Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Украина в ловушке: Америка поймала Европу на использовании войны для своей выгоды
Дерматологи рассказали о пользе витамина С для кожи женщин после 40 лет
Зеркала в детской могут пугать ребенка, а их отражения усиливают страхи и кошмары
Министр внутренних дел Словакии призвал стороны к активному поиску мира
Витамин D из яиц способствует усвоению кальция и укрепляет кости, говорят врачи
Дик Схоф: встреча Путина и Зеленского должна пройти в ближайшее время
Никита Пресняков сообщил, что расстался с женой из-за разных взглядов на семью
Материалы дела: в "Крокусе" двое мужчин пытались помешать стрельбе террористов
Анна Хилькевич с семьёй улетела из России на отдых на Мальдивы

Бесплатный телохранитель для грядок: как укроп работает вместо химикатов

Укроп приносит пользу малине и гороху, но снижает урожай моркови
1:16
Садоводство

Укроп — частый "гость" на огородах, и многие дачники позволяют ему расти где придётся, словно сорняку. Однако не все задумываются: для некоторых культур он полезный сосед и защитник, а для других — настоящий конкурент, отнимающий силы у растений.

Укроп
Фото: creativecommons.org is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Укроп

Где укроп чувствует себя лучше всего

Есть культуры, рядом с которыми укроп будет только в радость. Его аромат и свойства помогают отпугнуть вредителей и укрепить соседние растения. Отличные "соседи" для укропа:

  • капуста,

  • горох,

  • листовой салат,

  • картофель,

  • репа,

  • свёкла,

  • малина,

  • огурцы,

  • лук.

С какими растениями укроп враждует

Но не все грядки готовы терпеть соседство с укропом. Опытные огородники знают, что его лучше не сажать рядом с:

  • морковью,

  • сельдереем,

  • томатами,

  • пастернаком,

  • кинзой.

Почему это важно

В одних случаях укроп работает как защитник, спасая от болезней и вредителей. В других — становится агрессивным соперником, отнимая у соседей свет, влагу и питательные вещества. Поэтому место для посадки укропа стоит выбирать продуманно, чтобы урожай на грядках был богатым.

Уточнения

Укро́п паху́чий, или огоро́дный (лат. Anéthum graveólens) — вид однолетних травянистых растений семейства Зонтичные, популярное огородное растение, выращиваемое как пряность, наиболее распространённый вид рода Укроп (лат. Anethum).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс
Новости спорта
Подъём штанги стоя является королём среди упражнений на бицепс Аудио 
Чтобы не допустить появления змей, специалисты рекомендуют косить траву и убирать хлам
Садоводство, цветоводство
Чтобы не допустить появления змей, специалисты рекомендуют косить траву и убирать хлам Аудио 
Зелёный чай помогает сжигать калории — научное объяснение
Еда и рецепты
Зелёный чай помогает сжигать калории — научное объяснение Аудио 
Популярное
Человек создан смертным — предел в 125 лет оказался встроенным ограничением эволюции

Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.

Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Томатный сок, который не расслаивается и не скисает: секрет в одном старом приёме
Бесплатные дрова обойдутся дороже газа? Вот как законно заготовить древесину
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Слишком надёжный, чтобы быть выгодным: почему автоконцерны избавляются от классических АКПП
Гениальные хитрости для крошечной ванной — попробуйте и пожалеете, что не сделали раньше
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки
ТОП-5 подержанных авто, где ремонт обойдётся дороже покупки
Последние материалы
Дерматологи рассказали о пользе витамина С для кожи женщин после 40 лет
Зеркала в детской могут пугать ребенка, а их отражения усиливают страхи и кошмары
Министр внутренних дел Словакии призвал стороны к активному поиску мира
Витамин D из яиц способствует усвоению кальция и укрепляет кости, говорят врачи
Укроп приносит пользу малине и гороху, но снижает урожай моркови
Дик Схоф: встреча Путина и Зеленского должна пройти в ближайшее время
Никита Пресняков сообщил, что расстался с женой из-за разных взглядов на семью
Материалы дела: в "Крокусе" двое мужчин пытались помешать стрельбе террористов
Анна Хилькевич с семьёй улетела из России на отдых на Мальдивы
NYT раскрыло три варианта западных гарантий безопасности для Киева
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.