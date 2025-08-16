Томаты становятся слаще, а вредители исчезают: как средство для выпечки оказалось спасением для огорода

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:10
Садоводство

Обычная пищевая сода, которая всегда есть на кухне, может стать верным помощником в саду. Опытные дачники используют её не только против болезней растений, но и для их укрепления.

Ложка соды
Фото: commons.wikimedia.org by Rainer Z, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Ложка соды

Защита от грибков

Сода создаёт щелочную среду на поверхности листьев, которая мешает развиваться грибковым спорам. Особенно заметен эффект против мучнистой росы на огурцах и тыквах. Раствор на основе соды мягкий и не обжигает растения, если соблюдать дозировку. Это делает его безопасной альтернативой химическим препаратам.

Дополнительные преимущества

Помимо защиты, сода стимулирует рост культур, улучшает усвоение питательных веществ из почвы и даже может смягчить её избыточную кислотность. Некоторые садоводы отмечают, что после обработки раствором улучшается вкус томатов.

Сода против сорняков и вредителей

Белый порошок полезен и для борьбы с непрошеными гостями. Посыпанная тонкой полоской сода отпугивает улиток и муравьёв. А правильно приготовленные смеси помогают избавиться от насекомых:

  • Сода + сахар. Привлекает муравьёв сладким запахом и уничтожает их после попадания в организм.
  • Чистая сода. Работает как простой барьер, если муравьи уже поселились в саду.
  • Сода + растительное масло. Получается густая паста, которая ещё сильнее привлекает насекомых, но при этом эффективнее их устраняет.

Как правильно приготовить раствор

Для обработки растений достаточно 1-2 столовых ложек соды на литр воды. Этим раствором можно опрыскивать листья или поливать почву. Но важно соблюдать меру: избыток соды может нарушить баланс почвы. Лучше сначала протестировать средство на небольшой грядке.

Главное правило

Начинайте с малых доз и наблюдайте за результатом. Уже через несколько обработок вы увидите, как растения становятся крепче и здоровее, а вредители и грибковые болезни перестают быть проблемой.

Уточнения

Гидрокарбона́т на́трия (лат. Natrii hydrocarbonas), другие названия: бикарбона́т на́трия, питьева́я или пищева́я со́да, двууглеки́слый на́трий — неорганическое вещество, натриевая кислая соль угольной кислоты с химической формулой NaHCO3.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
