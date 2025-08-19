Марганцовка — секрет крепкой капусты: как один раствор спасет ваш урожай

Август приносит не только созревание кочанов, но и целый комплекс угроз: от гнилей до нашествия слизней. Чтобы сохранить урожай и помочь капусте завершить сезон достойно, на помощь приходит простое, но эффективное средство — марганцовка.
Раствор марганцовки выполняет сразу две важнейшие функции:
Защищает растения от болезней и вредителей.
Служит источником жизненно важного микроэлемента — марганца.
Слабый раствор (3-5 г на 10 л воды) подавляет патогены в почве, предотвращает килу, черную ножку и гнили, а также отпугивает тлю и слизней, которые особенно активны во влажную августовскую погоду.
Марганец участвует в фотосинтезе, обмене веществ и формировании кочана. Внекорневая подкормка (1-3 г на 10 л воды) быстро восполняет дефицит элемента, усиливая рост и иммунитет растений.
Раствор должен быть светло-розовым, неярким — слишком концентрированный может повредить листья и корни.
Время обработки — утро или вечер, чтобы избежать солнечных ожогов.
Опрыскивают листья и проливают почву, особенно после дождей или похолоданий.
Регулярность — достаточно раз в 7-10 дней в августе.
Марганцовка способствует созреванию плотных, устойчивых кочанов с отличной лёжкостью. Капуста не только лучше хранится, но и сохраняет сочность и вкус.
Этот простой прием не требует затрат, но дает реальный результат: капуста здоровая, листья блестящие, кочаны крепкие. И всё это благодаря доступному и проверенному способу.
Пермангана́т ка́лия (лат. Kalii permanganas, распространённое название в быту — марганцо́вка) — марганцовокислый калий, калиевая соль марганцовой кислоты.
