Бесплатный телохранитель для грядок: как укроп работает вместо химикатов

Укроп — частый "гость" на огородах, и многие дачники позволяют ему расти где придётся, словно сорняку. Однако не все задумываются: для некоторых культур он полезный сосед и защитник, а для других — настоящий конкурент, отнимающий силы у растений.
Есть культуры, рядом с которыми укроп будет только в радость. Его аромат и свойства помогают отпугнуть вредителей и укрепить соседние растения. Отличные "соседи" для укропа:
капуста,
горох,
листовой салат,
картофель,
репа,
свёкла,
малина,
огурцы,
лук.
Но не все грядки готовы терпеть соседство с укропом. Опытные огородники знают, что его лучше не сажать рядом с:
морковью,
сельдереем,
томатами,
пастернаком,
кинзой.
В одних случаях укроп работает как защитник, спасая от болезней и вредителей. В других — становится агрессивным соперником, отнимая у соседей свет, влагу и питательные вещества. Поэтому место для посадки укропа стоит выбирать продуманно, чтобы урожай на грядках был богатым.
Укро́п паху́чий, или огоро́дный (лат. Anéthum graveólens) — вид однолетних травянистых растений семейства Зонтичные, популярное огородное растение, выращиваемое как пряность, наиболее распространённый вид рода Укроп (лат. Anethum).
