Яблоки превращаются в пороховую бочку: болезнь, которая уничтожает урожай за дни

1:54
Садоводство

Многие садоводы сталкиваются с проблемой: плоды наливаются соком, а потом вдруг темнеют и осыпаются. Главный виновник — гриб Monilia fructigena, который активно развивается во влажных условиях и способен уничтожить значительную часть урожая.

Яблоня
Фото: commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Яблоня

Как распознать болезнь

Сначала на кожуре появляются маленькие бурые пятна. Постепенно они увеличиваются, ткань размягчается, плод становится водянистым. Позже на поверхности проступают концентрические круги с белыми спорами. Такие яблоки быстро заражают соседние и превращаются в источник инфекции.

Где прячется грибок

Зимует возбудитель в опавших и мумифицированных плодах, а также на ветках. Весной споры распространяются и поражают здоровые деревья. Особенно активно болезнь развивается внутри густой кроны, если нет летней обрезки и проветривания.

Почему яблоки осыпаются

Заражение чаще всего происходит через повреждённую кожицу: трещины, укусы насекомых, следы ос или жуков. При высокой влажности плоды начинают быстро портиться. Наибольший ущерб наносится крупным яблокам, которые ценятся на рынке.

Что делать садоводу

  • Своевременно удаляйте заражённые плоды и выносите их за пределы сада.
  • Проводите обрезку, чтобы крона не загущалась.
  • Не злоупотребляйте азотными удобрениями.
  • Осенью и весной используйте медные препараты для профилактики.

Народные средства

Примерно за три недели до сбора урожая можно применять мягкие методы защиты: растворы пищевой соды, настои чеснока, лука, перца, корицы. Хорошо действуют и препараты на основе морских водорослей с йодом.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Август — лучшее время спасти пион: приём, который возвращает цветение

Если пион перестал цвести, болеет или даёт мелкие бутоны, в конце августа его нужно пересадить и омолодить. Это вернёт здоровье и обильное цветение.

Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
