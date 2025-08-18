Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Раствор соли и воды остаётся доступным и экологичным способом дезинфекции
Цены на аренду авто возвращаются к докризисным уровням — Daily Mail
Яд комодского варана препятствует свертыванию крови и вызывает шок у жертвы
В маринадах уксус размягчает мясо и придает блюдам кислинку
ФТС зафиксировала рекордное число случаев контрабанды валюты
Френч-боб и кудрявый шэг вошли в список модных стрижек осени-2025
Эксперты объяснили, цвет моторного масла не отражает его состояние
Бруклин Бекхэм проигнорировал родителей в речи на церемонии обновления клятв с женой
Пилатес, йога и ходьба подходят для поддержания выносливости после 50 лет

Чеснок любит правильный старт: осенние секреты опытных дачников

Лучшие предшественники чеснока — помидоры, баклажаны, огурцы и тыква
2:00
Садоводство

Осень — время, когда грядки постепенно освобождаются, и дачники начинают готовить место под озимый чеснок. Чтобы весной получить крепкие, здоровые и крупные головки, важно вспомнить и соблюсти четыре базовых правила.

Чеснок
Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Чеснок

1. Когда сажать

Оптимальные сроки — конец сентября или начало октября.
В южных регионах посадку можно отложить до конца октября, а иногда и до начала ноября.

Чем холоднее климат, тем раньше стоит провести работы, чтобы чеснок успел укорениться, но не начал активно расти до заморозков.

2. Где сажать

Чеснок не любит:

  • кислые почвы;

  • участки с близкими грунтовыми водами;

  • грядки, удобренные свежим навозом — это повышает риск грибковых болезней.

Лучший вариант — рыхлая, нейтральная почва, на которой раньше росли помидоры, баклажаны, огурцы или тыквы.

Что избегать:

  • участков после корнеплодов (моркови, свёклы) — велик риск дефицита калия и болезней;

  • посадок на одном и том же месте два года подряд.

Если севооборот невозможен, перед чесноком полезно посадить горох.

3. Подготовка чеснока к посадке

  1. Отберите здоровые, крупные зубчики без повреждений.

  2. Замочите их в слабом растворе марганцовки или медного купороса — это защитит от инфекций.

4. Подготовка почвы и посадка

  • На 1 м² внесите смесь: 1/2 ведра перегноя + 1 ст. л. суперфосфата + 1 ст. л. хлористого калия + 1 ст. л. аммиачной селитры.

  • Высаживайте зубчики на расстоянии 7-8 см, между рядами оставляйте 20 см.

  • Чем раньше осенью вы сажаете чеснок, тем глубже должны быть борозды.

После посадки грядку обязательно мульчируйте листьями, торфом или перегноем.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).
 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Тренеры: время под напряжением (TUT) усиливает рост мышц за счёт активации синтеза белка
Новости спорта
Тренеры: время под напряжением (TUT) усиливает рост мышц за счёт активации синтеза белка Аудио 
При активации EPB в движении автомобиль безопасно тормозит
Авто
При активации EPB в движении автомобиль безопасно тормозит Аудио 
Зелёный чай помогает сжигать калории — научное объяснение
Еда и рецепты
Зелёный чай помогает сжигать калории — научное объяснение Аудио 
Популярное
Космическая струя смерти: оно уже летит на Землю из глубин галактики

Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.

Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты
Обычная кнопка, а функций — как у швейцарского ножа: как работает Старт-стоп на самом деле
Кипяток в раковине превращает кухню в бомбу замедленного действия
Представлен российский кроссовер Tenet T7: что скрывает новинка из Калуги
Путин всё рассчитал: встреча в Вашингтоне продолжит СВО на Украине Любовь Степушова Popular Science: в рулевом валу судна Blue Heron нашли новые формы жизни Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Нейтраль в автомате — не игрушка: если вы используете её не в этих 3 случаях, рискуете коробкой
Автомат видит трос — начинается стресс: как правильно буксировать автомобиль с АКПП
Кошка носится по стенам? Это не сумасшествие, а зашифрованное послание
Кошка носится по стенам? Это не сумасшествие, а зашифрованное послание
Последние материалы
Утренний ритуал с тёплой водой улучшает лимфодренаж — исследование
ФСБ предотвратила подрыв Крымского моста заминированным автомобилем из Украины
Историки о Ракушечном гроте в Англии: 4,5 млн раковин и ни одного упоминания в хрониках
Казаки вышли на борьбу с браконьерами в Хабаровском крае
Эксперт по гаджетам развеял миф про зарядку смартфона
Для обработки деревьев от лишайников используют раствор железного купороса
Софи Тёрнер и Кит Харингтон испытали неловкость при съёмках любовных сцен в фильме Ужас
Лоси и взрослые секачи способны дать отпор медведю
В выпечке уксус можно заменить лимонным соком, кефиром или разрыхлителем
Диетологи напоминают: скоропортящаяся еда без холодильника опасна уже через 2 часа
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.