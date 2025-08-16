Груша с первого сезона: осенняя посадка, которая принесёт плоды летом

Однолетние саженцы груши дают урожай уже на следующий год после посадки

Садоводство

Осень — лучшее время для посадки плодовых деревьев. А если подойти к делу с умом, то первую грушу можно попробовать уже через год. Всё, что нужно, — выполнить три ключевых действия.

Фото: commons.wikimedia.org by Glysiak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Груши

1. Выбирайте правильный саженец

Чтобы ускорить получение урожая, берите однолетние саженцы.

Преимущества:

имеют стержневой корень,

легко переносят пересадку,

быстро приживаются.

Такая груша способна порадовать первыми плодами уже в следующем сезоне.

2. Заранее подготовьте посадочную яму

Яму лучше выкопать за несколько дней, а лучше — за пару недель до посадки, чтобы почва успела осесть.

Размер: 80 см в диаметре и 50 см в глубину.

На дно — 1/2 ведра перегноя, перемешанного с нижним слоем земли.

Верхний слой, которым будут присыпаться корни, обогатите минеральными удобрениями.

Подготовка корней: перед посадкой обмакните их в густую глиняную болтушку с золой и слегка припудрите корневином.

3. Подкормки после посадки

Осенью удобрения вносить не нужно. Первые подкормки начинаются весной:

Апрель — 50 г аммиачной селитры. Через месяц — раствор из 10 л воды и 20 г мочевины. Заключительная подкормка — гумат натрия (по инструкции).

Совет: после посадки обязательно замульчируйте приствольный круг — это сохранит влагу и защитит корни от перепадов температуры.

Уточнения

Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.

