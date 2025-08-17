Тепло, влага и тьма: условия, в которых картофель укрепляется, а не портится

Мытьё картофеля перед хранением повышает риск гнилей — предупреждение специалистов

Сентябрьская уборка картофеля — это не просто сбор урожая, а важный этап, от которого зависит его сохранность до весны. Ошибки на этом этапе могут обернуться массовой порчей клубней в погребе.

Что такое лечебный период и зачем он нужен

После выкопки картофелю необходимо дать отлежаться в течение 2-3 недель - этот процесс называется лечебным периодом или дозреванием. Он позволяет клубням затянуть мелкие повреждения, полученные при уборке, и укрепить кожуру. В этот момент в кожице образуется прочный пробковый слой — естественная защита от гнилей и потери влаги.

Оптимальные условия для дозаривания

Идеальное место для лечебного периода — тёмное, тёплое и проветриваемое помещение с температурой +13…+18 °C и влажностью 90-95%. Без доступа света картофель не позеленеет, а вентиляция предотвратит загнивание.

Что происходит внутри клубней

Пока картофель дозревает, в нём проходят важные биохимические процессы: часть крахмала превращается в сахар, улучшается вкус, а сами клубни становятся устойчивее к болезням.

Чего не стоит делать

Мыть картофель перед хранением категорически запрещено - влага разрушит защитный слой и даст толчок развитию микроорганизмов. Также не стоит спешить с закладкой — клубни должны пройти полный цикл дозревания.

Подготовка к основному хранению

Перед спуском в погреб каждый клубень перебирают. Удаляют:

повреждённые;

зелёные;

поражённые болезнями;

слишком мелкие экземпляры.

Погреб должен быть сухим, чистым и охлаждённым до +2…+4 °C. Влажность — 85-90%. Поддержание этих параметров обеспечит сохранность урожая до весны.

Как правильно хранить

Лучше использовать ящики с вентиляцией, установленные на поддоны. Не складывайте картошку в мешки или на пол толстым слоем — это мешает воздухообмену.

Некоторые садоводы советуют положить в ящики несколько яблок - они могут сдерживать прорастание.

Регулярно проверяйте запасы и своевременно удаляйте начавшие портиться клубни.

Соблюдение лечебного периода — простой, но важный шаг, который значительно увеличивает шансы сохранить картофель свежим и вкусным до следующего урожая. Уделите внимание каждому этапу — и зима пройдёт с вкусными, крепкими клубнями на столе.

