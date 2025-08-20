Вы уже всё выкопали, а можно было посеять: как использовать август на максимум

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
3:01
Садоводство

Когда основные культуры уже убраны, а до заморозков еще далеко — самое время задействовать освободившиеся грядки. Правильно подобранные холодостойкие культуры подарят волну свежей зелени в рекордные сроки.

Овощной сад в августе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Овощной сад в августе

Почему август — идеальный месяц для зелени

Уже не так жарко, почва ещё тёплая, а влага сохраняется дольше. Это идеальные условия для культур с коротким сроком вегетации. Всего за 25-35 дней вы сможете получить ароматную свежую зелень, богатую витаминами.

Лучшие "спринтеры" для позднего посева:

  • рукола,

  • шпинат,

  • укроп,

  • кинза,

  • салатная горчица,

  • листовая репа.

Они прорастают быстро, не боятся прохлады и при правильной агротехнике дают отличный урожай уже к сентябрю.

Подготовка почвы — важный старт

Перед посевом уберите все остатки предыдущих растений. Рыхлите землю неглубоко и вносите немного компоста или перегноя. Главное — не использовать свежий навоз: он может спровоцировать гниение.

Перед посевом грядку хорошо пролейте. Это создаст запас влаги для первых дней прорастания. Семена стоит высеивать гуще, чем весной — часть может не взойти, особенно при колебаниях температуры.

Секреты прорастания и укрытия

Замочите семена в воде или слабом растворе стимулятора на несколько часов. Сейте во влажную почву, неглубоко — с минимальной заделкой, затем слегка уплотните.

Сразу после посева накройте грядку белым агроволокном - оно:

  • сохраняет влагу,

  • защищает от солнца,

  • создаёт стабильный микроклимат для прорастания.

Укрытие можно снимать, когда появятся дружные всходы.

Полив и уход

Поливайте регулярно, но без фанатизма — верхний слой почвы должен оставаться влажным. Оптимальное время — утро или вечер.

Подкормки нужны только при явных признаках голодания: пожелтении листьев, замедленном росте. Используйте мягкие органические растворы, например настой трав или гуматы. Сильные удобрения могут вызвать накопление нитратов.

Защита от ночных похолоданий

К сентябрю ночи становятся холоднее. Чтобы продлить сезон, снова используйте агроволокно - теперь уже не только на ночь, но и в течение дня при резком похолодании. Это простая мера защищает от перепадов температуры и возможных заморозков.

Как собирать урожай

Зелень срезают по мере роста. Чем чаще — тем больше шансов на повторное отрастание. Метод выборочной срезки стимулирует развитие новых побегов. Главное — не допустить перерастания.

Завершить сезон можно к первым устойчивым заморозкам, собрав ароматную, хрустящую зелень — не из магазина, а со своей грядки.

Уточнения

А́вгуст (лат. augustus — «месяц Октавиана Августа», дословно — «божественный», «величественный») — восьмой месяц года в юлианском и григорианском календарях, шестой месяц староримского года, начинавшегося до реформы Юлия Цезаря с марта. 

Автор Владислав Бакал
Владислав Бакал — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
