчет — на 10 литров) и поливают. Важно: на сухую землю ничего не лейте, иначе сожжете корни. Сначала обязательно полейте кусты обычной водой.

Подкормка в сентябре

В сентябре малину не только обрезают, но и сажают. Посадочные ямы делают широкими и глубокими — по 50 см в диаметре и 40 см в глубину. Их наполняют смесью плодородной почвы и перегноя (1:1) с добавлением столовой ложки суперфосфата.

На участках с уже растущей малиной в сентябре вносят суперфосфат (1–1,5 ст. ложки на квадратный метр или 2–3 ст. ложки на погонный метр) и калийную соль (1–2 ч. ложки на квадратный метр или 3–4 ч. ложки на погонный метр).

Если вы придерживаетесь органического подхода, замените минералку на золу. Подойдет примерно полтора стакана золы на квадратный метр — просто рассыпьте ее по поверхности почвы.

Подкормка в октябре

Хотя минеральные удобрения удобны, только ими не обойтись. В октябре идеальный вариант — внести полуперепревший навоз. Можно заменить его перегноем или компостом.

Комбинация органики и минералки показала наилучшие результаты. Исследования подтвердили: если вносить и фосфор, и калий, урожай увеличивается, но не слишком существенно. Один только навоз дает ощутимую прибавку. А вот сочетание всех трёх — органики, фосфора и калия — увеличивает урожай почти в полтора раза по сравнению с участками, где не вносили ничего.

Органику желательно добавлять каждый год — по половине ведра на квадратный метр или по ведру на погонный метр. Если возможности нет — добавляйте хотя бы через год, но тогда увеличивайте дозу минеральных удобрений вдвое.

Что делать, если почвы бедные

Если малина плохо растет и почва истощена, можно помочь ей весной. В этом случае вносят аммиачную селитру (1 чайная ложка на квадратный метр или 1 столовая ложка на погонный метр), суперфосфат (3 чайные ложки на квадратный метр или 2,5 столовые ложки на погонный метр), и калийную соль (1 столовая ложка на квадратный метр или 1,5 столовые ложки на погонный метр).

Важно помнить: все удобрения следует вносить только в хорошо увлажненную почву.

Уточнения

Малина — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур.

Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Авто
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Зелёный чай помогает сжигать калории — научное объяснение
Еда и рецепты
Зелёный чай помогает сжигать калории — научное объяснение Аудио 
Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
Садоводство, цветоводство
Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста Аудио 
Популярное
Космическая струя смерти: оно уже летит на Землю из глубин галактики

Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.

Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты
Обычная кнопка, а функций — как у швейцарского ножа: как работает Старт-стоп на самом деле
Представлен российский кроссовер Tenet T7: что скрывает новинка из Калуги
Кипяток в раковине превращает кухню в бомбу замедленного действия
Popular Science: в рулевом валу судна Blue Heron нашли новые формы жизни Игорь Буккер Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Нейтраль в автомате — не игрушка: если вы используете её не в этих 3 случаях, рискуете коробкой
Автомат видит трос — начинается стресс: как правильно буксировать автомобиль с АКПП
Кошка носится по стенам? Это не сумасшествие, а зашифрованное послание
Кошка носится по стенам? Это не сумасшествие, а зашифрованное послание
Последние материалы
В Серенгети у львов с широкими социальными связями выше продолжительность жизни
Психолог Коновалова: эйфория может быть опасна для здоровья спортсменов
Медный всадник в Петербурге отмечает 243-летие со дня открытия — историки
Врач назвала два главных правила профилактики геморроя
Три метода, которые способны остановить мужское облысение
В Европе встревожены из-за американских пошлин на российскую нефть
Садоводам советуют удалить листья и пасынки для ускорения созревания томатов
Мила Кунис похудела до 40 кг для Чёрного лебедя: почти не ела, танцевала по 12 часов
Минпросвещения установило годовую учебную нагрузку для 1–9 классов с 1 сентября
В России ответили на заявления Киева о готовности пойти на уступки
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.