Газон под нож — грядки в шоколаде: летний план без лишних трат

Мульчирование почвы скошенной травой: пошаговая инструкция
1:44
Садоводство

Летняя стрижка газона может стать не только уходом за участком, но и источником бесплатного и полезного материала для сада. Вместо того чтобы выбрасывать скошенную траву, её можно превратить в эффективную мульчу.

скошенная трава
Фото: freepik.com is licensed under public domain
скошенная трава

Почему стоит использовать траву для мульчирования

Скошенная трава удерживает влагу, защищает почву от перегрева и препятствует росту сорняков. При разложении она обогащает землю питательными веществами, что помогает растениям расти здоровее.

Как подготовить траву

Для качественной мульчи важно, чтобы трава была свежей и без признаков болезни или семян сорняков. Перед использованием разложите её тонким слоем на солнце на несколько часов — это предотвратит гниение и появление неприятного запаха.

Правильное нанесение

  • Очистите грядку или клумбу от сорняков.
  • Разложите траву слоем 2-4 см вокруг растений, оставляя небольшое пространство у стеблей для циркуляции воздуха.
  • При необходимости добавляйте свежую траву по мере разложения предыдущего слоя.

Что учитывать

  • Не используйте траву, обработанную гербицидами или пестицидами — они могут навредить растениям.
  • В жаркую погоду слой мульчи помогает сохранить до 30% влаги в почве.
  • Чередуйте траву с другими материалами — корой, опавшими листьями или компостом, чтобы поддерживать баланс органики.

Мульчирование скошенной травой — это экологично, экономично и просто. Такой подход позволяет одновременно заботиться о растениях и сокращать количество садовых отходов.

Уточнения

Мульчи́рование — поверхностное покрытие почвы му́льчей (англ. mulch) для её защиты и улучшения свойств. 

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
