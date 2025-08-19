Огурцы не желтеют даже в августе: вся хитрость в одной неожиданной смеси

Огурцы способны удивлять даже опытных дачников: плоды продолжают наливаться до самых холодов, а листья остаются зелёными и здоровыми. Секрет в простой, но эффективной подкормке, которую можно приготовить дома всего за несколько минут.
Для приготовления раствора понадобятся лишь подручные ингредиенты:
ведро чистой воды,
две столовые ложки хозяйственного мыла,
литр молока,
30 капель йода.
Каждый компонент играет свою роль. Йод укрепляет иммунитет и защищает огурцы от болезней, молоко создаёт питательную среду, а мыло помогает раствору удерживаться на листьях дольше.
Важно помнить: это не корневая подкормка. Раствором опрыскивают только листья. Чтобы эффект был заметным, процедуру проводят дважды в месяц, обрабатывая зелёную массу с обеих сторон. Оптимальное время — безветренный вечер, когда нет риска ожогов от солнца.
Хотя обработка эффективна даже в августе, наилучшие результаты достигаются, если начать опрыскивания ещё с момента появления первых плодов. В этом случае урожай будет стабильным и обильным, а растения — здоровыми до самых заморозков.
Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.
