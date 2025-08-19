Ягоды собраны — а работа только началась: что нужно сделать со смородиной в августе

После того как последняя ягода собрана, уход за смородиной не заканчивается — наоборот, вступает в ключевую фазу. Именно в августе куст закладывает цветочные почки, от которых напрямую зависит будущий урожай. Поэтому своевременная подкормка играет решающую роль.
Август — это период, когда кусты смородины особенно уязвимы: они истощены после плодоношения и нуждаются в восполнении запасов. Цель подкормки — не стимулировать рост зелени, а помочь растению подготовиться к зиме и заложить цветочные почки, которые станут основой урожая следующего года.
Главные герои этого периода — фосфор и калий. Эти элементы:
укрепляют побеги,
способствуют вызреванию древесины,
обеспечивают правильное развитие цветочных почек.
Монофосфат калия — быстроусвояемая форма с идеальным соотношением P и K.
Древесная зола — натуральный источник калия и микроэлементов.
Суперфосфат + сернокислый калий — мощное дуо для глубокого питания.
Важно: никакого азота. Он провоцирует рост зелёной массы, которая не успеет вызреть и может погибнуть зимой.
Срок: через 7-14 дней после сбора ягод.
Способ: растворите удобрение в воде и полейте под куст; либо рассыпьте в сухом виде по проекции кроны, затем рыхлите и хорошо пролейте.
Перед дождём или после обильного полива — это ускорит усвоение веществ.
Для усиления эффекта стоит:
замульчировать приствольный круг перепревшим компостом или перегноем;
обеспечить регулярный полив в случае засухи;
поддерживать чистоту приствольной зоны, убирая сорняки и опавшие листья.
Уже через 2-3 недели после внесения удобрений заметны изменения:
побеги начинают активно вызревать,
цветочные почки становятся крупнее и плотнее,
куст выглядит более "живым" и упругим.
Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.
Почему ни один человек не может перешагнуть рубеж в 125 лет? Ответ скрыт в клетках и их биологических часах, которые тикают внутри нас.