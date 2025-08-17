Яблоки превращаются в пороховую бочку: болезнь, которая уничтожает урожай за дни

Многие садоводы сталкиваются с проблемой: плоды наливаются соком, а потом вдруг темнеют и осыпаются. Главный виновник — гриб Monilia fructigena, который активно развивается во влажных условиях и способен уничтожить значительную часть урожая.
Сначала на кожуре появляются маленькие бурые пятна. Постепенно они увеличиваются, ткань размягчается, плод становится водянистым. Позже на поверхности проступают концентрические круги с белыми спорами. Такие яблоки быстро заражают соседние и превращаются в источник инфекции.
Зимует возбудитель в опавших и мумифицированных плодах, а также на ветках. Весной споры распространяются и поражают здоровые деревья. Особенно активно болезнь развивается внутри густой кроны, если нет летней обрезки и проветривания.
Заражение чаще всего происходит через повреждённую кожицу: трещины, укусы насекомых, следы ос или жуков. При высокой влажности плоды начинают быстро портиться. Наибольший ущерб наносится крупным яблокам, которые ценятся на рынке.
Примерно за три недели до сбора урожая можно применять мягкие методы защиты: растворы пищевой соды, настои чеснока, лука, перца, корицы. Хорошо действуют и препараты на основе морских водорослей с йодом.
Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.
