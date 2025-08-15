Жимолость, которая цветёт так, что соседи начинают завидовать

Пять шагов, которые превратят жимолость в гордость вашего сада

1:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Жимолость — растение, которое способно превратить обычный забор или шпалеру в живую картину, напоённую ароматом. Она растёт быстро, создаёт уют и уединение, а её цветы притягивают взгляды и бабочек. Но, чтобы куст радовал пышным цветением, важно правильно за ним ухаживать.

Фото: commons.wikimedia.org by Beko, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Жимолость

Выбор места

Солнце помогает жимолости цвести обильно, но прямые лучи могут обжечь листья.

"Пятнистая тень — лучший вариант и для здоровья растения, и для красоты цветков", — говорит Дэвид Пауэлл, главный садовник Grantley Hall.

В слишком тёмном уголке цветов будет мало.

Почва и посадка

Жимолость любит плодородную почву с хорошим дренажем. Перед посадкой внесите в землю органику, например, компост. Основание куста лучше прикрыть от прямого солнца, чтобы корни не перегревались. Мульчирование не только защищает влагу, но и помогает избежать лишнего полива. Для вьющихся сортов установите решётку или шпалеру.

Полив

Растение ценит умеренно влажную почву. Первые 12 месяцев поливайте регулярно, чтобы оно хорошо укоренилось. В дальнейшем достаточно поливать в засуху.

Подкормка

Весной укоренившиеся кусты можно побаловать универсальным удобрением и свежим слоем мульчи — это стимулирует рост и цветение.

При правильном уходе жимолость станет не только украшением участка, но и источником тонкого аромата на долгие годы.

Уточнения

Жи́молость (лат. Lonícera) — род прямостоячих, вьющихся или ползучих кустарников; типовой род семейства Жимолостные (Caprifoliaceae).

