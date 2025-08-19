Бесплатный телохранитель для грядок: как укроп работает вместо химикатов

Укроп приносит пользу малине и гороху, но снижает урожай моркови

Укроп — частый "гость" на огородах, и многие дачники позволяют ему расти где придётся, словно сорняку. Однако не все задумываются: для некоторых культур он полезный сосед и защитник, а для других — настоящий конкурент, отнимающий силы у растений.

Где укроп чувствует себя лучше всего

Есть культуры, рядом с которыми укроп будет только в радость. Его аромат и свойства помогают отпугнуть вредителей и укрепить соседние растения. Отличные "соседи" для укропа:

капуста,

горох,

листовой салат,

картофель,

репа,

свёкла,

малина,

огурцы,

лук.

С какими растениями укроп враждует

Но не все грядки готовы терпеть соседство с укропом. Опытные огородники знают, что его лучше не сажать рядом с:

морковью,

сельдереем,

томатами,

пастернаком,

кинзой.

Почему это важно

В одних случаях укроп работает как защитник, спасая от болезней и вредителей. В других — становится агрессивным соперником, отнимая у соседей свет, влагу и питательные вещества. Поэтому место для посадки укропа стоит выбирать продуманно, чтобы урожай на грядках был богатым.

