Тихая эпидемия среди деревьев: яблоки трескаются, листья сыплются – как сад заражается без контакта

Названы эффективные препараты от парши на яблонях и грушах

Парша — это настоящая беда для яблонь и груш. Болезнь портит плоды, ускоряет их гниение и заметно снижает урожай. Особенно неприятно, когда из-за нее яблоки и груши теряют товарный вид, а дерево — здоровье. Вовремя распознать симптомы и правильно обработать сад — залог здорового урожая.

Фото: Own work by BramWo, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Парша яблони

Парша и откуда она берется

Это грибковое заболевание, которое чаще всего поражает листья и плоды. У каждой культуры — свой "виновник":

Яблоня — гриб Venturia inaegualis

Груша — гриб Venturia pirina

Споры грибов отлично переносят зиму на опавших листьях и зараженных побегах. Весной они активизируются, когда деревья трогаются в рост: в это время споры проникают через молодые ткани листьев и начинают развиваться. Парша особенно любит прохладу и влагу — вспышки болезни чаще всего происходят в дождливые годы и в регионах с влажным летом.

Температура для заражения: от +2 до +30 °С, но идеальные условия — +18–20 °С.

Пик опасности: период распускания почек и цветения.

Признаки болезни

У яблонь и груш болезнь проявляется похоже:

На листьях сначала появляются светлые пятна, которые со временем темнеют, становятся буро-коричневыми. Листья начинают преждевременно опадать — иногда уже к августу. У груш часто чернеют и засыхают молодые листья на концах веточек.

На плодах — тёмные, плотные пятна, которые быстро разрастаются, плоды деформируются и трескаются. Это делает их непригодными для хранения и даже для еды.

Заразиться паршой дерево может только весной — споры не способны проникнуть через старую, грубую ткань. Так что критическое время — это апрель-июнь.

Список эффективных средств

Полностью избавиться от парши невозможно, ведь споры разносятся ветром на большие расстояния. Но сдержать болезнь вполне реально — при правильном подходе.

На коре и стволах

Хотя сама парша не поражает стволы, споры часто зимуют в трещинах коры. Поэтому осенью обязательно нужно побелить деревья, используя состав с добавлением медного купороса.

Обработка всего дерева

Бороться с паршой нужно комплексно, опрыскивая всё дерево. Вот проверенные препараты:

Бордоская смесь (1%)

Классика жанра. Готовят из медного купороса и негашеной извести. Первую обработку проводят сразу после цветения, затем ещё дважды с интервалом в неделю. Последнее опрыскивание — не позднее чем за 38 дней до сбора урожая.

Скор

Обрабатывать нужно 3 раза: перед цветением и дважды после. Готовится раствор из 2 мл препарата на 10 л воды.

Строби

Используют 3 раза: после цветения, через 2 недели и после сбора урожая. Дозировка — 2 г на 10 л воды.

Хранитель

Подходит и для яблонь, и для груш. Обработка — 4 раза за сезон: до и после цветения, затем дважды с интервалом 14 дней.

Фитоспорин (только для яблонь)

Биопрепарат, безопасный и подходящий для природного земледелия. Требует 5 обработок за сезон. Это чуть хлопотнее, но эффективно и экологично.

Профилактика — лучший способ борьбы

Парша — болезнь упорная, но если соблюдать простые меры, её проявления можно свести к минимуму:

Осенью обязательно убирайте и сжигайте опавшие листья — именно в них зимуют споры.

Обрезайте деревья, чтобы крона не была загущенной — в тени и сырости парша чувствует себя особенно вольготно.

Выбирайте устойчивые сорта — их, к счастью, немало.

Сорта яблонь, устойчивые к парше: Медуница, Богатырь, Орловим, Валюта, Памяти Тихомирова, Скала, Спартан и др.

Сорта груш, устойчивые к парше: Лада, Бере русская, Десертная россошанская, Москвичка, Надежда, Чижовская, Яковлевская и другие.

Парша — очень распространенное заболевание яблонь и груш, она может свести на нет весь урожай, а то и вовсе погубить деревья, поэтому важно своевременно заниматься лечением болезни. И обязательно соблюдать меры профилактики. Да, они не избавят от парши полностью, но существенно снизят степень поражения. А вообще лучше изначально выбирать сорта яблонь и груш, устойчивые к парше. Их, к слову, немало.

Уточнения

Я́блоня — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

