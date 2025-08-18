Лишайник на яблоне — сигнал беды или признак здоровья сада

В садовых форумах споры о лишайниках не утихают: одни уверены, что они "высасывают жизнь" из деревьев, другие — что это признак чистого воздуха и здоровья сада. Опытные агрономы разобрали четыре популярных мифа, в которые продолжают верить многие дачники.

Фото: en.wikipedia.org by Postman is licensed under https://en.wikipedia.org/wiki/Agricultural_Research_Service Груша

Миф 1. Лишайники не вредят деревьям

Напрямую вреда действительно нет — лишайники не паразитируют на деревьях. Но косвенные проблемы всё же есть:

задерживают влагу на коре;

мешают солнечному свету и воздуху проникать к стволу;

создают убежища для вредителей;

могут способствовать развитию грибковых заболеваний.

Миф 2. Лишайники нужно сдирать руками

Это опасная ошибка. Если лишайники уже появились, значит, дерево ослаблено. Механическое удаление только усугубит ситуацию.

Правильный способ борьбы: опрыскивание раствором железного купороса — 250 г на 10 литров воды.

Миф 3. Они бывают только на старых деревьях

Лишайники могут расти и на молодых деревьях, если те перенесли болезни или атаки вредителей.

Как избежать: регулярная профилактика заболеваний и защита от вредителей.

Миф 4. Лишайники — признак чистой экологии

Это справедливо лишь для нескольких видов из примерно 260 тысяч. Остальные прекрасно чувствуют себя и в неблагоприятных условиях.

Иными словами, наличие лишайника — вовсе не гарантия, что воздух в саду кристально чистый.

Уточнения

Лиша́йники (лат. Lichenes) — симбиотические ассоциации грибов (микобионт) и фотобионтов — микроскопических зелёных водорослей (фикобионт) и/или цианобактерий (цианобионт); микобионт образует слоевище (таллом), внутри которого располагаются клетки фотобионта.

