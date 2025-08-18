Тихая эпидемия среди деревьев: яблоки трескаются, листья сыплются – как сад заражается без контакта

Парша — это настоящая беда для яблонь и груш. Болезнь портит плоды, ускоряет их гниение и заметно снижает урожай. Особенно неприятно, когда из-за нее яблоки и груши теряют товарный вид, а дерево — здоровье. Вовремя распознать симптомы и правильно обработать сад — залог здорового урожая.
Это грибковое заболевание, которое чаще всего поражает листья и плоды. У каждой культуры — свой "виновник":
Споры грибов отлично переносят зиму на опавших листьях и зараженных побегах. Весной они активизируются, когда деревья трогаются в рост: в это время споры проникают через молодые ткани листьев и начинают развиваться. Парша особенно любит прохладу и влагу — вспышки болезни чаще всего происходят в дождливые годы и в регионах с влажным летом.
Температура для заражения: от +2 до +30 °С, но идеальные условия — +18–20 °С.
Пик опасности: период распускания почек и цветения.
У яблонь и груш болезнь проявляется похоже:
Заразиться паршой дерево может только весной — споры не способны проникнуть через старую, грубую ткань. Так что критическое время — это апрель-июнь.
Полностью избавиться от парши невозможно, ведь споры разносятся ветром на большие расстояния. Но сдержать болезнь вполне реально — при правильном подходе.
Хотя сама парша не поражает стволы, споры часто зимуют в трещинах коры. Поэтому осенью обязательно нужно побелить деревья, используя состав с добавлением медного купороса.
Бороться с паршой нужно комплексно, опрыскивая всё дерево. Вот проверенные препараты:
Парша — болезнь упорная, но если соблюдать простые меры, её проявления можно свести к минимуму:
Сорта яблонь, устойчивые к парше: Медуница, Богатырь, Орловим, Валюта, Памяти Тихомирова, Скала, Спартан и др.
Сорта груш, устойчивые к парше: Лада, Бере русская, Десертная россошанская, Москвичка, Надежда, Чижовская, Яковлевская и другие.
Парша — очень распространенное заболевание яблонь и груш, она может свести на нет весь урожай, а то и вовсе погубить деревья, поэтому важно своевременно заниматься лечением болезни. И обязательно соблюдать меры профилактики. Да, они не избавят от парши полностью, но существенно снизят степень поражения. А вообще лучше изначально выбирать сорта яблонь и груш, устойчивые к парше. Их, к слову, немало.
