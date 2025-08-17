Обычное пятно на помидоре способное обрушить весь урожай

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Садоводство

Если листья на старых кустах вдруг желтеют по краям, а на плодах появляется тёмное пятно снизу — это явный сигнал. Чаще всего речь идёт о нехватке калия или кальция. Разобраться в причинах несложно, если знать, где именно искать изменения.

Вершинная гниль на томатах
Фото: commons.wikimedia.org by A13ean, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Вершинная гниль на томатах

Дефицит калия

Калий — главный регулятор водного баланса и качества урожая.
Признаки нехватки:

  • пожелтение старых листьев между жилками;
  • края словно подгорели и подсохли;
  • некрозы разрастаются, и лист выглядит "ржавым".

При этом плоды созревают неравномерно, иногда остаются бледные полосы со стороны стебля. Вкус становится менее насыщенным, растение вянет и хуже переносит жару.

Нехватка кальция

  • Кальций — это "цемент" клеток. Его недостаток особенно заметен в молодых тканях и плодах.
  • Характерный симптом — вершинная гниль: на дне помидора возникает водянистое пятно, которое темнеет и твердеет. Листья могут быть деформированными, с сухими кончиками. Чаще всего проблема проявляется на первых плодах при перепадах влажности.

Как отличить одно от другого

  • Калий — старые листья, края сухие, но без мокрых пятен.
  • Кальций — молодые части и плоды, на дне которых появляются тёмные пятна.
    Чтобы не ошибиться, важно осматривать сразу несколько растений.

Что делать

  1. Стабилизируйте полив. Почва должна оставаться умеренно влажной, без пересушивания и переливов.
  2. Удаляйте поражённые плоды. Они уже не восстановятся.
  3. Проверяйте кислотность. На кислых почвах кальций плохо усваивается.
  4. Используйте удобрения. Для калия — сульфат калия или смеси для плодоносящих культур; для кальция — гипс (при нормальном pH) или известковые материалы (если почва кислая).
  5. Избегайте ошибок. Не рыхлите почву слишком грубо, не перекармливайте азотом и не делайте длинные паузы между поливами.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
