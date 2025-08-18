Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Крем из аптечки показал эффективность в борьбе с морщинами
Полноценный сон усиливает иммунитет за счёт выработки мелатонина
Регулярный полив и калийные подкормки улучшают вкус и сочность моркови
Эти куриные крылышки покорят всех: рецепт от шеф-повара
Путешественница Лисейкина назвала блюда придорожных кафе, приводящие к отравлениям
Радиотелескоп ASKAP в Австралии зафиксировал сигнал от спутника NASA Relay 2
Фитнес-эксперт MadFit: 10-минутная тренировка поможет укрепить все мышцы кора
Вдова Валентина Юдашкина посетила могилу мужа с внуками
Фитнес-тренеры: рыбий жир способен снизить повреждение мышечных тканей

Стресс — лучший помощник томатов в августе: как включить природный таймер

Полив томатов прекращают после 20 августа для ускорения покраснения плодов
Садоводство

С середины августа на повестке дня — ускоренное дозревание томатов. Чтобы зелёные плоды успели покраснеть до первых холодов, нужно изменить стратегию ухода.

Созревающие помидоры
Фото: commons.wikimedia.org by VdS Communicacion, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Созревающие помидоры

Максимум солнца — минимум листвы

После 20 августа главная цель — максимально открыть кисти солнцу. Для этого удаляют листья под и над плодами, а также прореживают листву, затеняющую грозди. При этом сохраняется лишь минимально необходимое количество листьев, чтобы обеспечить фотосинтез. Это перенаправляет питание от ботвы к плодам и одновременно снижает риск фитофторы.

Безжалостное удаление пасынков

Пасынки продолжают активно расти даже в конце лета. Все новые побеги, особенно в верхней части куста, необходимо удалять немедленно. Они тянут на себя влагу и питание, которые должны идти на налив и дозревание плодов. Также целесообразно прищипнуть верхушку куста, чтобы прекратить рост в длину и направить силы на уже сформированные плоды.

Стоп-полив — ускорение созревания

После 20 августа полив в открытом грунте прекращают полностью. Влага в это время провоцирует рост зелени, замедляет созревание и вызывает растрескивание помидоров. Ограниченное водоснабжение посылает растению сигнал о завершении жизненного цикла, что ускоряет вызревание семян и покраснение плодов. В особо жаркую погоду допустим минимальный полив строго под корень — без дождевания и избытка.

Калийно-фосфорная подпитка

На этом этапе единственная полезная подкормка — калий и фосфор. Эти элементы повышают сахаристость плодов и ускоряют их окрашивание, не стимулируя рост ботвы. Для подкормки используют древесную золу или раствор монофосфата калия. Азотные удобрения полностью исключаются — они активизируют рост лишней зелени и замедляют созревание.

Подвязка тяжёлых кистей

Высокорослые сорта формируют массивные кисти, которые могут обламываться под собственным весом. Их аккуратно подвязывают к опорам мягкими лентами или тканью, чтобы сохранить урожай в целости.

Выполнение этих рекомендаций помогает получить максимум зрелых, вкусных и насыщенных томатов до наступления первых заморозков. Даже самые упрямые зелёные плоды успеют набрать сочность, цвет и вкус.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae). 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
При активации EPB в движении автомобиль безопасно тормозит
Авто
При активации EPB в движении автомобиль безопасно тормозит Аудио 
Зелёный чай помогает сжигать калории — научное объяснение
Еда и рецепты
Зелёный чай помогает сжигать калории — научное объяснение Аудио 
Учёные из Китая выяснили источник энергии для микробов в глубинах Земли
Наука и техника
Учёные из Китая выяснили источник энергии для микробов в глубинах Земли Аудио 
Популярное
Космическая струя смерти: оно уже летит на Землю из глубин галактики

Астрономы изучили необычное космическое явление — мощный поток плазмы, исходящий от блазара PKS 1424 + 240, в центре которого находится сверхмассивная черная дыра.

Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Кипяток в раковине разрушает трубы и приводит к засорам — предупреждают сантехники
Кипяток в раковине превращает кухню в бомбу замедленного действия
Обычная кнопка, а функций — как у швейцарского ножа: как работает Старт-стоп на самом деле
Представлен российский кроссовер Tenet T7: что скрывает новинка из Калуги
Экстремальная жара усиливает социальные риски в Европе — Nature Игорь Буккер Путин всё рассчитал: встреча в Вашингтоне продолжит СВО на Украине Любовь Степушова Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Нейтраль в автомате — не игрушка: если вы используете её не в этих 3 случаях, рискуете коробкой
Лесной фастфуд: почему волк предпочитает зайца в перекус
Кошка носится по стенам? Это не сумасшествие, а зашифрованное послание
Кошка носится по стенам? Это не сумасшествие, а зашифрованное послание
Последние материалы
Фитнес-тренеры: рыбий жир способен снизить повреждение мышечных тканей
Пять масел, которые делают волосы сияющими без салона
Зубная паста помогает удалить пятна с ковра и других мягких поверхностей
Зооинженер рассказала, как понять, что кошка любит хозяина
Причины намеренного увеличения показаний одометра в России
Эксперт раскрыл дезинформацию ВСУ о якобы новой мощной ракете
Рекордные траты на новые авто: россияне выложили 390 млрд рублей в июле — Автостат
Синицына раскрыла детали прощания с Олегом Табаковым и таинственный сон после похорон
Пожарные обрели необычного напарника: неожиданный гость стал символом уфимских огнеборцев
ЭКО: все мифы и правда от репродуктолога Шибановой — стоит ли бояться процедуры
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.