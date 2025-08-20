Как сохранить урожай огурцов до заморозков: 5 секретов, которые изменят ваше лето

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
2:25
Садоводство

Август медленно склоняется к осени, но это не повод прощаться с хрустящими огурцами. При правильном подходе растения способны дарить урожай вплоть до заморозков.

Огурцы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Огурцы

Частый сбор — стимул для новых плодов

Главное правило: не оставляйте переростки. Каждый огурец, забытый на плети, подает растению сигнал завершать плодоношение. Осенью сбор нужно проводить чаще — через день или даже ежедневно, срывая даже недозрелые зеленцы.

Такая регулярная уборка стимулирует появление новых завязей и "разгоняет" плети к новой волне плодоношения.

Мульча — тепло, влага и защита

С наступлением прохладных ночей особенно важно сберечь тепло в зоне корней. В этом поможет толстый слой мульчи:

  • 5-7 см перепревшего компоста, соломы или травы,

  • защита от резких перепадов температуры,

  • сохранение влаги и подавление сорняков.

Утепленные корни продолжают работать, а растение — расти и плодоносить.

Зола и мочевина — природные помощники

Для осеннего периода важна поддержка огурцов калием. Идеальный вариант — древесная зола.

  • 1 стакан золы на ведро воды, настоять сутки,

  • полив под корень 1 раз в 10 дней.

Дополнительно можно обработать листву слабым раствором мочевины — 10-15 г на 10 л воды. Это продлевает "молодость" листьев, которые обеспечивают растение энергией.

Защита от болезней

Августовские ночные росы и перепады температур способствуют развитию мучнистой росы. Простой и безопасный способ профилактики:

  • 1 л молочной сыворотки на 10 л воды,

  • опрыскивание 1 раз в 7-10 дней, особенно после дождей.

Бактерии из сыворотки создают на листьях защитную пленку, препятствующую развитию грибка.

Укрытие — ещё +2 недели урожая

При угрозе заморозков натяните над грядками легкое агроволокно на дугах. Оно сохранит тепло ночью и защитит от холодного ветра. Днем укрытие снимают для опыления и доступа света.

Такая простая мера продлевает сбор урожая на 2-3 недели, позволяя собирать огурцы до глубокой осени.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
