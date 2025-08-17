Один грибок, который превращает спелые сливы в источник заразы

Фунгицидная защита сливы перед сбором урожая: сроки и препараты

Гниль косточковых — один из главных врагов садоводов. Болезнь проявляется именно тогда, когда урожай почти готов к сбору, и способна свести все усилия к нулю. Особенно подвержены ей сливы: в условиях переменчивой погоды плоды заражаются стремительно.

Как болезнь атакует

После жарких дней достаточно короткого периода влаги, чтобы конидии гриба Monilia fructigena "проснулись". Их споры легко разносятся дождём и начинают развиваться на поврежденных участках плода — даже маленькая трещина или след от насекомого становится воротами для инфекции.

Первый сигнал — маленькие белые кружочки на кожице. Со временем они разрастаются, сливаются, и плод превращается в источник заражения для соседних. Даже идеально здоровая слива может пострадать, если рядом окажется заражённая.

Уязвимые зоны сада

Сильнее всего страдают плоды, расположенные внутри густой кроны. Отсутствие летней обрезки, слабое проветривание и высокая влажность создают идеальные условия для распространения болезни. На краю кроны риск ниже — там больше света и воздуха.

Что помогает защитить урожай

Летняя обрезка для лучшего освещения и проветривания.

Фунгицидная обработка за 20-25 дней до сбора урожая.

Учет карентного периода препаратов (обычно около 21 дня).

Удаление зараженных плодов из сада.

Если использовать лишь "химию" поздно, на помощь приходят альтернативные методы: пищевая сода, раствор чеснока, настой ромашки или органические препараты на основе водорослей с йодом. Они безопасны, подходят для экологического садоводства и дают хороший эффект после дождей.

