Ягоды собраны — а работа только началась: что нужно сделать со смородиной в августе

2:12
Садоводство

После того как последняя ягода собрана, уход за смородиной не заканчивается — наоборот, вступает в ключевую фазу. Именно в августе куст закладывает цветочные почки, от которых напрямую зависит будущий урожай. Поэтому своевременная подкормка играет решающую роль.

Чёрная смородина
Фото: selbst erstelltes Foto, DSC04421.JPG by BeAr, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Чёрная смородина

Почему август важен

Август — это период, когда кусты смородины особенно уязвимы: они истощены после плодоношения и нуждаются в восполнении запасов. Цель подкормки — не стимулировать рост зелени, а помочь растению подготовиться к зиме и заложить цветочные почки, которые станут основой урожая следующего года.

Что вносить

Главные герои этого периода — фосфор и калий. Эти элементы:

  • укрепляют побеги,

  • способствуют вызреванию древесины,

  • обеспечивают правильное развитие цветочных почек.

Идеальные удобрения для августа

  • Монофосфат калия — быстроусвояемая форма с идеальным соотношением P и K.

  • Древесная зола — натуральный источник калия и микроэлементов.

  • Суперфосфат + сернокислый калий — мощное дуо для глубокого питания.

Важно: никакого азота. Он провоцирует рост зелёной массы, которая не успеет вызреть и может погибнуть зимой.

Как вносить правильно

  1. Срок: через 7-14 дней после сбора ягод.

  2. Способ: растворите удобрение в воде и полейте под куст; либо рассыпьте в сухом виде по проекции кроны, затем рыхлите и хорошо пролейте.

  3. Перед дождём или после обильного полива — это ускорит усвоение веществ.

Дополнительная поддержка

Для усиления эффекта стоит:

  • замульчировать приствольный круг перепревшим компостом или перегноем;

  • обеспечить регулярный полив в случае засухи;

  • поддерживать чистоту приствольной зоны, убирая сорняки и опавшие листья.

Видимый результат

Уже через 2-3 недели после внесения удобрений заметны изменения:

  • побеги начинают активно вызревать,

  • цветочные почки становятся крупнее и плотнее,

  • куст выглядит более "живым" и упругим.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
