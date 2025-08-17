Обычное пятно на помидоре способное обрушить весь урожай

Садоводы назвали признаки недостатка калия и кальция в листьях и плодах помидоров

Если листья на старых кустах вдруг желтеют по краям, а на плодах появляется тёмное пятно снизу — это явный сигнал. Чаще всего речь идёт о нехватке калия или кальция. Разобраться в причинах несложно, если знать, где именно искать изменения.

Фото: commons.wikimedia.org by A13ean, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Вершинная гниль на томатах

Дефицит калия

Калий — главный регулятор водного баланса и качества урожая.

Признаки нехватки:

пожелтение старых листьев между жилками;

края словно подгорели и подсохли;

некрозы разрастаются, и лист выглядит "ржавым".

При этом плоды созревают неравномерно, иногда остаются бледные полосы со стороны стебля. Вкус становится менее насыщенным, растение вянет и хуже переносит жару.

Нехватка кальция

Кальций — это "цемент" клеток. Его недостаток особенно заметен в молодых тканях и плодах.

Характерный симптом — вершинная гниль: на дне помидора возникает водянистое пятно, которое темнеет и твердеет. Листья могут быть деформированными, с сухими кончиками. Чаще всего проблема проявляется на первых плодах при перепадах влажности.

Как отличить одно от другого

Калий — старые листья, края сухие, но без мокрых пятен.

Кальций — молодые части и плоды, на дне которых появляются тёмные пятна.

Чтобы не ошибиться, важно осматривать сразу несколько растений.

Что делать

Стабилизируйте полив. Почва должна оставаться умеренно влажной, без пересушивания и переливов. Удаляйте поражённые плоды. Они уже не восстановятся. Проверяйте кислотность. На кислых почвах кальций плохо усваивается. Используйте удобрения. Для калия — сульфат калия или смеси для плодоносящих культур; для кальция — гипс (при нормальном pH) или известковые материалы (если почва кислая). Избегайте ошибок. Не рыхлите почву слишком грубо, не перекармливайте азотом и не делайте длинные паузы между поливами.

Уточнения

