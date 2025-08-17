Обычное пятно на помидоре способное обрушить весь урожай

Если листья на старых кустах вдруг желтеют по краям, а на плодах появляется тёмное пятно снизу — это явный сигнал. Чаще всего речь идёт о нехватке калия или кальция. Разобраться в причинах несложно, если знать, где именно искать изменения.
Фото: commons.wikimedia.org by A13ean, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Вершинная гниль на томатах
Дефицит калия
Калий — главный регулятор водного баланса и качества урожая. Признаки нехватки:
пожелтение старых листьев между жилками;
края словно подгорели и подсохли;
некрозы разрастаются, и лист выглядит "ржавым".
При этом плоды созревают неравномерно, иногда остаются бледные полосы со стороны стебля. Вкус становится менее насыщенным, растение вянет и хуже переносит жару.
Нехватка кальция
Кальций — это "цемент" клеток. Его недостаток особенно заметен в молодых тканях и плодах.
Характерный симптом — вершинная гниль: на дне помидора возникает водянистое пятно, которое темнеет и твердеет. Листья могут быть деформированными, с сухими кончиками. Чаще всего проблема проявляется на первых плодах при перепадах влажности.
Как отличить одно от другого
Калий — старые листья, края сухие, но без мокрых пятен.
Кальций — молодые части и плоды, на дне которых появляются тёмные пятна. Чтобы не ошибиться, важно осматривать сразу несколько растений.
Что делать
Стабилизируйте полив. Почва должна оставаться умеренно влажной, без пересушивания и переливов.
Удаляйте поражённые плоды. Они уже не восстановятся.
Проверяйте кислотность. На кислых почвах кальций плохо усваивается.
Используйте удобрения. Для калия — сульфат калия или смеси для плодоносящих культур; для кальция — гипс (при нормальном pH) или известковые материалы (если почва кислая).
Избегайте ошибок. Не рыхлите почву слишком грубо, не перекармливайте азотом и не делайте длинные паузы между поливами.
Уточнения
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).