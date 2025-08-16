Одно гнилое яблоко — и весь сад под угрозой: как грибок захватывает деревья

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Гнилые яблоки на дереве и под ним становятся источником монилиоза в саду
Садоводство

Созревающие яблоки, покрывающиеся бурыми пятнами и превращающиеся в "мумию" прямо на ветке, — признак грибкового заболевания, известного как монилиоз (плодовая гниль). Болезнь поражает не только урожай текущего года, но и ставит под угрозу следующий.

Парша на яблоке
Фото: commons.wikimedia.org by Margalob, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Парша на яблоке

Как распространяется инфекция

Споры грибка зимуют в поражённых и засохших плодах, оставшихся на дереве или под ним. С наступлением тёплого сезона они разносятся ветром, дождём и насекомыми, заражая новые плоды.

Заражение происходит через микроповреждения кожицы — это могут быть трещины, укусы вредителей, царапины от веток или следы от града.

Условия для развития болезни

Монилиоз особенно быстро развивается в условиях высокой влажности и тёплой погоды, характерных для начала осени. Дополнительным фактором риска становится загущенная крона, в которой нарушается циркуляция воздуха.

Частые ошибки садоводов

Одна из самых распространённых сентябрьских ошибок — оставление падалицы и поражённых плодов на деревьях. Каждый такой фрукт становится источником заражения для остальных и сохраняет инфекцию на следующий сезон.

Меры профилактики и борьбы

  • Удаление и уничтожение всех гнилых плодов — как с дерева, так и с земли. Их нужно закапывать или сжигать, а не класть в компост.

  • Прореживающая обрезка кроны улучшает проветриваемость, снижая влажность и замедляя развитие грибка.

  • Обработка сада фунгицидами и защита плодов на ранних стадиях — важный этап профилактики.

  • Борьба с вредителями (например, плодожоркой) косвенно снижает риск заражения, так как повреждённые плоды особенно уязвимы.

Долгосрочные решения

Выращивание устойчивых к монилиозу сортов яблонь помогает значительно сократить потери. При этом важно своевременно собирать урожай и обеспечивать правильные условия хранения плодов, чтобы болезнь не перешла с сада в погреб.

Правильный уход в сентябре — залог не только чистого урожая в текущем сезоне, но и здоровья сада в следующем году. Профилактика и внимание к деталям — лучшие помощники садовода в борьбе с монилиозом.

Уточнения

Я́блоко — сочный плод яблони, который употребляется в пищу в свежем и запечённом виде, служит сырьём в кулинарии и для приготовления напитков. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
