Опавшие сосновые иглы — клад для грядки: секрет, который знают немногие

Обычные опавшие иголки с сосны или ели могут превратиться в настоящую находку для дачника. Хвойный опад, который в народе зовут "ельником", многие опытные огородники используют как ценное средство для ухода за почвой и растениями.
Мульчирование иголками способно заметно улучшить структуру земли:
тяжёлая почва становится рыхлее,
воздух и влага проникают внутрь быстрее,
активнее развивается полезная микрофлора.
Ещё одно важное свойство хвои — она способна менять кислотность грунта благодаря содержанию целлюлозы и лигнина. Это особенно полезно для культур, предпочитающих кислую среду.
Использовать хвойный опад нужно с умом. Простое "слепое" укрытие грядок не даст результата. Иглы раскладывают на почве несколько лет подряд, но на кислых грунтах их лучше сочетать с мелом или доломитовой мукой. Так удастся избежать излишнего закисления.
Важно помнить: разложение хвои ведёт к нехватке азота в земле. Поэтому растения, укрытые таким материалом, необходимо дополнительно подкармливать — подойдут карбамид или селитра.
Правильно применяя хвойный опад, можно не только улучшить почву, но и повысить урожайность.
