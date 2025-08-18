Экзотика без хлопот: садовая лиана — выглядит как украшение, а кормит лучше лимона

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Актинидия коломикта содержит до 2000 мг витамина C на 100 г ягод
Садоводство

Мало кто знает, что в наших садах можно выращивать ягоду, в которой витамина С в 10-20 раз больше, чем в лимоне. Это — актинидия коломикта, лиана с ароматными, сладкими плодами и удивительной выносливостью.

Актинидия
Фото: commons.wikimedia.org by jozsefh2, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Актинидия

Чем удивляет актинидия

  • Содержание витамина С: в 100 г плодов — от 1400 до 2000 мг.

  • Вкус и аромат: у разных сортов запах может быть земляничным, ананасовым, медовым или сливочным.

  • Выносливость: растение отлично переносит зимы даже в Сибири.

  • Декоративность: вьющаяся лиана украсит арки, беседки и заборы.

Когда ждать урожай

Первые плоды появляются уже на третий год после посадки.

Но важно помнить: урожай возможен только при совместной посадке 1 мужского растения и 5-6 женских.

Где и как сажать

  • Почва должна быть слабокислой или кислой, хорошо увлажнённой, богатой гумусом.

  • На щелочных почвах актинидия не растёт.

  • Место — солнечное, но защищённое от сильных ветров.

Уточнения

Актини́дия (лат. Actinidia от греч. ακτινιδιον — лучик) — род деревянистых лиан семейства Актинидиевые (Actinidiaceae). Наиболее известны плоды культурных сортов растения из этого рода — киви, или актинидия деликатесная.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
