Один раствор — и грядки под защитой: эффект, который удивит даже бывалых дачников

2:27
Садоводство

Обычная пищевая сода, которая наверняка есть на каждой кухне, неожиданно раскрывает свои скрытые таланты на дачном участке. Этот скромный белый порошок способен не только защитить растения от болезней, но и подкормить их — причем безопасно и эффективно.

Пищевая сода
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Пищевая сода

Многие дачники с удивлением открывают для себя, что сода — это вовсе не просто средство для выпечки или чистки раковины. На деле она может стать настоящим союзником в огороде.

Щит от грибка

Сода образует на листьях щелочную пленку, которая становится непреодолимым барьером для грибков. Особенно хорошо она справляется с мучнистой росой, которая частенько поражает огурцы и кабачки.

Раствор на основе соды действует мягко и, при соблюдении пропорций, не вызывает ожогов на листьях. Это отличная альтернатива агрессивной химии, особенно если вы стремитесь к экологически чистому урожаю.

Питание и стимул роста

Помимо защиты, сода помогает растениям лучше усваивать питательные вещества из почвы. Огородники также замечают, что после обработки содовым раствором улучшается вкус помидоров — они становятся слаще и насыщеннее.

Еще одно приятное свойство — сода снижает кислотность почвы, что полезно для многих культур. Особенно это важно, если у вас на участке «тяжелая» или кислая земля.

Борец с вредителями

Сода может послужить и физическим барьером для таких вредителей, как муравьи или слизни. Достаточно насыпать ее тонкой полоской по периметру грядки — и непрошеные гости будут обходить стороной.

Простота, доступность и безопасность

Пачка соды стоит копейки и продается в каждом магазине. А чтобы приготовить раствор, не нужно быть агрономом: просто разведите 1–2 столовые ложки на литр воды. Полученную смесь можно использовать как для опрыскивания, так и для полива под корень.

Главное — не переборщить. Избыток соды может нарушить кислотно-щелочной баланс почвы. Поэтому начинать лучше с малого: протестируйте средство на небольшом участке и понаблюдайте за реакцией растений.

Если результат вас порадует — а он, скорее всего, порадует — можно смело подключать соду к постоянной системе ухода за огородом.

Уточнения

Пищева́я со́да — неорганическое вещество, натриевая кислая соль угольной кислоты с химической формулой NaHCO3.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Если пион перестал цвести, болеет или даёт мелкие бутоны, в конце августа его нужно пересадить и омолодить. Это вернёт здоровье и обильное цветение.

