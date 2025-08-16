Запах лука и паника в рядах крыс: неожиданный союзник садовода

Крысы в огороде могут испортить даже самый ухоженный участок. Эти грызуны не только портят растения, но и оставляют после себя неприятные следы. Однако есть одно простое средство, которое поможет держать их подальше — обычный лук.
Резкий запах свежего лука действует на крыс отталкивающе. Чувствительные органы обоняния этих животных не переносят аромат овоща, поэтому они стараются избегать мест, где он присутствует.
Чтобы выгнать грызунов из сада, достаточно нарезать несколько луковиц и разложить кусочки в местах, где замечена активность крыс. Особенно хорошо это работает рядом с норами или на дорожках, по которым они передвигаются.
Менять лук нужно каждые несколько дней, так как со временем он теряет запах. Чем свежее срез, тем сильнее эффект.
Простой овощ, который есть в каждом доме, может стать неожиданным союзником в борьбе с вредителями. Иногда самые действенные методы — самые доступные.
Кры́сы (лат. Rattus) — род грызунов семейства мышиных, включающий не менее 64 видов.
