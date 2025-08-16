Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Памятники и фонтаны на набережной Дона стали символами Ростова-на-Дону
Стиральная машина: пищевая сода предотвращает запах сырости
Кинологи рекомендуют хозяевам ежедневно уделять внимание собаке после рождения ребёнка
Стилист Коробцева заявила, что в образах Полины Дибровой не хватает изысканности
Учёные предположили существование звёзд-призраков в центре Млечного Пути
10 000 бортпроводников Air Canada объявили забастовку: рейсы отменены, отпуска сорваны
Невролог Зинчева назвала первые симптомы деменции, которые легко не заметить
Исследование: двухминутный свободный танец с утра повышает уровень радости
Остановил ДПС: ваши права и обязанности при проверке

Обрезка, которая решает судьбу растения: кабачки либо выживут, либо исчезнут

Садоводы назвали лучший способ обрезки кабачков для защиты от грибка
1:48
Садоводство

Секрет долголетнего урожая кроется не в чудо-удобрениях, а в простых садовых ножницах. Правильная обрезка листьев способна продлить плодоношение почти до осени.

Кабачок
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кабачок

Зачем удалять листья кабачков

Старые и пожелтевшие листья отбирают у растения энергию и питательные вещества, а взамен не дают ничего. Они создают тень, мешают молодым побегам получать свет и ограничивают циркуляцию воздуха. В результате плоды становятся мельче, а риск грибковых заболеваний — выше.

Точная обрезка помогает растению сосредоточиться на росте здоровых и крупных плодов. Кроме того, ухоженные кусты проще обслуживать: легче собирать кабачки и контролировать вредителей.

Как правильно обрезать кабачки

Лучшее время — утро или вечер, когда солнце не такое активное. Используйте острые и чистые ножницы: каждый срез должен быть аккуратным.
Удаляют в первую очередь:

  • нижние листья, касающиеся земли;
  • те, что затеняют завязи и цветы;
  • пожелтевшие, увядшие или с пятнами.

Важно: за раз убирайте не больше трети листвы, чтобы не ослабить куст.

Дополнительные приёмы для щедрого урожая

Обрезка — только часть ухода. Чтобы кабачки плодоносили дольше:

  • Мульчируйте почву. Слой соломы или травы удерживает влагу, защищает корни от перегрева и снижает рост сорняков.
  • Следите за поливом. Почва должна оставаться умеренно влажной, без пересушивания.
  • Удаляйте больные части. Это снижает риск заражения грибковыми болезнями.

Благодаря таким простым шагам кабачки продолжают радовать урожаем до холодов.

Уточнения

Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Рекомендации бариста: щепотка морской соли улучшает вкус кофе и не добавляет калорий
Еда и рецепты
Рекомендации бариста: щепотка морской соли улучшает вкус кофе и не добавляет калорий Аудио 
Плащеносная акула с мелового периода обитает на глубине до 1500 метров
Домашние животные
Плащеносная акула с мелового периода обитает на глубине до 1500 метров Аудио 
Томатный сок на зиму готовят с увариванием и уксусом в банке
Еда и рецепты
Томатный сок на зиму готовят с увариванием и уксусом в банке Аудио 
Популярное
Выбросить коврики для ванной нужно прямо сегодня — теперь в моде более удобное решение

Ванная комната переживает тихую революцию! Пушистые текстильные коврики уходят в прошлое, становясь рассадником бактерий. Узнайте, какие стильные и гигиеничные альтернативы набирают популярность, делая пространство просторнее и безопаснее.

Дизайнеры признали коврики для ванной устаревшими
Китайский рейтинг качества авто: Chery и Haval в конце списка, Voyah — первый
Не Chery и не Haval: какая китайская марка обошла всех по надежности
Древнее чудовище из бездны: акула, пережившая динозавров, вышла из тьмы спустя миллионы лет
Горячие точки в доме: эти кухонные приборы становятся тайным приютом тараканов
Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин ЕС готовит реформу Horizon Europe для финансирования исследований двойного назначения Игорь Буккер
Лёд, тишина и смерть: как охота белого медведя превращается в искусство
Морское чудовище из архива стало сенсацией: повторный анализ показал его уникальные черты
Кошачий язык любви: 17 сигналов, которые хозяева часто путают с капризами
Кошачий язык любви: 17 сигналов, которые хозяева часто путают с капризами
Последние материалы
Стилист Коробцева заявила, что в образах Полины Дибровой не хватает изысканности
Садоводы назвали лучший способ обрезки кабачков для защиты от грибка
Учёные предположили существование звёзд-призраков в центре Млечного Пути
10 000 бортпроводников Air Canada объявили забастовку: рейсы отменены, отпуска сорваны
Невролог Зинчева назвала первые симптомы деменции, которые легко не заметить
Исследование: двухминутный свободный танец с утра повышает уровень радости
Остановил ДПС: ваши права и обязанности при проверке
Регулярные визиты к ветеринару продлевают жизнь кошкам и собакам
В августе гладиолусы подкармливают суперфосфатом и калием для продления цветения
Подъём ног в офисе помогает разогнать кровь и согреться за 10 повторов
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.