Марганцовка — секрет крепкой капусты: как один раствор спасет ваш урожай

Огородники используют марганцовку для профилактики болезней и вредителей капусты

Садоводство

Август приносит не только созревание кочанов, но и целый комплекс угроз: от гнилей до нашествия слизней. Чтобы сохранить урожай и помочь капусте завершить сезон достойно, на помощь приходит простое, но эффективное средство — марганцовка.

Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain красная капуста

Двойное действие одного раствора

Раствор марганцовки выполняет сразу две важнейшие функции:

Защищает растения от болезней и вредителей. Служит источником жизненно важного микроэлемента — марганца.

Слабый раствор (3-5 г на 10 л воды) подавляет патогены в почве, предотвращает килу, черную ножку и гнили, а также отпугивает тлю и слизней, которые особенно активны во влажную августовскую погоду.

Подпитка микроэлементами

Марганец участвует в фотосинтезе, обмене веществ и формировании кочана. Внекорневая подкормка (1-3 г на 10 л воды) быстро восполняет дефицит элемента, усиливая рост и иммунитет растений.

Как правильно обрабатывать

Раствор должен быть светло-розовым, неярким — слишком концентрированный может повредить листья и корни.

Время обработки — утро или вечер, чтобы избежать солнечных ожогов.

Опрыскивают листья и проливают почву, особенно после дождей или похолоданий.

Регулярность — достаточно раз в 7-10 дней в августе.

Дополнительный эффект — плотные и лежкие кочаны

Марганцовка способствует созреванию плотных, устойчивых кочанов с отличной лёжкостью. Капуста не только лучше хранится, но и сохраняет сочность и вкус.

Этот простой прием не требует затрат, но дает реальный результат: капуста здоровая, листья блестящие, кочаны крепкие. И всё это благодаря доступному и проверенному способу.

Уточнения

Пермангана́т ка́лия (лат. Kalii permanganas, распространённое название в быту — марганцо́вка) — марганцовокислый калий, калиевая соль марганцовой кислоты.

