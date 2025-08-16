Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Созреет на 2 недели раньше и без трещин — нужно только подложить это и Ваша тыква как в сказке

Огородникам рекомендовали класть под тыквы доски для защиты от влаги
2:43
Садоводство

Те, кто выращивает тыквы, знают, что с наступлением сезона плодам часто грозит гниль или атака слизней — особенно если они лежат прямо на сырой земле. Но есть простой, проверенный способ уберечь тыквы и помочь им вызреть быстрее — подложить под них обычную деревянную доску.

Тыква на доске в огороде
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Тыква на доске в огороде

Секрет в обычной деревяшке

Дело не только в защите: доска не просто изолирует плод от земли, она помогает ему расти в более комфортных условиях. Дерево в течение дня аккумулирует тепло солнца, а ночью постепенно отдает его тыкве. Получается своего рода мини-тепличка, но без излишней влаги — то есть без риска «запарить» плод.

Твердая поверхность доски создает барьер между тыквой и влажной почвой, предотвращая развитие гнилей. Кроме того, дерево днем накапливает тепло, а ночью постепенно отдает его плоду, создавая благоприятный микроклимат.

Угол и размер также важен

Идеальное время, чтобы подложить доску — когда плод уже достиг размера крупного яблока. В этот момент тыква особенно чувствительна, и поддержка не только защитит её от влаги, но и поможет сформироваться ровно, без перекосов.

Для этих целей подойдут необработанные деревянные доски толщиной 2–3 см, не покрытые лаком или краской. Главное — чтобы доска была чуть больше самой тыквы, иначе толку от неё не будет. Она должна полностью изолировать плод от земли.

Работает даже в жару и засуху

Может показаться, что доска нужна только в дождливое лето, но нет — она полезна и в жару. Ведь когда почва раскаляется под солнцем, доска предохраняет тыкву от перегрева, а значит — спасает от перегруза и пересыхания.

Интересный факт: тыквы, которые растут на досках, созревают на 1–2 недели раньше, чем те, что лежат прямо на земле. Всё дело в лучшем тепловом режиме и циркуляции воздуха.

Если нет под рукой доски

Если под рукой нет доски — можно использовать соломенные подушки или специальные пластиковые подставки. Но дерево считается наиболее удачным вариантом, потому что не создает парниковый эффект и дышит вместе с почвой.

Поворачивайте плоды

Чтобы тыква созрела равномерно, особенно если это сорт с пёстрой окраской, её стоит периодически поворачивать. Это улучшает вентиляцию и внешний вид плода.

И, кстати, этот метод работает не только с тыквами, но и с другими бахчевыми: арбузами, дынями, кабачками. Принцип один — сухо, тепло и свободный доступ воздуха.

Уточнения

Ты́ква — род травянистых растений семейства Тыквенные.

Автор Алёна Малова
Алёна Малова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
