Ягоды собраны — а работа только началась: что нужно сделать со смородиной в августе

Смородину подкармливают в августе фосфором и калием для закладки урожая — совет агрономов

2:12 Your browser does not support the audio element. Садоводство

После того как последняя ягода собрана, уход за смородиной не заканчивается — наоборот, вступает в ключевую фазу. Именно в августе куст закладывает цветочные почки, от которых напрямую зависит будущий урожай. Поэтому своевременная подкормка играет решающую роль.

Фото: selbst erstelltes Foto, DSC04421.JPG by BeAr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Чёрная смородина

Почему август важен

Август — это период, когда кусты смородины особенно уязвимы: они истощены после плодоношения и нуждаются в восполнении запасов. Цель подкормки — не стимулировать рост зелени, а помочь растению подготовиться к зиме и заложить цветочные почки, которые станут основой урожая следующего года.

Что вносить

Главные герои этого периода — фосфор и калий. Эти элементы:

укрепляют побеги,

способствуют вызреванию древесины,

обеспечивают правильное развитие цветочных почек.

Идеальные удобрения для августа

Монофосфат калия — быстроусвояемая форма с идеальным соотношением P и K.

Древесная зола — натуральный источник калия и микроэлементов.

Суперфосфат + сернокислый калий — мощное дуо для глубокого питания.

Важно: никакого азота. Он провоцирует рост зелёной массы, которая не успеет вызреть и может погибнуть зимой.

Как вносить правильно

Срок: через 7-14 дней после сбора ягод. Способ: растворите удобрение в воде и полейте под куст; либо рассыпьте в сухом виде по проекции кроны, затем рыхлите и хорошо пролейте. Перед дождём или после обильного полива — это ускорит усвоение веществ.

Дополнительная поддержка

Для усиления эффекта стоит:

замульчировать приствольный круг перепревшим компостом или перегноем;

обеспечить регулярный полив в случае засухи;

поддерживать чистоту приствольной зоны, убирая сорняки и опавшие листья.

Видимый результат

Уже через 2-3 недели после внесения удобрений заметны изменения:

побеги начинают активно вызревать,

цветочные почки становятся крупнее и плотнее,

куст выглядит более "живым" и упругим.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

