Чеснок любит правильный старт: осенние секреты опытных дачников

Осень — время, когда грядки постепенно освобождаются, и дачники начинают готовить место под озимый чеснок. Чтобы весной получить крепкие, здоровые и крупные головки, важно вспомнить и соблюсти четыре базовых правила.
Оптимальные сроки — конец сентября или начало октября.
В южных регионах посадку можно отложить до конца октября, а иногда и до начала ноября.
Чем холоднее климат, тем раньше стоит провести работы, чтобы чеснок успел укорениться, но не начал активно расти до заморозков.
Чеснок не любит:
кислые почвы;
участки с близкими грунтовыми водами;
грядки, удобренные свежим навозом — это повышает риск грибковых болезней.
Лучший вариант — рыхлая, нейтральная почва, на которой раньше росли помидоры, баклажаны, огурцы или тыквы.
Что избегать:
участков после корнеплодов (моркови, свёклы) — велик риск дефицита калия и болезней;
посадок на одном и том же месте два года подряд.
Если севооборот невозможен, перед чесноком полезно посадить горох.
Отберите здоровые, крупные зубчики без повреждений.
Замочите их в слабом растворе марганцовки или медного купороса — это защитит от инфекций.
На 1 м² внесите смесь: 1/2 ведра перегноя + 1 ст. л. суперфосфата + 1 ст. л. хлористого калия + 1 ст. л. аммиачной селитры.
Высаживайте зубчики на расстоянии 7-8 см, между рядами оставляйте 20 см.
Чем раньше осенью вы сажаете чеснок, тем глубже должны быть борозды.
После посадки грядку обязательно мульчируйте листьями, торфом или перегноем.
