Опавшие сосновые иглы — клад для грядки: секрет, который знают немногие

1:23
Садоводство

Обычные опавшие иголки с сосны или ели могут превратиться в настоящую находку для дачника. Хвойный опад, который в народе зовут "ельником", многие опытные огородники используют как ценное средство для ухода за почвой и растениями.

Грядка с хвойной мульчей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Грядка с хвойной мульчей

Польза хвойной мульчи

Мульчирование иголками способно заметно улучшить структуру земли:

  • тяжёлая почва становится рыхлее,

  • воздух и влага проникают внутрь быстрее,

  • активнее развивается полезная микрофлора.

Ещё одно важное свойство хвои — она способна менять кислотность грунта благодаря содержанию целлюлозы и лигнина. Это особенно полезно для культур, предпочитающих кислую среду.

Как правильно применять иголки

Использовать хвойный опад нужно с умом. Простое "слепое" укрытие грядок не даст результата. Иглы раскладывают на почве несколько лет подряд, но на кислых грунтах их лучше сочетать с мелом или доломитовой мукой. Так удастся избежать излишнего закисления.

Важно помнить: разложение хвои ведёт к нехватке азота в земле. Поэтому растения, укрытые таким материалом, необходимо дополнительно подкармливать — подойдут карбамид или селитра.

Правильно применяя хвойный опад, можно не только улучшить почву, но и повысить урожайность.

Уточнения

Грядка огородная — узкая полоса разрыхлённой или обработанной другим образом земли в огороде или саду, отделяемая от соседних бороздами или дорожками, предназначенная для выращивания на ней овощных или фруктовых растений.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
