Берёза красива, но опасна: пять причин держать её подальше от огорода

Берёза осушает почву и мешает росту растений на дачном участке

Берёза кажется настоящим украшением загородного участка: стройный силуэт, ажурные листья и свежесть зелени. Но не каждый дачник задумывается, что у этого дерева есть и обратная сторона — оно способно принести немало проблем огороду и хозяевам.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Берёза на дачном участке

1. Влага уходит в никуда

Берёза отличается мощной корневой системой и буквально "выпивает" почву. Она осушает грунт, лишая влаги другие деревья и овощные культуры. Поэтому если хочется оставить берёзу на участке, лучше высаживать её вдали от грядок — например, в низине.

2. Приманка для майских жуков

Крона берёзы привлекает майских жуков. Сами они особого вреда не наносят, но их личинки, живущие в почве, опасны для посадок, особенно клубники.

3. Мусор после ветра

После порывов ветра участок оказывается усыпан мелкими веточками и листвой. Водоёмам достаётся особенно сильно: чистить декоративный пруд или фонтан после берёзы — занятие не из лёгких.

4. Опасность при буре

Высокое дерево легко может быть повалено сильным ветром. Если берёза растёт близко к дому или хозпостройкам, она представляет серьёзную угрозу для имущества.

5. Древесные приметы

С берёзой связано множество поверий. Среди них — не самое приятное: дерево считают "раздорным", приносящим ссоры и конфликты в семью.

Берёза красива, но её место скорее на опушке леса или в дальнем углу участка, чем рядом с грядками и садом.

Уточнения

Берёза (лат. Bétula) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Берёзовые (Betulaceae).

