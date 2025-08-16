Запах лука и паника в рядах крыс: неожиданный союзник садовода

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Крысы в огороде могут испортить даже самый ухоженный участок. Эти грызуны не только портят растения, но и оставляют после себя неприятные следы. Однако есть одно простое средство, которое поможет держать их подальше — обычный лук.

Почему лук работает

Резкий запах свежего лука действует на крыс отталкивающе. Чувствительные органы обоняния этих животных не переносят аромат овоща, поэтому они стараются избегать мест, где он присутствует.

Как использовать

Чтобы выгнать грызунов из сада, достаточно нарезать несколько луковиц и разложить кусочки в местах, где замечена активность крыс. Особенно хорошо это работает рядом с норами или на дорожках, по которым они передвигаются.

Менять лук нужно каждые несколько дней, так как со временем он теряет запах. Чем свежее срез, тем сильнее эффект.

Дополнительные советы

  • Используйте лук в сочетании с другими мерами защиты — например, аккуратно убирайте остатки еды и плотно закрывайте контейнеры с кормами.
  • Если у вас есть домашние питомцы, следите, чтобы они не имели доступа к кусочкам лука, так как для собак и кошек он может быть вреден.
  • Лук лучше всего подходит для временной защиты — как средство, которое помогает отпугнуть крыс, пока вы ищете более долговременное решение.

Простой овощ, который есть в каждом доме, может стать неожиданным союзником в борьбе с вредителями. Иногда самые действенные методы — самые доступные.

Уточнения

Кры́сы (лат. Rattus) — род грызунов семейства мышиных, включающий не менее 64 видов.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
