Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Госдума предложила узаконить джиппинг и ввести правила безопасности экскурсий
Доктор Азиз назвал 7 продуктов, замедляющих старение
Иосиф Пригожин поздравил с днём рождения осиротевшего внука
Телескоп ALMA обнаружил редкий метанол в протопланетном диске звезды HD 100453
Учёные во главе с Заккарди доказали: 10 минут активности ежедневно продлевают жизнь
Кулинары советуют добавлять лимон, травы и пряности в суп перед подачей
Инженеры применяют традиционные ветряные башни для охлаждения в современных домах
Садоводы назвали приём, который ускоряет созревание зелёных помидоров
Эксперты объяснили, чем опасно моторное масло без допуска производителя

Марганцовка — секрет крепкой капусты: как один раствор спасет ваш урожай

Огородники используют марганцовку для профилактики болезней и вредителей капусты
1:56
Садоводство

Август приносит не только созревание кочанов, но и целый комплекс угроз: от гнилей до нашествия слизней. Чтобы сохранить урожай и помочь капусте завершить сезон достойно, на помощь приходит простое, но эффективное средство — марганцовка.

красная капуста
Фото: Freepik by Designed by Freepik is licensed under Рublic domain
красная капуста

Двойное действие одного раствора

Раствор марганцовки выполняет сразу две важнейшие функции:

  1. Защищает растения от болезней и вредителей.

  2. Служит источником жизненно важного микроэлемента — марганца.

Слабый раствор (3-5 г на 10 л воды) подавляет патогены в почве, предотвращает килу, черную ножку и гнили, а также отпугивает тлю и слизней, которые особенно активны во влажную августовскую погоду.

Подпитка микроэлементами

Марганец участвует в фотосинтезе, обмене веществ и формировании кочана. Внекорневая подкормка (1-3 г на 10 л воды) быстро восполняет дефицит элемента, усиливая рост и иммунитет растений.

Как правильно обрабатывать

  • Раствор должен быть светло-розовым, неярким — слишком концентрированный может повредить листья и корни.

  • Время обработки — утро или вечер, чтобы избежать солнечных ожогов.

  • Опрыскивают листья и проливают почву, особенно после дождей или похолоданий.

  • Регулярность — достаточно раз в 7-10 дней в августе.

Дополнительный эффект — плотные и лежкие кочаны

Марганцовка способствует созреванию плотных, устойчивых кочанов с отличной лёжкостью. Капуста не только лучше хранится, но и сохраняет сочность и вкус.

Этот простой прием не требует затрат, но дает реальный результат: капуста здоровая, листья блестящие, кочаны крепкие. И всё это благодаря доступному и проверенному способу.

Уточнения

Пермангана́т ка́лия (лат. Kalii permanganas, распространённое название в быту — марганцо́вка) — марганцовокислый калий, калиевая соль марганцовой кислоты. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Сейчас читают
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Военные новости
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ Аудио 
Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста
Садоводство, цветоводство
Корневище пиона делят на части с 2–3 почками для омоложения куста Аудио 
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле
Наука и техника
Астрономы открыли космическую струю, угрожающую Земле Аудио 
Популярное
Человек создан смертным — предел в 125 лет оказался встроенным ограничением эволюции

Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.

Учёные: предел человеческой жизни составляет 125 лет из-за укорочения теломер
Выпаривание томатного сока на медленном огне предотвращает расслоение при хранении
Томатный сок, который не расслаивается и не скисает: секрет в одном старом приёме
Бесплатные дрова обойдутся дороже газа? Вот как законно заготовить древесину
Слишком надёжный, чтобы быть выгодным: почему автоконцерны избавляются от классических АКПП
Саммит в Вашингтоне: Зеленский требует встречи с Путиным и 100 млрд долларов Любовь Степушова New Scientist: клинический психиатр Рами Камински описал новый тип личности — отровертов Игорь Буккер Первый советский автомобиль для инвалидов ГАЗ-18 был разработан в 50-х годах Сергей Милешкин
Истощены последние запасы: арсеналы СССР больше не спасут ВСУ
Гениальные хитрости для крошечной ванной — попробуйте и пожалеете, что не сделали раньше
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Солёные помидоры без уксуса: сибирский способ хранения на всю зиму
Последние материалы
BRICS Pay: как новая система платежей с поддержкой Impact Capital готовится стать глобальным игроком
Хелен Миррен выступила против образа женщины в роли Джеймса Бонда
Южная Корея выбирает самолёты-заправщики: Airbus или Boeing
Свиное сало увлажняет кожу и замедляет образование морщин — дерматологи
Шум в ушах: невролог Арифджанова раскрыла связь с депрессией и болезнями сердца
Непутевый путь Феллини: от карикатуриста до короля итальянского кино с Джульеттой Мазиной
Володин назвал первые результаты новых законов о миграции в России
Лягушка чаще встречается в садах, жаба прячется под камнями в сухих местах
Суханкина заявила, что попрощается со сценой, если на концертах будут пустые залы
Астрономы нашли недостающую материю во Вселенной с помощью радиовсплесков
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.