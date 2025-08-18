Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Софи Тёрнер и Кит Харингтон испытали неловкость при съёмках любовных сцен в фильме Ужас
Лоси и взрослые секачи способны дать отпор медведю
В выпечке уксус можно заменить лимонным соком, кефиром или разрыхлителем
Диетологи напоминают: скоропортящаяся еда без холодильника опасна уже через 2 часа
Рекомендации по положению сиденья, руля и зеркал для водителей
Эксперт Алексей Решетун: этиловый спирт одинаково вреден в домашнем и заводском алкоголе
Модные стили одежды, которые визуально уменьшают возраст — рекомендации стилистов
Эксперты назвали метод разморозки морозильной камеры без протечек
Виктория Боня подарила 13-летней дочери лошадь

Лишайник на яблоне — сигнал беды или признак здоровья сада

Для обработки деревьев от лишайников используют раствор железного купороса
1:37
Садоводство

В садовых форумах споры о лишайниках не утихают: одни уверены, что они "высасывают жизнь" из деревьев, другие — что это признак чистого воздуха и здоровья сада. Опытные агрономы разобрали четыре популярных мифа, в которые продолжают верить многие дачники.

Груша
Фото: en.wikipedia.org by Postman is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/Agricultural_Research_Service
Груша

Миф 1. Лишайники не вредят деревьям

Напрямую вреда действительно нет — лишайники не паразитируют на деревьях. Но косвенные проблемы всё же есть:

  • задерживают влагу на коре;

  • мешают солнечному свету и воздуху проникать к стволу;

  • создают убежища для вредителей;

  • могут способствовать развитию грибковых заболеваний.

Миф 2. Лишайники нужно сдирать руками

Это опасная ошибка. Если лишайники уже появились, значит, дерево ослаблено. Механическое удаление только усугубит ситуацию.

Правильный способ борьбы: опрыскивание раствором железного купороса — 250 г на 10 литров воды.

Миф 3. Они бывают только на старых деревьях

Лишайники могут расти и на молодых деревьях, если те перенесли болезни или атаки вредителей.

Как избежать: регулярная профилактика заболеваний и защита от вредителей.

Миф 4. Лишайники — признак чистой экологии

Это справедливо лишь для нескольких видов из примерно 260 тысяч. Остальные прекрасно чувствуют себя и в неблагоприятных условиях.

Иными словами, наличие лишайника — вовсе не гарантия, что воздух в саду кристально чистый.

Уточнения

Лиша́йники (лат. Lichenes) — симбиотические ассоциации грибов (микобионт) и фотобионтов — микроскопических зелёных водорослей (фикобионт) и/или цианобактерий (цианобионт); микобионт образует слоевище (таллом), внутри которого располагаются клетки фотобионта. 

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Учёные из Китая выяснили источник энергии для микробов в глубинах Земли
Наука и техника
Учёные из Китая выяснили источник энергии для микробов в глубинах Земли Аудио 
Ядерный интеллект: ИИ произвел революцию в термоядерном синтезе
Наука и техника
Ядерный интеллект: ИИ произвел революцию в термоядерном синтезе Аудио 
Популярное
Космическая струя смерти: оно уже летит на Землю из глубин галактики

Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.

Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Кнопка Старт-стоп позволяет включить зажигание без запуска двигателя — автоэксперты
Обычная кнопка, а функций — как у швейцарского ножа: как работает Старт-стоп на самом деле
Кипяток в раковине превращает кухню в бомбу замедленного действия
Представлен российский кроссовер Tenet T7: что скрывает новинка из Калуги
Popular Science: в рулевом валу судна Blue Heron нашли новые формы жизни Игорь Буккер Трамп посоветовал Зеленскому заключить сделку с Россией, назвав главную причину Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Нейтраль в автомате — не игрушка: если вы используете её не в этих 3 случаях, рискуете коробкой
Автомат видит трос — начинается стресс: как правильно буксировать автомобиль с АКПП
Кошка носится по стенам? Это не сумасшествие, а зашифрованное послание
Кошка носится по стенам? Это не сумасшествие, а зашифрованное послание
Последние материалы
Туристические гиды рекомендуют посетить Лицзян и Лотосовые горы в Китае
Футбольный комментатор Боярский извинился за оскорбления в адрес арбитра Арины Станововой
Накопления, рассрочка и лизинг названы альтернативами автокредиту при отказе банка
Автоэксперты объяснили вред постоянного нажатия сцепления
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Бари Алибасов опроверг слухи об ухудшении своего здоровья
Анимационный сериал Пантеон: 16 эпизодов о будущем ИИ с безупречным рейтингом
Антиоксиданты и витамины способствуют естественному синтезу коллагена
Врач-трихолог назвала ключевые факторы, ведущие к выпадению волос
Зеленые помидоры дозревают при температуре +20–25 °C и низкой влажности
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.