Чеснок любит правильный старт: осенние секреты опытных дачников

Лучшие предшественники чеснока — помидоры, баклажаны, огурцы и тыква

2:00 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Осень — время, когда грядки постепенно освобождаются, и дачники начинают готовить место под озимый чеснок. Чтобы весной получить крепкие, здоровые и крупные головки, важно вспомнить и соблюсти четыре базовых правила.

Фото: unsplash.com by Matthew Pilachowski, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Чеснок

1. Когда сажать

Оптимальные сроки — конец сентября или начало октября.

В южных регионах посадку можно отложить до конца октября, а иногда и до начала ноября.

Чем холоднее климат, тем раньше стоит провести работы, чтобы чеснок успел укорениться, но не начал активно расти до заморозков.

2. Где сажать

Чеснок не любит:

кислые почвы;

участки с близкими грунтовыми водами;

грядки, удобренные свежим навозом — это повышает риск грибковых болезней.

Лучший вариант — рыхлая, нейтральная почва, на которой раньше росли помидоры, баклажаны, огурцы или тыквы.

Что избегать:

участков после корнеплодов (моркови, свёклы) — велик риск дефицита калия и болезней;

посадок на одном и том же месте два года подряд.

Если севооборот невозможен, перед чесноком полезно посадить горох.

3. Подготовка чеснока к посадке

Отберите здоровые, крупные зубчики без повреждений. Замочите их в слабом растворе марганцовки или медного купороса — это защитит от инфекций.

4. Подготовка почвы и посадка

На 1 м² внесите смесь: 1/2 ведра перегноя + 1 ст. л. суперфосфата + 1 ст. л. хлористого калия + 1 ст. л. аммиачной селитры.

Высаживайте зубчики на расстоянии 7-8 см, между рядами оставляйте 20 см.

Чем раньше осенью вы сажаете чеснок, тем глубже должны быть борозды.

После посадки грядку обязательно мульчируйте листьями, торфом или перегноем.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).



