Эти овощи словно ждут, когда лук уступит место: дайте им шанс и получите вдвоё больше урожая

После лука агрономы рекомендуют сажать бобовые и корнеплоды
2:54
Садоводство

После того как убран весь лук, многие дачники встают перед вопросом: что же теперь посадить на освободившуюся грядку? Грамотный севооборот — залог того, что земля останется плодородной, а будущий урожай порадует.

Репчатый лук
Фото: flickr. com by Eunice, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Репчатый лук

Что точно не стоит сажать после лука

Лук — представитель семейства луковых, и значит, его "родственников", таких как чеснок или лук-порей, лучше не высаживать на этом месте. Эти культуры питаются схожими веществами, быстро истощая почву. Повторная посадка приводит к снижению урожайности и росту риска заболеваний.

Идеальные культуры для грядки после лука

  • Бобовые — фавориты сезона. Горох и фасоль не только не конфликтуют с луком, но и обогащают почву азотом, которого тот активно "вытягивал" во время своего роста.
  • Капуста — крепкий претендент. Её корни уходят глубже, она не страдает от луковых вредителей, а рыхлая земля после лука становится для неё почти идеальной.
  Капуста отлично растёт на грядках после лука. Эта культура не имеет общих вредителей с луком и хорошо развивается в рыхлой почве.
  • Корнеплоды, как морковь и свёкла, тоже достойны внимания. Они задействуют оставшиеся в земле питательные элементы и не страдают от типичных луковых недугов.
  • Томаты и перцы прекрасно вписываются в севооборот. У них иная корневая система, поэтому истощения грунта можно не бояться.
  • Картофель можно посадить, но не забыть подкормить. Он требователен к питанию, поэтому перед посадкой желательно внести компост или минеральные удобрения.

Зелень

Укроп, петрушка и другая зелень — отличный выбор. Растут быстро, не требуют много ресурсов и не конкурируют с луком за питание.

Осторожно

Огурцы и кабачки после лука чувствуют себя не лучшим образом. Причина — возможные патогены в почве, которые угнетают их иммунитет и делают уязвимыми к болезням.

Подготовка почвы

После уборки лука грядку стоит тщательно прорыхлить и внести органические удобрения. Это восстановит структуру почвы, насытит её питательными веществами и улучшит её плодородие.

К тому же лук практически не оставляет после себя сорняков — это упрощает подготовку грядки. Но обязательно проверьте, не завелась ли в почве луковая муха, чтобы исключить неприятности с будущими посадками.

Важно соблюдать севооборот

Севооборот — не просто аграрная прихоть. Это способ естественной профилактики болезней, снижения количества вредителей и поддержания здоровья почвы. Правильное чередование культур помогает вырастить богатый и устойчивый урожай без лишней химии.

Уточнения

Лук ре́пчатый — многолетнее травянистое растение.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
