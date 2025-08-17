Сорняк из каменного века, который побеждает современные гербициды

Если вы пытались вывести хвощ полевой и думали, что справитесь за пару дней — плохие новости: это один из самых живучих сорняков. Он появился около 400 миллионов лет назад и до сих пор прекрасно чувствует себя в садах, невзирая на климат и почву.
Весной он выглядит как коричневый стебель с конусообразной верхушкой. Летом вырастает в зелёное растение высотой до 70 см с тонкими «еловыми» листьями. Хвощ часто путают с другими сорняками, поэтому, если сомневаетесь, можно воспользоваться бесплатными сервисами по идентификации растений.
Корневая система хвоща уходит глубоко в землю. Гербициды действуют плохо: растение научилось защищаться. Даже выкапывание редко даёт стопроцентный результат — остаётся хоть небольшой фрагмент корня, и хвощ появляется снова.
Полностью уничтожить хвощ трудно, но есть методы, которые помогают держать его под контролем:
Вывести хвощ полностью — почти невыполнимая задача, но регулярная работа поможет не дать ему захватить сад.
Хвощ (лат. Equisétum) — род сосудистых растений, в силу своей уникальности в современной флоре иногда выделяемый в особый отдел Хвощеви́дные (лат. Equisetóphyta) (на данный момент общепринято рассматривать его в составе отдела Папоротниковидных).
Если пион перестал цвести, болеет или даёт мелкие бутоны, в конце августа его нужно пересадить и омолодить. Это вернёт здоровье и обильное цветение.