Вы уже всё выкопали, а можно было посеять: как использовать август на максимум

Когда основные культуры уже убраны, а до заморозков еще далеко — самое время задействовать освободившиеся грядки. Правильно подобранные холодостойкие культуры подарят волну свежей зелени в рекордные сроки.
Уже не так жарко, почва ещё тёплая, а влага сохраняется дольше. Это идеальные условия для культур с коротким сроком вегетации. Всего за 25-35 дней вы сможете получить ароматную свежую зелень, богатую витаминами.
Лучшие "спринтеры" для позднего посева:
рукола,
шпинат,
укроп,
кинза,
салатная горчица,
листовая репа.
Они прорастают быстро, не боятся прохлады и при правильной агротехнике дают отличный урожай уже к сентябрю.
Перед посевом уберите все остатки предыдущих растений. Рыхлите землю неглубоко и вносите немного компоста или перегноя. Главное — не использовать свежий навоз: он может спровоцировать гниение.
Перед посевом грядку хорошо пролейте. Это создаст запас влаги для первых дней прорастания. Семена стоит высеивать гуще, чем весной — часть может не взойти, особенно при колебаниях температуры.
Замочите семена в воде или слабом растворе стимулятора на несколько часов. Сейте во влажную почву, неглубоко — с минимальной заделкой, затем слегка уплотните.
Сразу после посева накройте грядку белым агроволокном - оно:
сохраняет влагу,
защищает от солнца,
создаёт стабильный микроклимат для прорастания.
Укрытие можно снимать, когда появятся дружные всходы.
Поливайте регулярно, но без фанатизма — верхний слой почвы должен оставаться влажным. Оптимальное время — утро или вечер.
Подкормки нужны только при явных признаках голодания: пожелтении листьев, замедленном росте. Используйте мягкие органические растворы, например настой трав или гуматы. Сильные удобрения могут вызвать накопление нитратов.
К сентябрю ночи становятся холоднее. Чтобы продлить сезон, снова используйте агроволокно - теперь уже не только на ночь, но и в течение дня при резком похолодании. Это простая мера защищает от перепадов температуры и возможных заморозков.
Зелень срезают по мере роста. Чем чаще — тем больше шансов на повторное отрастание. Метод выборочной срезки стимулирует развитие новых побегов. Главное — не допустить перерастания.
Завершить сезон можно к первым устойчивым заморозкам, собрав ароматную, хрустящую зелень — не из магазина, а со своей грядки.
