Летняя стрижка газона может стать не только уходом за участком, но и источником бесплатного и полезного материала для сада. Вместо того чтобы выбрасывать скошенную траву, её можно превратить в эффективную мульчу.
Скошенная трава удерживает влагу, защищает почву от перегрева и препятствует росту сорняков. При разложении она обогащает землю питательными веществами, что помогает растениям расти здоровее.
Для качественной мульчи важно, чтобы трава была свежей и без признаков болезни или семян сорняков. Перед использованием разложите её тонким слоем на солнце на несколько часов — это предотвратит гниение и появление неприятного запаха.
Мульчирование скошенной травой — это экологично, экономично и просто. Такой подход позволяет одновременно заботиться о растениях и сокращать количество садовых отходов.
Мульчи́рование — поверхностное покрытие почвы му́льчей (англ. mulch) для её защиты и улучшения свойств.
Чёрная мамба — молниеносная и смертельно опасная змея, чей яд действует уже через десять минут, а шанс на спасение зависит от секунд.