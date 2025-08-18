Лишайник на яблоне — сигнал беды или признак здоровья сада

В садовых форумах споры о лишайниках не утихают: одни уверены, что они "высасывают жизнь" из деревьев, другие — что это признак чистого воздуха и здоровья сада. Опытные агрономы разобрали четыре популярных мифа, в которые продолжают верить многие дачники.
Напрямую вреда действительно нет — лишайники не паразитируют на деревьях. Но косвенные проблемы всё же есть:
задерживают влагу на коре;
мешают солнечному свету и воздуху проникать к стволу;
создают убежища для вредителей;
могут способствовать развитию грибковых заболеваний.
Это опасная ошибка. Если лишайники уже появились, значит, дерево ослаблено. Механическое удаление только усугубит ситуацию.
Правильный способ борьбы: опрыскивание раствором железного купороса — 250 г на 10 литров воды.
Лишайники могут расти и на молодых деревьях, если те перенесли болезни или атаки вредителей.
Как избежать: регулярная профилактика заболеваний и защита от вредителей.
Это справедливо лишь для нескольких видов из примерно 260 тысяч. Остальные прекрасно чувствуют себя и в неблагоприятных условиях.
Иными словами, наличие лишайника — вовсе не гарантия, что воздух в саду кристально чистый.
Лиша́йники (лат. Lichenes) — симбиотические ассоциации грибов (микобионт) и фотобионтов — микроскопических зелёных водорослей (фикобионт) и/или цианобактерий (цианобионт); микобионт образует слоевище (таллом), внутри которого располагаются клетки фотобионта.
