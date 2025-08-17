Секреты августовского ухода за малинником: как создать основу для летнего урожая

Август — не время отдыха, а период стратегических решений в малиннике. Именно сейчас закладываются основы урожая на следующее лето, и многое зависит от своевременных действий садовода.
Главная задача — удалить отплодоносившие побеги. Двухлетние стебли, завершившие плодоношение, легко распознать по потемневшей, сухой коре и боковым безжизненным веточкам. Их вырезают у самой земли, не оставляя пеньков — так освобождаются силы и пространство для молодых побегов.
Одновременно оценивают состояние прироста текущего года. Все тонкие, слабые или поломанные побеги удаляют, чтобы избежать загущенности и обеспечить здоровую циркуляцию воздуха в посадке. На погонный метр ряда оставляют 6-8 крепких и хорошо развитых побегов — этого достаточно для полноценного урожая.
После прореживания малинник наполняется светом и воздухом, что существенно снижает риск грибковых заболеваний. Срезанные ветви сразу выносят за пределы участка и сжигают — в них могут скрываться вредители и инфекции.
Под кустами аккуратно рыхлят почву, убирают сорняки и дают растению "вдохнуть". Это улучшает доступ кислорода к корням и помогает подготовиться к подкормке.
Август — идеальное время для внесения фосфорно-калийных удобрений. Они способствуют вызреванию древесины и закладке цветочных почек. Подойдут суперфосфат, сульфат калия или специальные осенние комплексы. Азот на этом этапе полностью исключают, чтобы не спровоцировать рост новой зелени.
Полезным дополнением станет мульча из перегноя или компоста — она помогает удерживать влагу, улучшает структуру почвы и медленно насыщает корни питательными веществами.
Такая августовская забота обязательно окупится — кусты отблагодарят мощным весенним ростом и щедрым летним плодоношением. Малинник, прошедший санитарную обрезку и подкормку, войдёт в зиму здоровым и сильным, готовым к новому урожаю.
Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.
Если пион перестал цвести, болеет или даёт мелкие бутоны, в конце августа его нужно пересадить и омолодить. Это вернёт здоровье и обильное цветение.