Базилик потянулся ввысь? Есть способ вернуть ему пышность

Садоводство

Летом базилик радует ароматными листьями, но к августу многие растения начинают вытягиваться, цвести и терять сочность. Причина часто не одна — и все их можно исправить.

Грядка базилика
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Грядка базилика

Почему базилик вытягивается

Жаркая погода ускоряет цветение, а значит, растение направляет силы на семена, а не на листья. Недостаток света делает стебли тонкими и длинными, а избыток удобрений — слишком быстрыми в росте. Ещё один частый виновник — редкая обрезка: без прищипки кончиков побеги не ветвятся, а уходят в высоту.

Признаки, что пора вмешаться

  • Много цветов, мало листьев. Цветы красивы, но лишают листву аромата и мягкости. Прищипывайте их, чтобы растение направило энергию в зелень.
  • Длинные стебли с редкими листьями. Это сигнал о нехватке солнца или обрезки. Дайте растению не менее 6 часов света и подрезайте чуть выше листового узла.
  • Короткие крепкие побеги. После частого сбора урожая новые стебли могут быть низкими. Дайте им вырасти до 15 см и срезайте не более трети за раз.

Как вернуть форму и вкус

Начните с проверки условий:

  • Переставьте горшок в более солнечное место.
  • Поливайте в жаркие дни, не допуская пересыхания.
  • При необходимости внесите сбалансированное удобрение.
  • Затем возьмите секатор. Срежьте вытянувшиеся стебли чуть выше боковых побегов. Это стимулирует рост новых листьев. Повторяйте обрезку каждые 2-3 недели — так куст сохранит пышность до конца сезона.

Уточнения

Базили́к души́стый или Базилик обыкнове́нный, или Базилик огоро́дный, или Базилик ка́мфорный (лат. Ocimum basilicum) — однолетнее травянистое растение; вид рода Базилик (Ocimum) подсемейства Котовниковые (Nepetoideae) семейства Яснотковые (Lamiaceae).

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
