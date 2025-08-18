Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Chevrolet Malibu и Peugeot 408 редко находят покупателей на вторичке
Загрязнение нефти: Казахстан перенаправил экспорт
Диетолог Триста Бест: умеренное употребление чая стимулирует мозг
В пресной воде возможны укусы и заражение от местных обитателей
Средние расходы в Исландии превышают 400 долларов в день — The Forex Complex
Секреты деревенского хлеба: как испечь идеальный домашний хлеб с хрустящей корочкой
Оптическая иллюзия скорости: струя плазмы, направленная на Землю, поразила учёных
Секрет летнего ухода: сухие масла для тела, которые работают лучше крема
Длина безымянного пальца влияет на спортивные достижения, доказали учёные

Берёза красива, но опасна: пять причин держать её подальше от огорода

Берёза осушает почву и мешает росту растений на дачном участке
1:41
Садоводство

Берёза кажется настоящим украшением загородного участка: стройный силуэт, ажурные листья и свежесть зелени. Но не каждый дачник задумывается, что у этого дерева есть и обратная сторона — оно способно принести немало проблем огороду и хозяевам.

Берёза на дачном участке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Берёза на дачном участке

1. Влага уходит в никуда

Берёза отличается мощной корневой системой и буквально "выпивает" почву. Она осушает грунт, лишая влаги другие деревья и овощные культуры. Поэтому если хочется оставить берёзу на участке, лучше высаживать её вдали от грядок — например, в низине.

2. Приманка для майских жуков

Крона берёзы привлекает майских жуков. Сами они особого вреда не наносят, но их личинки, живущие в почве, опасны для посадок, особенно клубники.

3. Мусор после ветра

После порывов ветра участок оказывается усыпан мелкими веточками и листвой. Водоёмам достаётся особенно сильно: чистить декоративный пруд или фонтан после берёзы — занятие не из лёгких.

4. Опасность при буре

Высокое дерево легко может быть повалено сильным ветром. Если берёза растёт близко к дому или хозпостройкам, она представляет серьёзную угрозу для имущества.

5. Древесные приметы

С берёзой связано множество поверий. Среди них — не самое приятное: дерево считают "раздорным", приносящим ссоры и конфликты в семью.

Берёза красива, но её место скорее на опушке леса или в дальнем углу участка, чем рядом с грядками и садом.

Уточнения

Берёза (лат. Bétula) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Берёзовые (Betulaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Авто
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
В августе перец опрыскивают кальциевой селитрой для ускорения созревания
Садоводство, цветоводство
В августе перец опрыскивают кальциевой селитрой для ускорения созревания Аудио 
Учёные из Китая выяснили источник энергии для микробов в глубинах Земли
Наука и техника
Учёные из Китая выяснили источник энергии для микробов в глубинах Земли Аудио 
Популярное
Космическая струя смерти: оно уже летит на Землю из глубин галактики

Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.

Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты
Обычная кнопка, а функций — как у швейцарского ножа: как работает Старт-стоп на самом деле
Представлен российский кроссовер Tenet T7: что скрывает новинка из Калуги
Нейтраль в автомате — не игрушка: если вы используете её не в этих 3 случаях, рискуете коробкой
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Автомат видит трос — начинается стресс: как правильно буксировать автомобиль с АКПП
Кошка носится по стенам? Это не сумасшествие, а зашифрованное послание
Кипяток в раковине превращает кухню в бомбу замедленного действия
Кипяток в раковине превращает кухню в бомбу замедленного действия
Последние материалы
Загрязнение нефти: Казахстан перенаправил экспорт
Диетолог Триста Бест: умеренное употребление чая стимулирует мозг
В пресной воде возможны укусы и заражение от местных обитателей
Средние расходы в Исландии превышают 400 долларов в день — The Forex Complex
Секреты деревенского хлеба: как испечь идеальный домашний хлеб с хрустящей корочкой
Оптическая иллюзия скорости: струя плазмы, направленная на Землю, поразила учёных
Секрет летнего ухода: сухие масла для тела, которые работают лучше крема
Длина безымянного пальца влияет на спортивные достижения, доказали учёные
Дизайнеры назвали оптимальные размеры ковра для гостиной и спальни
Кудрявцева опровергла новости о том, что стала Джандарбаевой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.