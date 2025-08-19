Хоста теряет красоту? Дачники знают: пора брать топор и действовать

Хоста — одно из самых неприхотливых и любимых садоводами растений. Но даже она со временем начинает терять красоту: листья мельчают, цветение исчезает. Это верный сигнал, что пришла пора пересадки.
Оптимально проводить пересадку каждые 5 лет. Дело не только в особенностях вида: с возрастом корневая система становится очень разветвлённой, и разделить куст будет непросто. Лучшее время — пасмурный осенний день, примерно за месяц до наступления холодов. Тогда у растения будет достаточно времени, чтобы укорениться и безболезненно пережить зиму.
Сначала аккуратно выкопайте куст с большим комом земли. Чтобы легче было работать с корнями, их промывают водой. Далее хосту делят на части. Проще всего использовать острый топор или большой нож, поскольку корневая система плотная.
Важно следить, чтобы у каждой делёнки:
было не меньше 2-3 ростков,
сохранялся достаточный объём листьев.
Для каждой хосты готовят лунку 40x40 см и такой же глубины. Если почва тяжёлая, на дно стоит насыпать смесь песка и опилок. Дополнительно можно добавить половину стакана золы для лучшего питания.
Перед высадкой корни растения полезно обмакнуть в слабый раствор марганцовки — это защитит от заболеваний. Засыпают куст землёй, смешанной с перегноем, при этом корневая шейка должна быть строго на уровне грунта.
При соблюдении этих правил хоста быстро приживётся и снова станет украшением участка.
Хо́ста (лат Hósta) — род многолетних травянистых растений семейства Спаржевые (ранее был включён в семейство Лилейные).
