Жимолость, которая цветёт так, что соседи начинают завидовать

Жимолость — растение, которое способно превратить обычный забор или шпалеру в живую картину, напоённую ароматом. Она растёт быстро, создаёт уют и уединение, а её цветы притягивают взгляды и бабочек. Но, чтобы куст радовал пышным цветением, важно правильно за ним ухаживать.
Солнце помогает жимолости цвести обильно, но прямые лучи могут обжечь листья.
"Пятнистая тень — лучший вариант и для здоровья растения, и для красоты цветков", — говорит Дэвид Пауэлл, главный садовник Grantley Hall.
В слишком тёмном уголке цветов будет мало.
Жимолость любит плодородную почву с хорошим дренажем. Перед посадкой внесите в землю органику, например, компост. Основание куста лучше прикрыть от прямого солнца, чтобы корни не перегревались. Мульчирование не только защищает влагу, но и помогает избежать лишнего полива. Для вьющихся сортов установите решётку или шпалеру.
Растение ценит умеренно влажную почву. Первые 12 месяцев поливайте регулярно, чтобы оно хорошо укоренилось. В дальнейшем достаточно поливать в засуху.
Весной укоренившиеся кусты можно побаловать универсальным удобрением и свежим слоем мульчи — это стимулирует рост и цветение.
При правильном уходе жимолость станет не только украшением участка, но и источником тонкого аромата на долгие годы.
Жи́молость (лат. Lonícera) — род прямостоячих, вьющихся или ползучих кустарников; типовой род семейства Жимолостные (Caprifoliaceae).
