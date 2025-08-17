Сорняк из каменного века, который побеждает современные гербициды

Эффективные способы удаления хвоща полевого с участка

Если вы пытались вывести хвощ полевой и думали, что справитесь за пару дней — плохие новости: это один из самых живучих сорняков. Он появился около 400 миллионов лет назад и до сих пор прекрасно чувствует себя в садах, невзирая на климат и почву.

Фото: commons.wikimedia.org by Sweetie candykim, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Хвощ

Как распознать хвощ полевой

Весной он выглядит как коричневый стебель с конусообразной верхушкой. Летом вырастает в зелёное растение высотой до 70 см с тонкими «еловыми» листьями. Хвощ часто путают с другими сорняками, поэтому, если сомневаетесь, можно воспользоваться бесплатными сервисами по идентификации растений.

Почему его сложно вывести

Корневая система хвоща уходит глубоко в землю. Гербициды действуют плохо: растение научилось защищаться. Даже выкапывание редко даёт стопроцентный результат — остаётся хоть небольшой фрагмент корня, и хвощ появляется снова.

Способы борьбы

Полностью уничтожить хвощ трудно, но есть методы, которые помогают держать его под контролем:

Работа с молодыми побегами — новые стебли проще удалить, и это снижает скорость разрастания.

Выжигание — использование горелки для прополки не уберёт растение навсегда, но значительно уменьшит рост.

Механическое удаление — регулярное выкапывание крупных зарослей хоть и трудоёмко, но эффективно при больших площадях.

Гербициды — лучше работают, если предварительно повредить листья, чтобы средство проникло глубже.

Стрижка газона — если хвощ растёт на газоне, регулярное кошение станет самым простым методом борьбы.

Укрытие почвы — плотная мульча или материал, блокирующий свет, не дают хвощу развиваться.

Вывести хвощ полностью — почти невыполнимая задача, но регулярная работа поможет не дать ему захватить сад.

Уточнения

Хвощ (лат. Equisétum) — род сосудистых растений, в силу своей уникальности в современной флоре иногда выделяемый в особый отдел Хвощеви́дные (лат. Equisetóphyta) (на данный момент общепринято рассматривать его в составе отдела Папоротниковидных).

