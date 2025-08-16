Обрезка, которая решает судьбу растения: кабачки либо выживут, либо исчезнут

Садоводы назвали лучший способ обрезки кабачков для защиты от грибка

Секрет долголетнего урожая кроется не в чудо-удобрениях, а в простых садовых ножницах. Правильная обрезка листьев способна продлить плодоношение почти до осени.

Зачем удалять листья кабачков

Старые и пожелтевшие листья отбирают у растения энергию и питательные вещества, а взамен не дают ничего. Они создают тень, мешают молодым побегам получать свет и ограничивают циркуляцию воздуха. В результате плоды становятся мельче, а риск грибковых заболеваний — выше.

Точная обрезка помогает растению сосредоточиться на росте здоровых и крупных плодов. Кроме того, ухоженные кусты проще обслуживать: легче собирать кабачки и контролировать вредителей.

Как правильно обрезать кабачки

Лучшее время — утро или вечер, когда солнце не такое активное. Используйте острые и чистые ножницы: каждый срез должен быть аккуратным.

Удаляют в первую очередь:

нижние листья, касающиеся земли;

те, что затеняют завязи и цветы;

пожелтевшие, увядшие или с пятнами.

Важно: за раз убирайте не больше трети листвы, чтобы не ослабить куст.

Дополнительные приёмы для щедрого урожая

Обрезка — только часть ухода. Чтобы кабачки плодоносили дольше:

Мульчируйте почву. Слой соломы или травы удерживает влагу, защищает корни от перегрева и снижает рост сорняков.

Следите за поливом. Почва должна оставаться умеренно влажной, без пересушивания.

Удаляйте больные части. Это снижает риск заражения грибковыми болезнями.

Благодаря таким простым шагам кабачки продолжают радовать урожаем до холодов.

