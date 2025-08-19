Опавшие сосновые иглы — клад для грядки: секрет, который знают немногие

Хвойный опад улучшает структуру почвы и сохраняет влагу на грядках

Обычные опавшие иголки с сосны или ели могут превратиться в настоящую находку для дачника. Хвойный опад, который в народе зовут "ельником", многие опытные огородники используют как ценное средство для ухода за почвой и растениями.

Польза хвойной мульчи

Мульчирование иголками способно заметно улучшить структуру земли:

тяжёлая почва становится рыхлее,

воздух и влага проникают внутрь быстрее,

активнее развивается полезная микрофлора.

Ещё одно важное свойство хвои — она способна менять кислотность грунта благодаря содержанию целлюлозы и лигнина. Это особенно полезно для культур, предпочитающих кислую среду.

Как правильно применять иголки

Использовать хвойный опад нужно с умом. Простое "слепое" укрытие грядок не даст результата. Иглы раскладывают на почве несколько лет подряд, но на кислых грунтах их лучше сочетать с мелом или доломитовой мукой. Так удастся избежать излишнего закисления.

Важно помнить: разложение хвои ведёт к нехватке азота в земле. Поэтому растения, укрытые таким материалом, необходимо дополнительно подкармливать — подойдут карбамид или селитра.

Правильно применяя хвойный опад, можно не только улучшить почву, но и повысить урожайность.

Уточнения

Грядка огородная — узкая полоса разрыхлённой или обработанной другим образом земли в огороде или саду, отделяемая от соседних бороздами или дорожками, предназначенная для выращивания на ней овощных или фруктовых растений.

