Обрезка, которая решает судьбу растения: кабачки либо выживут, либо исчезнут

Секрет долголетнего урожая кроется не в чудо-удобрениях, а в простых садовых ножницах. Правильная обрезка листьев способна продлить плодоношение почти до осени.
Старые и пожелтевшие листья отбирают у растения энергию и питательные вещества, а взамен не дают ничего. Они создают тень, мешают молодым побегам получать свет и ограничивают циркуляцию воздуха. В результате плоды становятся мельче, а риск грибковых заболеваний — выше.
Точная обрезка помогает растению сосредоточиться на росте здоровых и крупных плодов. Кроме того, ухоженные кусты проще обслуживать: легче собирать кабачки и контролировать вредителей.
Лучшее время — утро или вечер, когда солнце не такое активное. Используйте острые и чистые ножницы: каждый срез должен быть аккуратным.
Удаляют в первую очередь:
Важно: за раз убирайте не больше трети листвы, чтобы не ослабить куст.
Обрезка — только часть ухода. Чтобы кабачки плодоносили дольше:
Благодаря таким простым шагам кабачки продолжают радовать урожаем до холодов.
Кабачо́к (уменьш. от укр. кабак, «тыква», из тюркских языков) — кустовая разновидность тыквы обыкновенной с продолговатыми плодами, без плетей.
