Эти овощи словно ждут, когда лук уступит место: дайте им шанс и получите вдвоё больше урожая

После того как убран весь лук, многие дачники встают перед вопросом: что же теперь посадить на освободившуюся грядку? Грамотный севооборот — залог того, что земля останется плодородной, а будущий урожай порадует.
Лук — представитель семейства луковых, и значит, его "родственников", таких как чеснок или лук-порей, лучше не высаживать на этом месте. Эти культуры питаются схожими веществами, быстро истощая почву. Повторная посадка приводит к снижению урожайности и росту риска заболеваний.
Укроп, петрушка и другая зелень — отличный выбор. Растут быстро, не требуют много ресурсов и не конкурируют с луком за питание.
Огурцы и кабачки после лука чувствуют себя не лучшим образом. Причина — возможные патогены в почве, которые угнетают их иммунитет и делают уязвимыми к болезням.
После уборки лука грядку стоит тщательно прорыхлить и внести органические удобрения. Это восстановит структуру почвы, насытит её питательными веществами и улучшит её плодородие.
К тому же лук практически не оставляет после себя сорняков — это упрощает подготовку грядки. Но обязательно проверьте, не завелась ли в почве луковая муха, чтобы исключить неприятности с будущими посадками.
Севооборот — не просто аграрная прихоть. Это способ естественной профилактики болезней, снижения количества вредителей и поддержания здоровья почвы. Правильное чередование культур помогает вырастить богатый и устойчивый урожай без лишней химии.
