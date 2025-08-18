Экзотика без хлопот: садовая лиана — выглядит как украшение, а кормит лучше лимона

Мало кто знает, что в наших садах можно выращивать ягоду, в которой витамина С в 10-20 раз больше, чем в лимоне. Это — актинидия коломикта, лиана с ароматными, сладкими плодами и удивительной выносливостью.
Содержание витамина С: в 100 г плодов — от 1400 до 2000 мг.
Вкус и аромат: у разных сортов запах может быть земляничным, ананасовым, медовым или сливочным.
Выносливость: растение отлично переносит зимы даже в Сибири.
Декоративность: вьющаяся лиана украсит арки, беседки и заборы.
Первые плоды появляются уже на третий год после посадки.
Но важно помнить: урожай возможен только при совместной посадке 1 мужского растения и 5-6 женских.
Почва должна быть слабокислой или кислой, хорошо увлажнённой, богатой гумусом.
На щелочных почвах актинидия не растёт.
Место — солнечное, но защищённое от сильных ветров.
Актини́дия (лат. Actinidia от греч. ακτινιδιον — лучик) — род деревянистых лиан семейства Актинидиевые (Actinidiaceae). Наиболее известны плоды культурных сортов растения из этого рода — киви, или актинидия деликатесная.
