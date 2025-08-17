Секреты августовского ухода за малинником: как создать основу для летнего урожая

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Удаление отплодоносивших побегов малины снижает риск грибковых заболеваний
Садоводство

Август — не время отдыха, а период стратегических решений в малиннике. Именно сейчас закладываются основы урожая на следующее лето, и многое зависит от своевременных действий садовода.

Обрезка малины
Обрезка малины

Удаление отплодоносивших побегов

Главная задача — удалить отплодоносившие побеги. Двухлетние стебли, завершившие плодоношение, легко распознать по потемневшей, сухой коре и боковым безжизненным веточкам. Их вырезают у самой земли, не оставляя пеньков — так освобождаются силы и пространство для молодых побегов.

Формирование мощной молодой поросли

Одновременно оценивают состояние прироста текущего года. Все тонкие, слабые или поломанные побеги удаляют, чтобы избежать загущенности и обеспечить здоровую циркуляцию воздуха в посадке. На погонный метр ряда оставляют 6-8 крепких и хорошо развитых побегов — этого достаточно для полноценного урожая.

Профилактика болезней и уборка растительных остатков

После прореживания малинник наполняется светом и воздухом, что существенно снижает риск грибковых заболеваний. Срезанные ветви сразу выносят за пределы участка и сжигают — в них могут скрываться вредители и инфекции.

Уход за почвой после обрезки

Под кустами аккуратно рыхлят почву, убирают сорняки и дают растению "вдохнуть". Это улучшает доступ кислорода к корням и помогает подготовиться к подкормке.

Подкормка фосфором и калием

Август — идеальное время для внесения фосфорно-калийных удобрений. Они способствуют вызреванию древесины и закладке цветочных почек. Подойдут суперфосфат, сульфат калия или специальные осенние комплексы. Азот на этом этапе полностью исключают, чтобы не спровоцировать рост новой зелени.

Защита и питание через мульчирование

Полезным дополнением станет мульча из перегноя или компоста — она помогает удерживать влагу, улучшает структуру почвы и медленно насыщает корни питательными веществами.

Осенний задел для летней щедрости

Такая августовская забота обязательно окупится — кусты отблагодарят мощным весенним ростом и щедрым летним плодоношением. Малинник, прошедший санитарную обрезку и подкормку, войдёт в зиму здоровым и сильным, готовым к новому урожаю.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

