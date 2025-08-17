Один грибок, который превращает спелые сливы в источник заразы

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:53
Садоводство

Гниль косточковых — один из главных врагов садоводов. Болезнь проявляется именно тогда, когда урожай почти готов к сбору, и способна свести все усилия к нулю. Особенно подвержены ей сливы: в условиях переменчивой погоды плоды заражаются стремительно.

Слива
Фото: Freepik by azerbaijan_stockers
Слива

Как болезнь атакует

После жарких дней достаточно короткого периода влаги, чтобы конидии гриба Monilia fructigena "проснулись". Их споры легко разносятся дождём и начинают развиваться на поврежденных участках плода — даже маленькая трещина или след от насекомого становится воротами для инфекции.

Первый сигнал — маленькие белые кружочки на кожице. Со временем они разрастаются, сливаются, и плод превращается в источник заражения для соседних. Даже идеально здоровая слива может пострадать, если рядом окажется заражённая.

Уязвимые зоны сада

Сильнее всего страдают плоды, расположенные внутри густой кроны. Отсутствие летней обрезки, слабое проветривание и высокая влажность создают идеальные условия для распространения болезни. На краю кроны риск ниже — там больше света и воздуха.

Что помогает защитить урожай

  • Летняя обрезка для лучшего освещения и проветривания.
  • Фунгицидная обработка за 20-25 дней до сбора урожая.
  • Учет карентного периода препаратов (обычно около 21 дня).
  • Удаление зараженных плодов из сада.

Если использовать лишь "химию" поздно, на помощь приходят альтернативные методы: пищевая сода, раствор чеснока, настой ромашки или органические препараты на основе водорослей с йодом. Они безопасны, подходят для экологического садоводства и дают хороший эффект после дождей.

Уточнения

Сли́ва (лат. Prúnus) — род растений семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
