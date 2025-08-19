Огурцы не желтеют даже в августе: вся хитрость в одной неожиданной смеси

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Натуральная смесь из йода, мыла и молока помогает огурцам плодоносить до холодов
1:21
Садоводство

Огурцы способны удивлять даже опытных дачников: плоды продолжают наливаться до самых холодов, а листья остаются зелёными и здоровыми. Секрет в простой, но эффективной подкормке, которую можно приготовить дома всего за несколько минут.

Огурцы на грядке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Огурцы на грядке

Простая смесь без химии

Для приготовления раствора понадобятся лишь подручные ингредиенты:

  • ведро чистой воды,

  • две столовые ложки хозяйственного мыла,

  • литр молока,

  • 30 капель йода.

Каждый компонент играет свою роль. Йод укрепляет иммунитет и защищает огурцы от болезней, молоко создаёт питательную среду, а мыло помогает раствору удерживаться на листьях дольше.

Как правильно обработать кусты

Важно помнить: это не корневая подкормка. Раствором опрыскивают только листья. Чтобы эффект был заметным, процедуру проводят дважды в месяц, обрабатывая зелёную массу с обеих сторон. Оптимальное время — безветренный вечер, когда нет риска ожогов от солнца.

Когда начинать обработки

Хотя обработка эффективна даже в августе, наилучшие результаты достигаются, если начать опрыскивания ещё с момента появления первых плодов. В этом случае урожай будет стабильным и обильным, а растения — здоровыми до самых заморозков.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
