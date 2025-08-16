Груша с первого сезона: осенняя посадка, которая принесёт плоды летом

Осень — лучшее время для посадки плодовых деревьев. А если подойти к делу с умом, то первую грушу можно попробовать уже через год. Всё, что нужно, — выполнить три ключевых действия.
Чтобы ускорить получение урожая, берите однолетние саженцы.
Преимущества:
имеют стержневой корень,
легко переносят пересадку,
быстро приживаются.
Такая груша способна порадовать первыми плодами уже в следующем сезоне.
Яму лучше выкопать за несколько дней, а лучше — за пару недель до посадки, чтобы почва успела осесть.
Размер: 80 см в диаметре и 50 см в глубину.
На дно — 1/2 ведра перегноя, перемешанного с нижним слоем земли.
Верхний слой, которым будут присыпаться корни, обогатите минеральными удобрениями.
Подготовка корней: перед посадкой обмакните их в густую глиняную болтушку с золой и слегка припудрите корневином.
Осенью удобрения вносить не нужно. Первые подкормки начинаются весной:
Апрель — 50 г аммиачной селитры.
Через месяц — раствор из 10 л воды и 20 г мочевины.
Заключительная подкормка — гумат натрия (по инструкции).
Совет: после посадки обязательно замульчируйте приствольный круг — это сохранит влагу и защитит корни от перепадов температуры.
Гру́ша (лат. Pýrus) — род плодовых и декоративных деревьев и кустарников семейства розовые (Rosaceae), а также их плод.
