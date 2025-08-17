Яблоки превращаются в пороховую бочку: болезнь, которая уничтожает урожай за дни

Фермеры предупреждают о риске гнили яблок в садах в августе

Многие садоводы сталкиваются с проблемой: плоды наливаются соком, а потом вдруг темнеют и осыпаются. Главный виновник — гриб Monilia fructigena, который активно развивается во влажных условиях и способен уничтожить значительную часть урожая.

Фото: commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/ Яблоня

Как распознать болезнь

Сначала на кожуре появляются маленькие бурые пятна. Постепенно они увеличиваются, ткань размягчается, плод становится водянистым. Позже на поверхности проступают концентрические круги с белыми спорами. Такие яблоки быстро заражают соседние и превращаются в источник инфекции.

Где прячется грибок

Зимует возбудитель в опавших и мумифицированных плодах, а также на ветках. Весной споры распространяются и поражают здоровые деревья. Особенно активно болезнь развивается внутри густой кроны, если нет летней обрезки и проветривания.

Почему яблоки осыпаются

Заражение чаще всего происходит через повреждённую кожицу: трещины, укусы насекомых, следы ос или жуков. При высокой влажности плоды начинают быстро портиться. Наибольший ущерб наносится крупным яблокам, которые ценятся на рынке.

Что делать садоводу

Своевременно удаляйте заражённые плоды и выносите их за пределы сада.

Проводите обрезку, чтобы крона не загущалась.

Не злоупотребляйте азотными удобрениями.

Осенью и весной используйте медные препараты для профилактики.

Народные средства

Примерно за три недели до сбора урожая можно применять мягкие методы защиты: растворы пищевой соды, настои чеснока, лука, перца, корицы. Хорошо действуют и препараты на основе морских водорослей с йодом.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

